На Сумщине хотят уничтожить аграрное предприятие со столетней историей «Так не должно быть, хозяйство нужно сохранить!», - резюмировал свой визит на государственную агрофирму, в селе Перекрестовка на Роменщине, народный депутат и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Опытное хозяйство агрофирма «Надежда» работает без малого 100 лет. Юбилей компания отметит в 2020 году. За это время предприятие стало одним из ведущих по выращиванию семенного материала элитных сортов зерновых культур и подсолнечника. Ежегодно здесь производится более 1500 тонн семян. Кроме того, хозяйство занимается животноводством.

Успешное предприятие со 100 -летней историей пытаются уничтожить. Постоянно выставляя землю, которой у предприятия около четырех тысяч гектар, на аукционы. Нечистые на руку чиновники, прикрываясь участниками АТО, переоформляют землю на частных лиц. Предприятие не может получить акты на землю с 2010 года.

12 декабря Олег Ляшко приехал на встречу с руководством и работниками предприятия. Выступая, лидер «Радикальной партии» призвал нынешнюю власть поддержать народного производителя, а не забирать землю и банкротить такие жизненно важные предприятия.

«Эти земли не могут выставляться на аукцион, потому что это действующее хозяйство. Это чистой воды афера. При этом они не думают о людях и рабочих местах, не думают о животноводстве и какие урожаи вы собираете», - заявил трудовому коллективу Олег Ляшко.

В свою очередь, директор опытного хозяйства Виталий Стазилов рассказал, что его предприятие уже не первый год судится: «Суды говорят, что право на землю у нас есть. Мы приходим оформлять и получаем отписки, земля выставляется на аукцион и так по кругу с 2010 года». Когда они спрашивали представителей центра государственного земельного кадастра, куда людям деваться без работы, они ответили: «Куда и всем — в Польшу».

«Я с ними свяжусь, мы их самих отправим! Только не в Польшу, а на урановые рудники на Кировоградщине. Там не хватает рабочих кадров, туда их и отправить! Я расскажу, где им работать!», - резко отреагировал лидер «Радикальной партии». «У нас и так по «польшам» два или три миллиона украинцев работают, их возвращать оттуда надо, а не отправлять!»

Олег Ляшко пообещал вмешаться в ситуацию и помочь. Но, уточнил, что проблемы с получением паев есть по всей стране, поэтому их надо решать на законодательном уровне.

«Ключевая проблема для бывших работников исследовательских хозяйств и совхозов - это отсутствие паев. Всю жизнь одни работали в совхозах, другие - в колхозах, но землю получили только те, что были в колхозах. Это несправедливо! Поэтому я зарегистрировал законопроект, чтобы работники исследовательских хозяйств, научных станции, бывших совхозов получили паи. Кроме того, землю должны получить и работники социальной сферы, ветераны труда, бывшие работники хозяйств. И я обязательно добьюсь, чтобы этот закон был принят », - пообещал народный депутат.

Так же Олег Ляшко заверил собравшихся, что его фракция в парламенте занимает жесткую позицию и требует на два года продлить мораторий на продажу земли, срок действия которого истекает 1 января 2019.

Аграрии жаловались политику и на то, что им не возвращают НДС за молоко с 2017 года.

«Не землю следует продавать, а готовую продукцию. Чтобы были оборотные средства на развитие хозяйств. Поэтому мы требуем вернуть спецрежим НДС. Это наименее коррупционный способ государственной поддержки сельхозпроизводителей», - сказал Олег Ляшко.

Народный депутат подчеркнул: «Мы выступаем за то, чтобы сохранить ваши рабочие места, ваше предприятие и ваше право быть хозяевами на собственной земле».

Заместитель председателя Сумского областного совета, председатель Сумской территориальной организации «Радикальной партии» Татьяна Головко отметила, что держит на личном контроле решение всех проблем подобных предприятий Сумщины и борется за сохранение и развитие таких хозяйств.

Ведь это хозяйство организовало производство полного цикла, сами выращивают и выпекают собственный хлеб и реализуют 27 видов продукции у себя и близлежащих селах.

"За счет того, что есть свое зерно, крупорушка, переработка и пекарня - хлеб здесь стоит семь гривен. И так должно быть по всей стране. А он стоит вдвое дороже. Сегодня по 15 гривен - завтра по 150 будет с такой политикой власти. И тогда всю зарплату и пенсию на хлеб надо будет отдавать, потому что нет государственной поддержки фермеров, контроля за ценами на продукты и очень дорогая цена на газ и электроэнергию.", - сказал политик.

Олег Ляшко подчеркнул, что он выступает за восстановление государственного надзора за ценами и снижение цены на газ. По его мнению, это даст возможность снизить стоимость продуктов питания и снизить тарифы: «Мы поменяем ситуацию. Земля будет за фермерами, а не по латифундистами, НДС будет возвращаться в автоматическом режиме, а не за взятки, дотации будут и на коров, и на сельхозтехнику, и для их получения не нужно будет вносить чемодан денег в чиновничьи кабинеты».