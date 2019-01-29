Политика

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Вчера 14:352416

Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®

Каждый месяц, получая очередную платежку за коммунальные услуги, тысячи сумчан задаются вопросом: почему требование оплаты есть, а реальных услуг – нет? Ведь волна «реформ» нынешней власти коснулась и такой сферы, как содержание и обслуживание жилых домов. Казалось бы: на смену привычным неэффективным ЖЭКам пришли управители многоквартирных домов, но почему меняются и растут только тарифы, а не качество услуг?

Сумской правозащитник, лидер партии Евгения Мураева «Наши» на Сумщине - Александр Соколов уверен: ситуацию можно изменить, но сумчане должны знать – как правильно выбирать управителя для своего дома, какие к нему существуют требования и что нужно прописывать в договоре, чтобы ваш дом не превратился в клондайк для аферистов. 

- Александр Олегович, давайте уточним, в чём же разница между привычными всем ЖЭКами и новыми компаниями-управителями?

- Пока что изменилась только вывеска-название, а не подходы к обслуживанию и ремонту жилья. Ведь сумчане, зачастую, подписывают с управителями договора, не вникая в их условия.

Основная, на мой взгляд, проблема: людям подсовывают на подпись документы, не содержащие ответственности управителей за некачественные услуги. А вот относительно самих жильцов, наоборот, их обязанность полноценно платить за услуги прописана очень четко.  

Что получается? Люди несут ответственность за неуплату, поэтому платят; управители практически никакой ответственности не несут, поэтому обслуживают дома «как попало»; повлиять на управителей, заставить их нормально работать люди не могут. И так каждый месяц: платежка есть, услуг – нет. 

- А как же власть, депутаты, чиновники? Ведь их выбирали и назначали именно для этого: защищать интересы жильцов и, с другой стороны – контролировать коммунальщиков?

- Боюсь, что чиновники и депутаты делают как раз наоборот: защищают интересы коммунальщиков и контролируют, чтобы люди платили всё, до копейки.  Не секрет, чем меньше люди осведомлены о своих правах, тем больше теневые заработки близких к власти дельцов. Ведь очень часто оказывается, что компании-управители негласно принадлежат или как-то связаны именно с представителями власти.  

Второй момент: а вы часто видели своего депутата за работой на закрепленном округе? Чтобы он что-то разъяснял, помогал, консультировал? Подозреваю, что 90% сумчан «своего» депутата даже не знают.

Увы, на волне революций во власть часто попадают абсолютно неквалифицированные, случайные люди. Как можно от них ожидать положительных изменений? 

- Тогда давайте разбираться самостоятельно... Каким образом можно выбрать управителя, а в каких случаях он назначается властью?

- Ответ на этот вопрос прописан в двух законах: «Про житлово-комунальні послуги» и «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку». Исходя из норм законодательства, есть два пути стать управителем жилого дома.

Первый вариант – управителя выбирают совладельцы дома на общем собрании жильцов. Решение является принятым, если за него проголосовали собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых, всех вместе взятых, превышает 50% от общей площади дома.

К слову сказать, проверить – в каких сумских домах проводились такие собрания вы можете в Интернете - на официальном сайте Сумского городского совета (www.smr.gov.ua) в разделе «Городянину» «Рішення, прийняті зборами співвласників, щодо управління багатоквартирним будинком».

И второй вариант – управителя выбрал уполномоченный орган местной власти по результатам проведенного конкурса. Тут есть одна особенность: назначить и провести конкурс на управителя местная власть может только при условии, если жильцы дома попросили их об этом.

В 2018 году власть пыталась провести конкурс на назначение управителей в нескольких сотнях сумских домов. При этом, вопреки требованиям закона, совладельцы-жильцы этих домов с такой просьбой к местной власти не обращались. Что это значит? С моей точки зрения, была наглая попытка «втихую» навязать людям выгодные для власти фирмы-управители.

Однако, несколько месяцев назад, Сумской окружной административный суд принял решение по делу № 818/1550/18 (ред. - с текстом решения вы можете ознакомиться на сайте Единого государственного реестра судебных решений: http://reyestr.court.gov.ua), в котором указал, что такие действия властей являются незаконными.

Подытожу: в любом случае, без решения или участия совладельцев-жильцов дома, стать законным управителем невозможно. Жильцы дома играют ключевую роль! 

- Но что тогда получается: в моём доме собрания жильцов не было; конкурс местная власть не провела; при этом, как Вы говорите, суд признал их действия незаконными. Тогда вопрос: на каком основании наш дом обслуживает некая фирма, называющая себя управителем?

- Если совладельцы вашего дома не проводили собраний, и не выбирали управителя, то эти фирмы работают незаконно. Более того, пока люди не знают всех деталей, и живут повседневными своими заботами, незаконные жэки-управители собирают с них деньги (фактически грабят) и никаких обязательств перед жильцами не несут. А я напоминаю, что в прошлом интервью мы подсчитали, о каких суммах идёт речь - ежегодно такие псевдо «ЖЭКи-управители» собирают с населения (с учётом процента неплательщиков) около 130 миллионов гривен.

- Давайте представим, что жильцы собрались, и решили сами выбрать  подходящего управителя для своего дома. Существуют ли какие-то квалификационные требования к управителям?

- Управителем может выступать как юридическое лицо (ред. – по сути, любая фирма, организация), так и физическое лицо-предприниматель, при условии, что в их штате есть хотя бы один работник, прошедший профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии «менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)».

Самое интересное, что в штате нынешних горе-управителей по Сумам отсутствуют такие работники, т.е. не соблюдаются даже такие формальные требования. А реакции на это со стороны власти, депутатов – никакой. Получается, что – все в «доле»? 

- То есть, управителем может стать любой предприниматель, организация, если у них в штате есть соответствующий работник?

- Да, любой наш читатель может самостоятельно организовать предоставление услуг по обслуживанию (управлению) многоквартирного дома. И чем раньше люди поймут, что они могут самостоятельно принимать решение по выбору управителя, который их устроит, тем быстрее в их доме начнут происходить позитивные изменения.

Если будет запрос от людей на качественные услуги, обязательно появятся предприятия, которые станут этим добросовестно заниматься, а не просто собирать с населения деньги, как это происходит сейчас. Чем больше будет управителей, тем больше конкуренция, и тем качественнее услуги.

Поэтому, я и призываю людей начать разбираться в этом вопросе, чтобы навсегда забыть о тех проблемах, с которыми они сегодня сталкиваются. 

- Выбрать управителя – это полбеды, с ним же ещё нужно подписать договор на предоставление услуг, а там тоже могут быть подводные камни?

- Прежде всего, нужно помнить: окончательные условия договора утверждаются собранием жильцов-совладельцев дома. Они делегируют право на подписание, внесение изменений или разрыв договора уполномоченному человеку из числа жильцов.

Согласно закону, договор с управителем заключается сроком на 1 год. Если за один месяц до истечения этого срока жильцы не уведомят управителя об отказе от договора, считается, что он продолжился ещё на 1 год.

Прежде, чем подписывать и утверждать договор с управителем, необходимо проверить, все ли права и интересы жильцов дома учтены. 

- Вы упоминали, что людям подсовывают договора, не содержащие ответственности управителя за ненадлежащее предоставление своих услуг. О какой ответственности может идти речь?

- Это целый ряд пунктов, например:

- штраф с управителя за превышение нормативных сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

- обязанность управителя самостоятельно проводить перерасчёт стоимости услуги, которая не предоставлялась или предоставлялась жильцам дома некачественно;

- штраф с управителя за не предоставление или предоставление некачественной услуги жильцам дома;

Как вы понимаете, без этих пунктов теряется смысл работы с таким управителем.

Обращу ваше внимание еще на один важный момент. Согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, стоимость услуг управителя тоже согласовывается жильцами-совладельцами дома на собрании. Стоимость услуг состоит из:

1) тарифа на обслуживание (содержание) дома и придомовой территории;

2) вознаграждения управителю.

В ситуации, когда управителя назначает местная власть – стоимость услуг определяется на конкурсной основе. В течение срока действия договора, такая цена без согласия жильцов дома меняться не может, если другое не предусмотрено условиями договора!

Как видите, если не читать договор и подписывать его бездумно, как это происходит сейчас, то жильцы могут получить космические тарифы, возможность их менять по инициативе управителя в любое удобное ему время, и совершенно не нести никакой ответственности за некачественные услуги.

Поэтому, уважаемые сумчане – всё в наших руках. Только мы, объединив усилия, сможем сделать нашу жизнь лучше. Не верьте популистам и клоунам, верьте в себя, и у нас всё получится!

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