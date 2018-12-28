Политика

admin
admin
Сегодня 11:38166

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель

"Україну треба повернути простим людям, людям праці. Для простої людини головне мир, справедливі тарифи, зарплата, пенсія, робочі місця. Як гарант Конституції, я забезпечу мінімальну зарплату 10000 грн., пенсію 5000 грн., тарифи зменшимо в 4 рази та створимо 5 000 000 робочих місць», - заявив лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін під час зустрічі з виборцями у Сумській області, у середу, 16 січня під час виборчого туру.

Він зустрівся із профспілковими активістами ПАТ «Сумихімпром» та інших підприємств, представниками громадськості, ветеранських організацій. 

За словами політика, адекватне управління державою неможливе без чесних політиків. Без відродження потужної економіки з нашою країною ніхто не буде  рахуватися і ми не зможемо повернути ні Крим, ні Донбас. «Наша держава потопає у вирі популізму і окозамилюванні з боку керівництва держави. Розповідають, що борються за краще життя для простих людей, а натомість підвищують тарифи і  вигрібають останні гроші із кишень українців», - зазначив Сергій Каплін.

«Наша соціал-демократична команда запланувала тур по всім містам України, ми маємо чіткий план, що робити.  Ми зробимо все, щоб долю держави вирішував простий українець, а не представників олігархів. Ми зробимо все, щоб життя простих людей було на такому ж рівні, що в успішних Швеції, Норвегії та Фінляндії – там, де соціал-демократи при владі і, відповідно, рівень життя - один із найвищих в світі. Але для цього нам потрібна підтримка кожного громадянина і кожен голос. Тільки маючи свою фракцію у парламенті, ми отримаємо реальний шанс змусити владу почути простих людей», - підкреслив політик.

Сергій Каплін зауважив, що відтік кваліфікованих працівників і молоді знекровлює економіку держави - за різними підрахунками, за кордоном  зараз працюють до 10 млн. українців. За його словами, держава повинна краще піклуватися про економічно активне населення: створювати робочі місця, забезпечувати кваліфіковані кадри і людей трудових спеціальностей гідною зарплатою. «Це питання дуже актуальне для багатьох регіонів, а особливо для тих, де знаходяться потужні промислові підприємства. На таких підприємствах завжди сильними були профспілкові організації. Сьогодні саме вони можуть стати тією рушійною силою, яка змусить владу запроваджувати реальні зміни, а не просто декларувати гасла про «зростання економіки», - зазначив кандидат в президенти від соціал-демократів.

Сергій Каплін  також наголосив, що Сумщина є нафтовою столицею України, і, водночас  лідером серед областей, у яких громадяни звернулися за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг. «Ми можемо  зробити Сумщину українським Кувейтом. І це не міф! Це реально, якщо прибрати прокладку у вигляді компанії «Нафтогаз», прибрати ренту і повернути надра народу. Видобутий газ в Україні має використовуватись на потреби громадян і українських підприємств, а не для збагачення олігархів», - вважає Сергій Каплін.

Політик також  зауважив, що однією з причин високих тарифів є газова угода, яку 10 років тому підписала Тимошенко. «Наслідком підписання пакту  Тимошенко-Путіна стало зростання ціни на газ для підприємств і для населення втричі. Ми профінансували таким чином російську армію, і велику кількість підприємств поставили на межу зупинки чи банкрутства. Ми разом з вами маємо зробити висновки  і вивчити політичні уроки. І прийшовши на вибори, маємо відповідально робити свій вибір», - резюмував лідер соціал-демократів. 

®

Политика

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
Сегодня 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
Вчера 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
Вчера 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.