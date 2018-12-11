Сумщина−2018: здобутки області за рік Рік, що минає, був дуже не простий для всієї України і Сумщини зокрема. Так, не простий, але продуктивний. І наша область має ряд успіхів і досягнень − від впровадження реформи децентралізації до будівництва доріг, від рекордних врожаїв до інноваційних здобутків в освіті. Право підбити підсумки року традиційно ми надаємо першій особі Сумщини голові облдержадміністрації Миколі Клочку.

− Миколо Олексійовичу, якими успіхами може похвалитися Сумщина у 2018? Чим був цей рік особливим?

− Практично у кожній галузі і сфері наша область має свої досягнення. Сумщина сьогодні має успіхи у соціальному і економічному розвитку, впроваджені реформ, ініційованих Президентом України Петром Порошенко та Урядом.

Сумська область традиційно у десятці кращих у реалізації реформи децентралізації. Наразі створено 34 об’єднані територіальні громади, а Краснопільська ОТГ є однією із найкращих об’єднаних громад в Україні за приростом власних надходжень.

Наша область демонструє відмінні результати в галузі освіти, зокрема є лідером з ефективного освоєння державної субвенції на Нову українську школу.

По всій області, як і в Україні, тривають ремонти доріг. Зокрема капітально відремонтована траса Охтирка-Харків, на відкриття якої завітав Президент України.

Також варто відзначити, що серед усіх регіонів України Сумщина займає 4 місце за урожайністю зернових та зернобобових культур, у п’ятірці областей за чисельністю поголів’я корів. А нещодавно у аграрній сфері ми побили власний рекорд, намолотивши понад 4 млн тонн зерна.

− Давайте розпочнемо з доріг. Адже ця проблема турбує, мабуть, всіх і кожного в області. На скільки масштабно на Сумщині ремонтувалися дороги?

− «Дорога – це символ руху вперед, а хороша дорога означає ще і рух в правильному напрямку». Так ще рік тому про ремонти автошляхів у державі говорив Петро Порошенко, назвавши 2018 рік – роком доріг у країні. І для Сумщини цей рік справді став роком доріг. Адже в регіоні за 2018 рік відремонтовано поточним середнім ремонтом 50 кілометрів доріг, що значно більше ніж минулого року.

Так, зокрема, була якісно і серйозно відремонтована ділянка дороги Охтирка-Харків протяжністю 103 кілометри, на яку витратили майже 1 млрд 400 млн гривень (у межах Сумської області відремонтовано 22 кілометри цієї ділянки).

Ми дуже вдячні центральній владі за те, що підтримали нашу з Харківською областю спільну ініціативу і такий інфраструктурний проект був реалізований. Ми не зупинятимемось на цьому, адже Президент підтримав ремонт цієї дороги вже до міста Суми.

Разом із державними дорогами, ми не забуваємо і про ремонт місцевих доріг. Сьогодні ремонтуються дороги практично в усіх районах області, особливо в сільській місцевості, приводяться до ладу ті шляхи та мости, які не бачили ремонту десятиліттями.

Лише в цьому році завдяки ініціативам Глави держави та Уряду було виділено на ремонт доріг безпрецедентних 47 млрд грн, з яких 11,5 млрд грн спрямовані на місцеві дороги.

У 2018 році для Сумської області Державним агентством автомобільних доріг України передбачалося 457,5 млн. гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Наразі на Сумщині триває ремонт доріг, як державного, так і місцевого значення. Перелік об’єктів затверджений Сумською обласною державною адміністрацією та погоджений Державним агентством автомобільних доріг України. Він включає 34 автодороги місцевого значення та 45 вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.

У рамках митного експерименту в 2018 році виконувалися ремонтні роботи на 11 об’єктах на загальну суму 220 млн грн, у тому числі: по мостовому переходу на автомобільній дорозі Суми – Полтава в селі Климентове, автомобільним дорогам Суми – Путивль – Глухів, Шостка – Глухів – КПП «Катеринівка», Краснопілля – КПП «Покровка», закінчилися роботи на автомобільній дорозі Шостка – Кролевець.

− А як щодо будівництва інших інфраструктурних об’єктів, зокрема, щодо будівництва амбулаторій та реалізації проекту Нова українська школа?

− Як відомо, Сумщина увійшла до першого пулу проектів будівництва нових амбулаторій у сільській місцевості за рахунок субвенцій на розвиток сімейної медицини. В області має з’явитися 13 амбулаторій: 6 монопрактики і 7 – групової практики. Нове будівництво передбачене у Бездрику, Степанівці, Кияниці Сумського району; Кардашівці, Корабельному та Малій Павлівці Охтирського району; Андріяшівці та Хмелів Роменського району; Чернечій Слободі Буринського району; Березі Глухівського району; Коровинцях Недригайлівського району; Угроїдах Краснопільського району та у Синівці Липоводолинського району.

У цілому кошторис проекту зі створення сільських амбулаторій на Сумщині становить близько 145 мільйонів гривень, з яких 131 мільйон – кошти державного бюджету і майже 14 мільйон – фінансування з сільських та селищних громад. На ці 13 амбулаторій ми плануємо витратити 51 мільйон гривень, решта коштів будуть витрачені на дооснащення інших амбулаторій, на реконструкцію яких органи місцевого самоврядування вклали значний власний ресурс.

Наразі вже готова проектно-кошторисна документація на 13 амбулаторій, по ряду об’єктів роботи розпочаті. І ми повинні у березні-травні здавати ці амбулаторії в експлуатацію. Попри погодні умови будівництво зараз триває, оскільки сучасні технології дозволяють робити це якісно та ефективно.

Що ж до нового освітнього простору в школах Сумщини, то я завжди говорю, що освітня реформа – одна із тих реформ, що наочно демонструє, як змінюється Україна, Сумщина, кожна громада. Адже варто сьогодні поглянути на реалізацію проекту «Нова українська школа», щоб зрозуміти: зміни є і вони дієві.

Усього для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти на Сумщині в рамках НУШ з усіх рівнів бюджетів використано більше 76 мільйонів гривень, це кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеве фінансування, залишок освітньої субвенції минулого року і кошти інших джерел.

Сьогодні школи Сумщини забезпечені сучасними комплектами меблів для учнів і вчителя і комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. Кожного першокласника, завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією LEGO забезпечено ігровими наборами LEGO PlayBox та SixBricks.

В області до кінця 2018 року створено 44 опорні заклади освіти, із них 24 – в об’єднаних територіальних громадах. Опорні заклади області налічують 55 філій, 36 з яких знаходяться в об’єднаних територіальних громадах. В опорних школах охоплено навчанням 14 292 учні, з них у філіях – 1 853 учні.

− А як щодо навчання дітей із особливими потребами?

− В області наразі проживає майже 65 тисяч людей із інвалідністю, майже 4 тисячі з них – діти. Попри всі проблеми, ці люди живуть, працюють, творять і перемагають. Вони є прикладом цілеспрямованості та сили волі для багатьох. Запровадження інклюзивного навчання створило передумови для інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір.

Цим питанням опікується дружина Президента України Марина Порошенко, яка у березні цього року була на Сумщині і відвідувала місцеві інклюзивні навчальні заклади. Саме за її ініціативи у державі створюються інклюзивно-ресурсні центри. На сьогодні на Сумщині їх нараховується 20. За допомоги облдержадміністрації, обласної ради та небайдужих підприємців, благодійних фондів у Сумському НВК №16, де навчається багато дітей з особливими потребами, створено яскравий спортивно-ігровий майданчик, наразі придбано і буде встановлено ліфт.

У державному бюджеті на 2019 рік передбачено кошти на зарплату працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, тож сподіваюсь на їхню високу самовіддачу у роботі з особливими дітками.

Одним із ключових положень сучасного демократичного суспільства, наголошую, є доступність людей з фізичними вадами до об’єктів державної та соціальної інфраструктури. Саме тому державною владою було внесено ряд обов’язкових параметрів до Державних будівельних норм: облаштування паркомісць для людей з інвалідністю, влаштування безбар’єрного простору в концертних залах, театрах, музеях. Ми чітко розуміємо, що потрібно починати з себе, тому перший поверх облдержадміністрації вже є доступний для людей з інвалідністю. Я вимагаю від органів державної влади в області, від районних адміністрацій, прошу міських голів, голів ОТГ зробити все можливе для того, щоб медичні і соціальні заклади, центри з надання адміністративних послуг були належним чином облаштовані для людей з інвалідністю.

− Миколо Олексійовичу, під час засідання Ради регіонального розвитку на Сумщині Ви доручили кожній громаді створити дорожню карту розвитку. Для чого це потрібно?

− Кожна територіальна громада має визначити свої переваги і пріоритети. Без втручання з Києва чи обласної влади. Наявність перспективних планів із затвердженими громадою проектами, механізмами фінансування в рази підвищить інвестиційні перспективи територій. До речі, Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку у Києві зазначив, що і держава знайде можливість співфінансувати перші проекти, аби заохотити громади і показати правила гри.

На засіданні Ради регіонального розвитку нашої області я теж наголошував, що у громадах різні проекти мають реалізовуватися не хаотично, а згідно із розробленими Перспективними планами. І доручив заступнику голови облдержадміністрації Вадиму Акпєрову очолити розробку Перспективного плану Сумської області, зазначивши, що ініціатива має йти знизу, від громад, які краще, ніж будь-хто інший, розуміються на своїх сильних місцях, своїх пріоритетах.

Ми сьогодні бачимо, що новостворені громади на Сумщині демонструють непогані результати. До прикладу, Краснопільська і Тростянецька громади. Зокрема, на Краснопільщині створили сучасний ЦНАП, чудову опорну школу, парк відпочинку. У Тростянецькій ОТГ стартувала капітальна реконструкція стадіону ім. В.Куца, вже узгоджені всі документи щодо реалізації двох масштабних проектів за кошти ЄС: «Реставрація комплексної пам'ятки архітектури національного значення «Садиба Л.Кеніга» та «Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу».

У минулому році із держбюджету було виділено 270 мільйонів гривень на створення футбольних полів із штучним покриттям по всій Україні. І сьогодні за кошти, які були передбачені саме для Сумщини, будуються 10 футбольних полів в ОТГ, селах та містах області. Загальна вартість будівництва полів на Сумщині становить майже 14,7 мільйона гривень. З них 7, 3 мільйона гривень – кошти державного бюджету, близько 7,4 мільйона гривень – кошти місцевих бюджетів.

Це лише кілька прикладів проектів, які сьогодні реалізуються в громадах. Саме тому сьогодні і центральні органи влади, і ми на місцях наголошуємо на необхідності розробки перспективних планів громад з більш глобальними проектами щодо економічного розвитку, а не лише ремонту та будівництва соціальних та культурних обєктів. І після того, як кожен район, місто, селище, ОТГ розроблять свої перспективні плани розвитку, ми врахуємо основні їхні аспекти у Перспективному плані розвитку Сумщини на 2019-2021 роки.

− Говорячи про здобутки Сумщини, ми сьогодні не можемо не згадати тих, завдяки кому ми маємо можливість жити працювати в мирі і спокої − нашим захисникам. Як держава та обласна влада допомагає військовим частинам та сприяє соціальному захисту учасників АТО та ООС?

− Сьогодні, коли в нашому регіоні, як і в дев’яти інших прикордонних областях України, введений правовий режим воєнного стану, я не можу не повторити слова Президента України Петра Порошенка, який наголошує, що армія сьогодні є гарантом нашої незалежності. А основою нашої армії, її опорою є професійні кадри, сміливі й мужні воїни, котрі народились і живуть з Україною в серці та завжди готові відстоювати її інтереси зі зброєю в руках. І влада всіх рівнів розуміє це, тому ми продовжуємо надавати допомогу військовослужбовцям та їх родинам, забезпечуємо їх усіма пільгами, які гарантує держава. Так, за 10 місяців цього року фактично виділено фінансової допомоги правоохоронним органам, прикордонникам, військовим частинам ЗСУ та частинам Нацгвардії України, що знаходяться на території області, на суму понад 8 мільйонів гривень.

Крім того, наразі в Сумській області проживає більше 12 тисяч учасників АТО та операції об’єднаних сил. За кошти державного бюджету в цьому році пройшли оздоровлення понад 120 учасників АТО, на що виділено понад 1 мільйон із державного бюджету. За кошти обласного бюджету (3,7 мільйона гривень) забезпечено дровами близько 1,5 тисячі учасників АТО. В області діє також програма безоплатного перевезення учасників АТО.

Обласна влада продовжуватиме робити все необхідне для наших героїв, допомагати українській армії та волонтерам. Адже ми розуміємо, що завдяки їх героїзму Сумщина має можливість жити мирно, спокійно і працювати на свій розвиток.

− Наближаються свята Миколая, католицького Різдва, нового року. Що б Ви побажали жителям Сумщини напередодні цих свят?

− Передусім миру і спокою в країні, області та кожній родині, тепла і затишку в домівках А щоб так було, в суспільстві кожен має відчувати дружнє плече і надійний тил. Це, головне, я вважаю. І звичайно бажаю кожному жителю Сумщини особистого щастя, здоров’я, достатку.

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