Александр Соколов: «Задача ЖЭКов-управителей – только грабить население?» ® Крыши текут, дома рушатся, трубы капают, люди жалуются, власть бездействует. Знакомая картина? Что с этим делать, где искать справедливость и что предпринимают народные депутаты, - об этом и о многом другом, в интервью с сумским правозащитником, лидером партии Евгения МУРАЕВА «НАШИ» на Сумщине – Александром Соколовым.

- Александр Олегович, за 27 лет независимости я не припомню, чтобы жильцы, к примеру, моего дома были довольны работой жилищно-эксплуатационной компании (ЖЭКа). По-Вашему, неужели все так безнадежно в коммунальном хозяйстве?

- Обратите внимание, сегодня политики охотно обсуждают практически любую тему, кроме этой. Почему? Потому что большинство депутатов, министров и местных чиновников попросту не знают, что со всем этим делать. Да и зачем им голову ломать? Ведь они не собираются оставаться тут: их дети учатся в США и Британии, виллы покупают на побережье Франции, а Украина для них – территория обогащения «здесь и сейчас».

Что касается ЖЭКов, то после недавних изменений в законодательстве они стали называться «управителями многоквартирных домов», и это, по сути, и всё, что поменялось.

Почему для всех сумчан так важно разобраться с работой ЖЭКов, а точнее управителей? Да потому, что перед каждыми выборами на этой теме спекулируют все, кому не лень. А правду, очень неудобную, замалчивают. Затем выборы проходят, люди ждут выполнения общений, и уже много лет дождаться не могут.

- Да, тому же нашему дому ЖЭК, точнее управитель, до сих пор капитально крышу не отремонтировал, депутат по нашему округу молчит, приходится жильцам за свой счёт всё делать…

- Вот как раз одно из распространённых заблуждений... Структура утверждённого сумским исполкомом тарифов на обслуживание жилых домов не предусматривает, что в обязанности управителей-ЖЭКов входит капитальный ремонт чего бы то ни было!

Что значит капитальный ремонт? Это замена, модернизация, восстановление конструкций и инженерного оборудования здания, в то время как текущий ремонт подразумевает своевременное поддержание эксплуатационных качеств и предупреждение преждевременного их износа. Проще говоря, капитальный ремонт крыши – это полностью её замена, а текущий ремонт – частичное латание.

Так вот, в обязанности управителей-ЖЭКов входит второе – текущий ремонт. Поэтому, не стоит от них ждать, что они заменят все трубы в доме или же отремонтируют всю крышу.

- А какие ещё обязанности входят в тариф ЖЭКов?

- Уборка придомовой территории (2-3 раза в неделю), подвалов, технических этажей, крыши (весенне-осенний период). Техническое обслуживание лифтов (ежедневно), обслуживание систем диспетчеризации (ежедневно). Кроме этого - обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления (ежедневно), электросетей и оборудования, конструктивных элементов, спортивных детских площадок. В этот список входят и дератизация, дезинсекция (осенне-весенний период), обслуживание дымовых и вентиляционных каналов, уборка снега, освещение мест общего пользования.

- Честно говоря, половину этих обязанностей даже сложно проверить на выполнение…

- И коммунальщики этим пользуются! Кто из жителей дома следит за тем, когда и сколько раз проводили дератизацию (ред. - меры по уничтожению мышей, крыс), дезинсекцию (ред. – уничтожение насекомых), обслуживание вентиляционных каналов?

Не сомневаюсь, что у ЖЭКов (управителей) всё документально оформлено, но соответствуют ли эти документы действительности?

Давайте посчитаем, сколько за такие «виртуальные услуги» ежегодно у сумчан вытягивают денег.

У нас порядка 1400 домов, площадь каждого дома в среднем - 4000 кв.м. То есть, площадь всего жилого фонда, ориентировочно - 5,6 млн. кв.м.

Средний тариф - 2,8 грн/кв.м. (без учёта освещений мест общего пользования), то есть со всех домов почти 15 с половиной миллионов гривен в месяц!

В год выходит, что обслуживание всего жилого фонда обходится порядка в 190 млн. грн. Отнимем процент неплательщиков, к примеру, 30% (57 млн. грн./год), и получается, что все ЖЭКи (управители) собирают с нас в год около 133 млн. грн. А с момента ухода «Сумыжилья», почти за четыре года новые ЖЭКи получили сотни миллионов гривен!

И куда же деваются наши с вами деньги? Люди молчат, значит – их это не интересует? Износ домов, сетей ускоряется. К чему это приведёт, думаю объяснять не нужно.

- Чем же тогда новые ЖЭКи-управители отличаются от «Сумыжилья»?

- Юридически «Сумыжильё» было коммунальным предприятием, которое полностью подчинялось городской власти. Т.е. мэрия легко могла поменять нерадивого директора, если он не выполнял свои обязанности. Но, после Майдана, людям внушили, что «Сумыжильё» - это монополист, «жульё» на которого, якобы, нет управы и нужна конкуренция в лице нескольких частных фирм.

- И на конкурсной основе в город завели «частников»?

- В том-то и дело, что в нарушение закона их назначили без всяких конкурсов, по непонятным критериям. Может, чиновники просто завели на рынок «свои» или близкие фирмы? Вполне допускаю, иначе как объяснить, что у большинства этих частных «ЖЭКов» не было материально-технической базы, только директор, бухгалтер, стол и стул.

По сути – это фирмы «Рога и копыта». Чего можно было от них ожидать? При правильном подходе, и «Сумыжильё» могло работать хорошо, если за основу брать интересы людей, сумчан, а не задачу сказочно обогатиться. Поэтому, заведение частных ЖЭКов, думаю – это был обычный передел рынка, где интересы людей абсолютно никак не учитывались.

Подчеркну: по моему убеждению, задача нынешних ЖЭКов-управителей – грабить население. И давайте говорить открыто – это происходит с нашего молчаливого согласия.

Все эти частные лавочки работают незаконно. Но все делают вид, что ничего не происходит. Не особо надрывается в этой теме и сумской нардеп Медуница, а значит можно сделать выводы, что его интересы тоже могут быть учтены в этой коррупционной схеме.

Простой факт: тот же жэк-управитель "Комэнерго-Сумы" контролировался депутатом, входящим во фракцию "За Украину". Именно за эту партию агитировал голосовать Медуница на прошлых выборах в горсовет. Именно от этой партии стали депутатами его соратники Крамченков и Чепик. Комментарии излишни.

- С обязанностями ЖЕКов немного разобрались, а кто же тогда обязан заниматься капитальным ремонтом?

- Тут все неоднозначно. Вопрос капитальных ремонтов регулируется, по сути, двумя законами.

Первый - Закон Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». Он предусматривает, что совладельцы многоквартирного дома (ред. – собственники квартир в доме) обязаны проводить капитальный ремонт общего имущества дома.

Т.е., обязанность проводить капитальный ремонт дома возлагается данным законом на всех жильцов, и за свой счёт.

Но, есть и другой закон, «О приватизации государственного жилого фонда», в ст. 10 которого говорится следующее: «бывшие владельцы (их правопреемники), владевшие многоквартирными домами до момента приватизации, обязаны принимать участие в финансировании их ремонта и содействовать организации его проведения в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины».

Учитывая, что предыдущими собственниками квартир являлось государство, выходит, что возможность финансирования капитальных ремонтов за счёт бюджетных средств также предусмотрена.

Но, как показывает практика, этот закон применяется со стороны власти только к избранным. Кто объяснит, по каким критериями власть решает: на какие дома направить бюджетные средства, а на какие – нет? Очень часто, особого внимания заслуживают те дома, которые находятся на округах лояльных к власти депутатов.

А большинству сумчан просто говорят: «это ваша обязанность». Или же под видом отсутствия бюджета кормят «завтраками», обещают предусмотреть в следующем году, затем – в следующем, и в конечном итоге ничего не происходит.

Но время идёт, дома продолжают приходить в упадок. Одно спасает, скоро выборы – ремонтами будут покупать голоса людей. Надеюсь, наши люди за 27 лет уже научились отличать подкуп от реальной заботы. Иначе, этот замкнутый круг нам не разорвать.

- Выходит, что комплексного, системного подхода, поэтапной программы по поддержания жилого фонда в исправном состоянии у нас нет?

- В том-то и дело, что пока нет. Вот приняла Верховная Рада в конце 2017 года новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, который должен уже был с 10 июня 2018 года защитить права населения от злоупотреблений со стороны ЖЭКов-управителей. Но для того, чтобы этот закон начал работать в интересах людей, к нему нужно ещё разработать десятки подзаконных актов. Однако правительство это делает очень вяло и медленно.

При этом, кто-нибудь проводит разъяснительную работу среди людей по законодательным новшествам? Например, знают ли наши читатели, что они имеют право самостоятельно выбирать управителя? Отказаться от управителя, который не выполняет свои обязанности? Знакомы ли они с процедурой, как это правильно делать? Знают ли, что теперь тариф на обслуживание жилья может устанавливаться самими жильцами по договорённости с управителем, и в договоре можно прописать конкретный перечень необходимых работ по дому? В курсе ли, что установленный тариф не имеют право менять в течении, как минимум, года, пока действует договор?

Уверен, что 99% читателей этого не знают, но платят свои деньги ЖЭКам, которых никто из жильцов не выбирал в качестве управителя, а назначены все они властью без конкурса, что противоречит всем требованиям законодательства.

Почему всё покрыто мраком? Думаю, власть имущим выгодно, чтобы люди ничего не знали, не понимали и оставались на обслуживании того управителя, который выгоден власти.

Не устану повторять – пока каждый из нас не начнёт вникать в детали, нас будут обманывать, и мы не сможем защитить свои права! В следующих интервью мы поговорим об этой сложной теме ещё более подробно, поэтому подключайте к нашим беседам своих соседей и знакомых. Будет интересно и познавательно.