Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель

Він зустрівся із профспілковими активістами ПАТ «Сумихімпром» та інших підприємств, представниками громадськості, ветеранських організацій.
За словами політика, адекватне управління державою неможливе без чесних політиків. Без відродження потужної економіки з нашою країною ніхто не буде рахуватися і ми не зможемо повернути ні Крим, ні Донбас. «Наша держава потопає у вирі популізму і окозамилюванні з боку керівництва держави. Розповідають, що борються за краще життя для простих людей, а натомість підвищують тарифи і вигрібають останні гроші із кишень українців», - зазначив Сергій Каплін.
«Наша соціал-демократична команда запланувала тур по всім містам України, ми маємо чіткий план, що робити. Ми зробимо все, щоб долю держави вирішував простий українець, а не представників олігархів. Ми зробимо все, щоб життя простих людей було на такому ж рівні, що в успішних Швеції, Норвегії та Фінляндії – там, де соціал-демократи при владі і, відповідно, рівень життя - один із найвищих в світі. Але для цього нам потрібна підтримка кожного громадянина і кожен голос. Тільки маючи свою фракцію у парламенті, ми отримаємо реальний шанс змусити владу почути простих людей», - підкреслив політик.
Сергій Каплін зауважив, що відтік кваліфікованих працівників і молоді знекровлює економіку держави - за різними підрахунками, за кордоном зараз працюють до 10 млн. українців. За його словами, держава повинна краще піклуватися про економічно активне населення: створювати робочі місця, забезпечувати кваліфіковані кадри і людей трудових спеціальностей гідною зарплатою. «Це питання дуже актуальне для багатьох регіонів, а особливо для тих, де знаходяться потужні промислові підприємства. На таких підприємствах завжди сильними були профспілкові організації. Сьогодні саме вони можуть стати тією рушійною силою, яка змусить владу запроваджувати реальні зміни, а не просто декларувати гасла про «зростання економіки», - зазначив кандидат в президенти від соціал-демократів.
Сергій Каплін також наголосив, що Сумщина є нафтовою столицею України, і, водночас лідером серед областей, у яких громадяни звернулися за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг. «Ми можемо зробити Сумщину українським Кувейтом. І це не міф! Це реально, якщо прибрати прокладку у вигляді компанії «Нафтогаз», прибрати ренту і повернути надра народу. Видобутий газ в Україні має використовуватись на потреби громадян і українських підприємств, а не для збагачення олігархів», - вважає Сергій Каплін.
Політик також зауважив, що однією з причин високих тарифів є газова угода, яку 10 років тому підписала Тимошенко. «Наслідком підписання пакту Тимошенко-Путіна стало зростання ціни на газ для підприємств і для населення втричі. Ми профінансували таким чином російську армію, і велику кількість підприємств поставили на межу зупинки чи банкрутства. Ми разом з вами маємо зробити висновки і вивчити політичні уроки. І прийшовши на вибори, маємо відповідально робити свій вибір», - резюмував лідер соціал-демократів.
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