Можно ли отказаться от центрального отопления? ® В свете последних событий, когда по халатности чиновников треть города Сумы осталась без тепла, а у остальной части жителей появилась масса претензий к качеству «теплоснабжения», возник вопрос: а есть ли альтернатива центральному отоплению? Могут ли люди сегодня отказаться от некачественных коммунальных услуг и перейти на индивидуальные системы отопления?

Эти вопросы, мы решили обсудить с сумским правозащитником, лидером партии Евгения Мураева «НАШИ» на Сумщине Александром Соколовым.

- Александр Олегович, так уж получается, что ответы на многие вопросы жизнедеятельности города находятся в юридической плоскости. Нормативных актов – огромное количество, и они должны четко регулировать все проблемы людей в сфере ЖКХ. Почему же тогда этого не происходит: проблемы есть, законы есть, а толку от этого людям – нет?

- Это правда: сфера ЖКХ в нашей стране очень слабо урегулирована. Законодательство практически не защищает права потребителей жилищно-коммунальных услуг. При всём желании, обычный человек не может противостоять ЖЭКам, тепловиками, газовикам и прочим монополистам.

С чем, на мой взгляд, это может быть связано? Во-первых, многие наши народные избранники совершенно не хотят вникать и разбираться в этой сложной сфере. А во-вторых, большинство из них, похоже, явно лоббируют интересы монополистов. Для примера, посмотрите, что в этом направлении делают нардепы от Сумщины, сидящие в парламенте по несколько созывов? Много они сделали для наведения порядка в ЖКХ? Вопрос – риторический.

Что касается централизованного теплообеспечения. В нашем городе около 1500 домов подключены к системе центрального отопления. Длительность отопительного сезона - 195 дней. При этом вы видите, что происходит не только в городе, но и по всей стране: ежегодно, с наступлением холодов, у нас начинаются бесконечные аварийно-ремонтные работы по замене коммуникаций… А в это время, по традиции, в начале осени, все чиновники рапортуют об удачных гидравлических испытаниях, полной готовности к отопительному сезону.

Нужно понимать, что запас прочности многих инфраструктурных объектов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, уже давно исчерпался. И нашим чиновникам, депутатам еще несколько лет назад нужно было принимать меры, но никто, по сути, даже и не начинал…. Фактически все 1500 домов живут на пороховой бочке и в любой момент могут остаться без тепла.

- Совсем недавно, 31 октября 2018 года наши городские депутаты приняли решение, по которому сумчане могут отказаться от центрального отопления в пользу индивидуального. Это же – позитив?

- Для человека, неискушенного в юридических вопросах, действительно всё выглядит красиво. На самом же деле, это абсолютно популистское решение, не имеющее под собой правового обоснования, а потому – невозможное для реализации.

Упомянутый Вами документ предусматривает:

1) создать временную комиссию, которая будет заниматься вопросами отключения от центрального отопления; 2) разработать порядок по отключению квартир от центрального отопления.

Однако, оба эти пункта не соответствуют действующему законодательству. Согласно п. 25 Постановления Кабмина № 630 от 21.07.2005 года, разработка порядка отключения потребителей от центрального отопления входит в полномочия министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, но никак не городских советов и их структурных подразделений.

- А такой порядок разработан министерством на сегодняшний день?

- Да. Это документ, введенный в действие Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины 22 ноября 2005 года.

До 2007 года этим порядком предусматривалось право потребителей на отключение от центрального отопления отдельно взятой квартиры, подъезда, стояка, при условии наличия технической возможности.

Но, в ноябре 2007 года были внесены поправки, согласно которым отключение от центрального отопления возможно только в отношении всего дома, а не отдельно взятой квартиры. Т.е. если кто-нибудь в доме откажется переходить на индивидуальное отопление, то такой переход по законодательству будет невозможен.

Более того, согласно п. 1.2 этого Порядка, само разрешение на отключение от центрального отопления должна выдавать постоянно действующая межведомственная комиссия, которая включает в себя около 13 представителей органов власти и различных монополистов, но не какая-то временная комиссия, о которой идёт речь в недавно принятом городским советом популистском решении.

- Ровно год назад различные народные депутаты с трибуны Верховной рады рассказывали, что они закрепили право потребителей отказаться от центрального отопления в новом законе о жилищно-коммунальных услугах. Так ли это?

- Во-первых, новый закон о жилищно-коммунальных услугах принят в прошлом году, но большинство его положений вступают в действие только с 1 мая 2019 года.

Во-вторых, в ст. 7 Закона говорится о том, что потребители имеют право отключаться от систем центрального теплообеспечения, однако реализовать такое право они могут согласно существующего порядка, о котором я упоминал выше.

Исключением являются случаи, предусмотренные в п. 7 Переходных положений этого Закона, когда половина квартир в жилом доме уже перешли ранее, до 2007 года, на индивидуальное отопление. В такой ситуации, оставшиеся квартиры с центральным отоплением могут самостоятельно принимать решение о переходе на индивидуальное отопление.

Но, самое интересное, что главная проблема кроется не в существующем законодательстве…

- А в чём же тогда?

- Сегодня в нашем городе отсутствует новая схема теплообеспечения. Предыдущая схема была разработана в 2008 году и утверждена горсоветом на 5 лет, т.е. на сегодня уже утратила свою силу. Срок старой – закончился, а новой – не существует.

В тоже время, законом чётко предусмотрено, что выдача разрешений об отключении дома от центрального теплоснабжения должна основываться на схеме теплообеспечения населённого пункта.

То есть, даже если сумчане всем домом решат отказаться от центрального отопления, то реализовать такое право они не смогут. Из-за отсутствия схемы теплообеспечения их документы просто не будут рассматривать.

- Выходит прямо какой-то замкнутый круг…

- Вспомните начало нашей беседы. Тепловикам не выгодно, чтобы такая схема теплообеспечения была. Ведь тогда для них есть риск, что число домов, подключённых к центральному отоплению, резко уменьшится. Как следствие – всё больше затрат по содержанию мощностей ТЭЦ будут ложиться на самого монополиста, а не на потребителей, как привыкли тепловики. Думаю, именно поэтому власть и депутаты всех уровней не спешат идти навстречу простым людям.

- Извечный вопрос: что же делать в такой ситуации?

- Эту проблему нужно решать, прежде всего, на законодательном уровне. Когда большинство жителей поймут суть и глубину проблем с отоплением, только тогда они смогут потребовать от своих народных депутатов, мэра города действовать, а не сидеть и ждать, когда снова весь город окажется без тепла.

Скажу больше: исходя из плотности застройки Сум, нашего климата, центральное отопление – это подарок судьбы. Другое дело, что чиновники и депутаты своей неимоверной ленью способствуют разрушению стратегически важных объектов.

Практически все скандинавские страны используют центральное отопление, и поддерживают качество услуг на очень высоком уровне. А что у нас?

Из 320 км теплотрасс, 280 км отработали свой граничный срок. Теплопотери составляют почти 23%, и это закладывается нам в тариф. Тепловые сети в домах в ужасном состоянии. Всё это приводит к низкому качеству услуг, за которые мы платим «европейские» цены.

Устраивает ли это сумчан? Конечно, нет. Но для этого люди и выбирают власть, чтобы она решала стратегически важные вопросы, а не занималась только строительством «евродворов».

Обязательно поинтересуйтесь у своих депутатов, что они предпринимают, чтобы решить усугубляющуюся не один год проблему? Выслушайте, и самое главное - сделайте выводы!