44 кандидати претендують на президентське крісло 44 кандидати балотуються на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Центральна виборча комісія з 4 січня по 8 лютого приймала рішення щодо реєстрації осіб кандидатами на пост Президента України, пише ОПОРА.

Так, документи з 31 грудня по 3 лютого подали більше 90 людей, з них ЦВК зареєструвала 44 кандидати.

Серед кандидатів у Президенти 40 складають чоловіки, а 4 – жінки: Юлія Тимошенко, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Юлія Литвиненко.

Середній вік кандидатів складає 50 років. У віковій категорії 35-45 років зареєстровано 15 кандидатів, 45-60 років – 22 кандидати, більше 60 – 7.

24 претенденти на посаду Глави держави висуваються від партії, а 20 – самовисуванці.

Разом з тим 26 з них є членами партій, 18 – не входять до складу будь-якої політичної сили.

Серед зареєстрованих кандидатів 16 є народними депутатами. Двоє кандидатів Юлія Литвиненко та Андрій Новак є безробітними, ще у одного – Романа Насірова – місце роботи не вказано.

Серед кандидатів є дві пари з однаковими прізвищами: Ігор Шевченко та Олександр Шевченко, Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко.

Варто зазначити, вибори Президента у 2019 році стали рекордними за кількістю кандидатів. Так, у 1991 році на посаду Глави держави балотувались 6 кандидатів, у 2004-му їхня кількість склала 26, у 2014-му – 23.

Повний список кандидатів:

Ігор Шевченко, 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент благодійної організації «Успішна Україна», безпартійний, cамовисуванець.

Сергій Каплін, 1979 року народження, освіта вища, проживає в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, працює народним депутатом України, безпартійний, висуванець політичної партії «Соціал-демократична партія».

Валентин Наливайченко, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, голова політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість», висуванець політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

Віталій Скоцик, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри конярства та бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, безпартійний, cамовисуванець.

Андрій Садовий, 1968 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, Львівський міський голова, член Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», суб'єкт висування – Політична партія «Об’єднання «Самопоміч».

Віталій Купрій, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, безпартійний, cамовисуванець.

Євгеній Мураєв, 1976 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, працює народним депутатом України, член політичної партії "НАШІ", суб'єкт висування – політична партія "НАШІ".

Анатолій Гриценко, 1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", член Політичної партії "Громадянська позиція", суб'єкт висування – Політична партія "Громадянська позиція"

Геннадій Балашов, 1961 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, фізична особа - підприємець, член Політичної Партії «5.10», суб'єкт висування – Політична Партія «5.10».

Ольга Богомолець, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, безпартійна, cамовисування.

Олександр Шевченко, 1971 року народження, освіта вища, проживає в селі Поляниця міста Яремче Івано-Франківської області, народний депутат України, член Політичної партії "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП".

Роман Насіров, 1979 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, безпартійний, cамовисування.

Юрій Бойко, 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області, народний депутат України, член Політичної Партії "Опозиційний блок", cамовисування.

Олег Ляшко, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, Голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, член Політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка", суб'єкт висування – Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка".

Аркадій Корнацький, 1953 року народження, освіта вища, проживає в селі Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області, народний депутат України, безпартійний, cамовисування.

Олександр Вілкул, 1974 року народження, освіта вища, проживає в місті Дніпрі, народний депутат України, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", суб'єкт висування – Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ"

Юлія Тимошенко, 1960 року народження, освіта вища, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, народний депутат України, голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Дмитро Добродомов, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, член Політичної партії "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", суб'єкт висування – Політична партія "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ".

Олександр Мороз, 1944 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА".

Ілля Кива, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, голова Всеукраїнської професійної спілки Міністерства внутрішніх справ України, член Соціалістичної партії України, суб'єкт висування – Соціалістична партія України.

Руслан Кошулинський, 1969 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, голова Секретаріату політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Олександр Данилюк, 1981 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, керівник громадської організації "ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ", член Політичної партії "Громадянський рух "Спільна Справа", cамовисування.

Сергій Тарута, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Маріуполі Донецької області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА".

Ігор Смешко, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Політичної партії "Сила і Честь", cамовисування.

Інна Богословська, 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, директор, Всеукраїнська громадська організація "Віче України", безпартійна, cамовисування.

Володимир Зеленський, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", безпартійний, суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ".

Микола Габер, 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, помічник-консультант народного депутата України, член Патріотичної партії України (ППУ), cамовисування.

Юрій Дерев’янко, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, член Політичної партії "Воля", суб'єкт висування – Політична партія "Воля"

Роман Безсмертний, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, доцент кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, безпартійний, cамовисування.

Віктор Бондар, 1975 року народження, освіта вища, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, народний депутат України, член Партії "Відродження", суб'єкт висування – Партія "Відродження".

Сергій Носенко, 1969 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, старший керуючий директор ТОВ "Інтернешнл Інвестмент Партнерс Україна", безпартійний, cамовисування.

Віктор Кривенко, 1982 року народження, освіта вища, проживає в смт Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, член Політичної партії "Народний Рух України", суб'єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Сергій Кривонос, 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, перший заступник командувача, Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, безпартійний, суб'єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЇНИ АТО".

Руслан Ригованов, 1974 року народження, освіта вища, проживає в місті Горлівка Донецької області, виконуючий обов'язки начальника, державне підприємство "Севастопольський морський рибний порт", безпартійний, cамовисування.

Юрій Тимошенко, 1961 року народження, освіта професійно-технічна, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, безпартійний, cамовисування.

Андрій Новак, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, тимчасово не працює, член Політичної партії "ПАТРІОТ", суб'єкт висування – Політична партія "ПАТРІОТ".

Василь Журавльов, 1970 року народження, освіта вища, проживає в смт Старий Крим міста Маріуполь Донецької області, голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ М. МАРІУПОЛЯ", член Політичної партії "СТАБІЛЬНІСТЬ", суб'єкт висування – Політична партія "СТАБІЛЬНІСТЬ".

Петро Порошенко, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, Президент України, безпартійний, cамовисування.

Юрій Кармазін, 1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент Громадської організації "ІНСТИТУТ ПРАВА І СУСПІЛЬСТВА", член Партії захисників Вітчизни, cамовисування.

Юлія Литвиненко, 1976 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійна, cамовисування.

Олександр Ващенко, 1962 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, голова правління Громадської організації "Влада народу", безпартійний, cамовисування.

Володимир Петров, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, продюсер, ТОВ "ЛЮМПЕН ПРОДАКШН", безпартійний, cамовисування.

Дмитро Гнап, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, фізична особа-підприємець, член політичної партії “Сила людей”, суб’єкт висування – партія “Сила людей”.

Олександр Соловйов, 1973 року народження, освіта вища, проживає у місті Києві, заступник директора ТОВ юридична компанія “ФЕБ”, член політичної партії “Розумна сила”, висуванець політичної партії “Розумна сила”.