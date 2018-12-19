Политика

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admin
25.12.2018 16:136467

Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®

Только за минувшую неделю появились сотни обращений и звонков сумчан, с ужасом увидевших очередные платежки за потребленный газ. От двухсот-трехсот до нескольких тысяч гривен – столько они, якобы, должны заплатить монополистам в качестве долга за 2016-2018 годы.

В чем манипуляция, насколько обоснованы такие «новинки» газовиков, и существует ли сговор власти и монополистов, в эксклюзивном интервью рассказал правозащитник, глава областной организации партии Евгения Мураева «НАШИ» Александр Соколов. 

- Александр Олегович, Ваша команда несколько лет отстаивает интересы сумчан в «тарифных» войнах. Похоже, в этой борьбе открывается новый фронт – «донасчитанные» долги людям за газ? Насколько серьезно Вы оцениваете угрозу того, что сумчан вновь обложат дополнительными выплатами?

- К нам уже обратились десятки людей, которым газовики-монополисты решили сделать очередной, с моей точки зрения, подлый «новогодний подарок»: выставили «ДОЛГ» за период 2016-2018 гг.

Этот, якобы, «долг» начислили сумчанам, у которых не ведётся учёт потреблённого газа (то есть, отсутствуют счётчики). Объяснение у них такое: на протяжении нескольких лет действовали заниженные нормы потребления газа, недавно суд признал эти нормы незаконными, и теперь якобы люди должны возместить газовику разницу, убытки, причинённые властью в лице Кабмина. 

Сразу хочу сказать: дорогие земляки, сумчане, никакого долга у вас нет, не волнуйтесь и спокойно празднуйте Новый год и Рождество! То, что написано у вас в платежках, с точки зрения закона, никак не обязывает вас доставать последние деньги и бежать оплачивать эти счета.

- Но, объясните, что происходит? Ведь новые цифры в платежках – это факт, а нынешняя власть уже сыплет угрозами в адрес газовиков. То есть, проблема, всё же, существует?

- Я думаю, что существует не проблема, а простой сговор власти и монополистов, просто еще одна попытка выкачать у людей последние сбережения. Просто они используют, на мой взгляд, классическую формулу «доброго и злого полицейских», когда злые (монополисты) пугают людей громадными якобы «долгами», а «добрые» (власть, Кабмин и их нардепы, типа нашего Медуницы) делают грозные заявления, обещают простых людей защитить, виновных наказать, но в итоге сумчане всё равно теряет дополнительные деньги.

Давайте разберемся, как это происходит?

Несколько лет назад, нормативно-правовым актом - Постановлением Кабмина № 203 от 23.03.2016 года (с учётом внесения последующих изменений) были установлены такие нормы потребления газа:

- плита газовая с наличием централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб.м.;

- плита газовая без централизованного горячего водоснабжения – 5,4 куб.м.;

- плита газовая и водонагреватель – 10,5 куб.м.

Вся страна жила по этим нормам, люди платили за газ, исходя из них, но 9 августа 2018 года Киевский апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным вышеупомянутое постановление КМУ № 203 от 23.03.2016 года. Спустя три месяца, 27 ноября 2018 года законность вышеупомянутого судебного решения подтвердил и Верховный Суд.

Но, как мы знаем, согласно ч. 2 ст. 265 Кодекса административного судопроизводства, нормативно-правовой акт утрачивает действие С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЯ СУДА.

Именно, с момента вступления решения суда в законную силу (с 09 августа 2018 года) вступают в действие предыдущие, старые нормы потребления газа в размере - 9,8 куб.м.; 18,3 куб.м.; и 23,6 куб.м. соответственно, согласно постановления КМУ № 619 от 08.06.1996 года, которое действовало до постановления КМУ № 203 от 23.03.2016 года). 

- Это важная деталь, давайте еще раз акцентируем: старые, завышенные нормы снова действуют с 2016 года (когда только было принято спорное постановление Кабмина), или с августа 2018 года, когда вступило в силу решение суда, отменившее это Постановление?

- Да, это важно четко понимать: старые нормы потребления газа, почти втрое превышающие отменённые судом в августе 2018 года возобновили свое действие С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ судебного решения в законную силу – с 09 августа 2018 года. Если можно, выделим этот момент, ведь это значит, что за период времени с 23.03.2016 года по 09.08.2018 года ПОТРЕБИТЕЛЬ НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН КОМПЕНСИРОВАТЬ ГАЗОВИКУ-МОНОПОЛИСТУ.

Практический совет нашим сумчанам: узнайте, за какой именно период вам выставили долг. Если этот период до 09 августа 2018 года - то у вас долга нет! 

- Ваш прогноз, теперь мы будем вновь платить по завышенным нормам потребления?

- Скорее всего, старые завышенные нормы будут действовать недолго – с 09.08.2018 года по, приблизительно, январь 2019 года.

Сейчас на рассмотрении Кабинета Министров находится проект о новых нормах потребления газа, которые должны утвердить в ближайшее время (примерно с 01 января 2019 года), а именно:

- плита газовая с наличием централизованного горячего водоснабжения – (апрель-сентябрь 5,8 куб.м.), (октябрь-март – 8,8 куб.м.);

- плита газовая без наличия централизованного горячего водоснабжения – (апрель-сентябрь 8,3 куб.м.), (октябрь-март – 13,7 куб.м.);

- плита газовая и водонагреватель – (апрель-сентябрь 20,0 куб.м.), (октябрь-март – 25,0 куб.м.).

Что это означает? Правительство собирается установить высокие нормы потребления, что вынуждает людей устанавливать счетчики учёта потребления газа за свой счёт. 

- Выходит, что Кабмин, вольно или невольно, играет на стороне монополистов? Ведь своими решениями чиновники не оставляют людям иного выбора, кроме как установка счетчиков? А люди противятся этому, ведь «бесплатно» им должен установить счётчик газа газовик-монополист – ведь так?

- С моей точки зрения, это сговор власти с газовиками. Давайте еще раз, кратко посмотрим на хронологию событий.

Газовики направляют людям квитанции, в которых указывают о наличии огромного долга за период ДО 09 августа 2018 года. Якобы, предыдущие нормы потребления газа (3,3 куб.м.) признаны судом незаконными и намекают людям, что хорошо бы компенсировать им убытки. Обратите внимание, тут ключевая фраза - не требуют, а НАМЕКАЮТ. То есть, если человек этот «долг» оплатит, то он свои деньги подарит им совершенно добровольно.

При этом, газовики и власть умалчивают, что суд отменил низкие нормы потребления газа – 3,3 куб.м. не потому, что они «заниженные» и необоснованные, а потому что наше «гениальное» правительство приняло их с нарушением процедуры: не опубликовало вовремя проект постановления.

Естественно, от новых платежек люди в шоке, начинают обивать пороги газовиков в попытках понять: платить, или не платить? Многие в страхе ДАРЯТ последние деньги, боясь потерять субсидию.

В это самое время, без лишнего шума Кабмин публикует новый проект постановления, согласно которому нормы потребления газа увеличиваются в разы. «На публику» власть вступает в неравный бой с газовиками, очень похоже на простую видимость борьбы. На совещаниях, наверняка, будут давать распоряжения контролирующим органам - устраивать массовые проверки. Подконтрольные коалиционные народные депутаты, по типу сумского Медуницы, наверняка, будут писать БЕССМЫСЛЕННЫЕ жалобы, заявления в правоохранительные органы, тоже пиариться и создавать видимость бурной деятельности. А в итоге, и власть, и газовики, прекрасно решают свои вопросы:

1. Получают новые завышенные нормы, закрывают финансовые дыры, естественно, за счет людей;

2. Решают вопрос установки индивидуальных счётчиков, опять же, за счёт людей, а не газовиков. 

- Давайте подытожим: острой проблемы пока нет, но очень скоро будет?

- Первое: если вам «нарисовали» долг за период до августа 2018 года – не волнуйтесь и не платите, это не долг, а надувательство. Старые нормы потребления газа в размере 9,8 куб.м. на человека (плита газовая с наличием централизованного горячего водоснабжения), газовики имеют право применять только начиная с 09 августа 2018, а не до этой даты.

Второе, когда вскоре вы увидите, как власть, чиновники, нардепы начнут рассказывать об очередной победе, типа они добились, «…что убытки газовиков до 9 августа 2018 года люди компенсировать не должны», знайте: это ясно уже сейчас, никакой победы тут нет, просто голый пиар власти.  

Третье: по закону, вам ОБЯЗАНЫ бесплатно установить индивидуальные (в каждую квартиру) счетчики учета газа, но до 2021 года. Однако, это не выгодно газовикам, им выгодно, чтобы вы за свой счёт поставили счётчик.

Четвертое: деньги с нас хотят поиметь уже сейчас, и придумали, как. Процесс установки индивидуальных счетчиков за счет газовиков должен закончиться до 2021 года. Сейчас власть поднимает нормы потребления газа, и ставит вас в условия, когда ждать 2021 года и бесплатного счетчика вам просто невыгодно. И остается два варианта: либо ждать, и три года платить сумасшедшую стоимость газа без счетчика согласно завышенных норм потребления газа; либо не ждать своей очереди, а устанавливать счетчик за свои деньги, а не за средства газовиков. В любом случае, они – в выигрыше.

Остается один только вопрос: а мы с вами? Где интерес простых людей? Будем ждать непонятно чего, и терпеть? Или начнем, всё же, делать выводы? 

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