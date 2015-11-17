Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:45689

На Сумщине у политиков наблюдается преждевременная агитация

На Сумщине наблюдатели зафиксировали рекламные материалы с признаками преждевременной агитации.

В Сумах, Конотопе, Тростянце, Бурыни, Ахтырке и Сумах были зафиксированы билборды, брошюры, публикации в районных газетах, программы и трансляции в эфирах местных телеканалов в пользу ряда потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Такие материалы могут иметь признаки преждевременной агитации. Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

Несмотря на то, что до официального старта президентской гонки остается полтора месяца, наблюдатели ОПОРЫ отмечают активную деятельность потенциальных кандидатов на Сумщине. Внешняя визуальная реклама, встречи с избирателями, эфиры на местных телеканалах - вот неполный перечень того, каким образом будущие кандидаты и их команды напоминают о себе избирателям в регионе.

В частности, в Сумах и Конотопе наблюдатели зафиксировали билборды и ситилайты с изображением Юлии Тимошенко, Евгения Мураева, Сергея Таруты, Арсения Яценюка, Анатолия Гриценко, Ильи Кивы, а также символикой и лозунгами, которые ассоциируются с определенными вероятными кандидатами. Еще один билборд прямо не называет никаких фамилий, но стилистика созвучна с названием комедийного сериала «Студии Квартал 95», которая отождествляется с потенциальным кандидатом Владимиром Зеленским. 

8 11 2018 Sumy bord Gritsenko 1

8 11 2018 Sumy bord Muraev 2

8 11 2018 Sumy bord Taruta 3

8 11 2018 Sumy bord Poroshenko 4

8 11 2018 Sumy bord Poroshenko 5

8 11 2018 Sumy bord Yatsenuk 6

8 11 2018 Sumy bord Zelenskij 7

Активно рассказывают о себе и своих политических идеи возможных кандидатов президентской гонки и через СМИ. Для этого используют эфирное время местных телеканалов и газетные площади. Трансляция пресс-конференции Романа Бессмертного и партийные «праймериз» УКРОПа в Сумах с участием действующего народного депутата Александра Шевченко транслировал местный телеканал СТС. В студии этого самого телеканала побывал во время визита и лидер партии «Объединение «Самопоміч» Андрей Садовый, а лидер партии «УКРОП» выбрал для телевизионной встречи с избирателями еще один местный телеканал - «АTV». 

8 11 2018 Sumy tv Bezsmertnij 8

8 11 2018 Sumy TV Shevchenko 9

8 11 2018 Sumy tv Shevchenko 10

8 11 2018 Sumy tv Sadovij 11

Увидеть лица некоторых потенциальных кандидатов можно в областных и районных газетах «Ваш шанс», «Панорама», «Роксолана» (г. Ахтырка), «Сільські горизонти» (г. Конотоп), «Новини Тростянеччини», «Рідний край» (г. Бурынь).

8 11 2018 Sumy press Shevchenko 12

8 11 2018 Sumy press Lyashko 13

8 11 2018 Sumy press Timoshenko 14

8 11 2018 Sumy press Timoshenko 15

 

Кроме того, наблюдатели от общественности зафиксировали первые случаи материалов в СМИ, которые могут иметь признаки «черного пиара». Так, публикация с одинаковым заголовком «Из-за Балоги от Гриценко ушел Добродомов - коррупционный скандал разгорается» опубликована в трех газетах: «Панорама», «Новини Тростянеччини» и «Новий погляд Ромещини». Стоит отметить, что эти материалы были опубликованы примерно в одно и то же время, имеют одинаковый смысл и без отметки о рекламе. Таким образом, подобные материалы также могут иметь признаки «джинсы».

8 11 18 Sumy press Gritsenko 16

8 11 2018 Sumy press Gritsenko 17

8 11 2018 Sumy press Gritsenko 18

Листовки, которые также могут иметь признаки «черного пиара» недавно появились в центре Сум на ул. Петропавловская. Материалы были напечатаны на цветном принтере и в тексте и визуальных изображениях критикуют деятельность лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее программу «Новый экономический курс». 

8 11 2018 Sumy list 19

8 11 2018 Sumy list 20

 

По словам советника по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольги Коцюрубы, агитация - это не только распространения призывов голосовать за кого-то, но и против кого-то. «В данном случае имеются признаки преждевременной скрытой агитации, которая может побудить избирателей голосовать против будущего кандидата», - отметила она.

Согласно части 1 статьи 44 и части 1 статьи 57 Закона Украины «О выборах Президента» предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

По словам Ольги Коцюрубы, пока потенциальные кандидаты прямо не нарушают действующее законодательство, ведь избирательная кампания еще не началась. Но такие действия потенциальных кандидатов могут быть расценены как несоблюдение избирательных стандартов, в частности равенства кандидатов.

Так, согласно пункту 3 части 4 статьи 3 Закона Украины «О выборах Президента» равенство прав и условий участия в избирательном процессе обеспечивается «запретом использования для финансирования предвыборной агитации и других средств, кроме средств государственного бюджета Украины и средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украина ».

Что касается наружной рекламы и распространения потенциальными кандидатами публикаций через СМИ, эти материалы также не подпадают непосредственно под действие законодательства. Однако такие публикации могут иметь признаки преждевременной агитации, а материалы в местной прессе о потенциальных кандидатах в президенты могут иметь признаки «джинсы», что является грубым нарушением профессиональных и этических журналистских стандартов.

Напомним, официально избирательная кампания начнется 31 декабря, а сами выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Политика Агитация Выборы Опора

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