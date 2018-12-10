Фермеры могут возродить село, но им нужна помощь государства Государственная поддержка и доступные кредиты могут обеспечить быстрое и устойчивое развитие аграрного сектора в Украине.

«Меньше свиней у власти, больше поросят в селе», - так считает народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, инициировавший совещание с фермерами Сумщины.

12 декабря парламентарий посетил Роменский и Липоводолинский районы на Сумщине, где ознакомился с работой аграрных предприятий. В Липоводолинском районе насчитывается 64 фермерских хозяйства - это один из самых высоких показателей в Украине. В селе Беево, где находится одна из таких компаний, Олег Ляшко встретился с фермерами Роменского, Недригайловского, Лебединского, Ахтырского и Липоводолинского районов.

Перед встречей с руководителями предприятий главный «радикал» пообщался с жителями Беево, которые несмотря на непогоду и плотный график гостя, не хотели его отпускать. Во время встречи Олег Ляшко выслушал собравшихся и рассказал о своем видении решений наболевших вопросов.

На один из самых актуальных вопросов селян о продаже земли, политик ответил: «Я не дам продавать землю! Потому что продажа земли — это уничтожение животноводства и уничтожение украинского села. Не землю следует продавать, а готовую продукцию. Чтобы были оборотные средства на развитие хозяйств. Мы инициировали изменения в Конституцию, чтобы основой аграрного строя Украины было фермерское хозяйство. Эти изменения навсегда запретят продавать землю иностранцам. Мы работаем, чтобы сохранить и поддержать народного производителя, чтобы сохранить рабочие места в селе. Приоритет во всем для наших людей, вот это главное».

Напомним, что Олег Ляшко требует на два года продлить мораторий на продажу земли, и соответствующий законопроект депутат зарегистрировал в Верховной Раде.

"Грабят, добивают и набивают свои карманы чужими деньгами - это наша власть. Мы изменим ситуацию. Земля будет принадлежать крестьянам, государственная поддержка на коров и сельхозтехнику, а еще обязательный перерасчет пенсий всем, кто работал на земле", - подитожил встречу с местными жителями лидер Радикальной партии.

Совещание с фермерами проходило в сельской школе, в которой модернизация классов, ремонт и бесплатное питание для учеников и персонала обходится за счет местного предприятия «Беево».

«Мы никому не нужны! Наше предприятие платит 3700 гривен с гектара налога на землю. Это 16-17 миллионов гривен в год. Мы за собственные средства и дороги сделали, и освещение провели, а ни копейки от государства не получили. А соседние хозяйства имеют и дотации, и другую помощь, а ничего не делают в своих селах. Где справедливость? », - жаловался Олегу Ляшко фермер Иван Сало, директор этого хозяйства.

Так же он обратился к Олегу Ляшко с предложением помочь наладить ситуацию с возвратами НДС и одинаковых условий начисления государственной поддержки аграрным предприятиям.

«Мы предлагаем восстановить спецрежим налогообложения. Чтобы фермеры не бегали по кабинетам и не ждали, когда вернут НДС, а в автоматическом режиме получали средства на счет предприятия и могли ими распоряжаться», - ответил нардеп.

Собравшиеся обсудили проблему убыточности животноводства в области. Сегодня вырастить зерно и продать его, в три раза выгодней, чем заниматься содержанием скота. Государство никак не поддерживает животноводческое хозяйство.

«Фермер строит животноводческий комплекс или покупает сельхозтехнику - 50% компенсирует государство. Развивает животноводство - получает государственные дотации и поддержку. Восстанавливает социальную сферу на селе - получает льготы. Так должна делать власть, чтобы крестьяне строили фермы и создавали рабочие места на селе. А у нас власть доказывает фермеров «до ручки», чтобы они землю продавали и остались ни с чем », - отметил Ляшко.