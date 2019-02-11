Политика

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Управляемый хаос: как наживаются на счетах за газ ®

А вы уже заметили в своих платежках за газ пометку «корректировка», которой вам приписывают дополнительные, якобы, потребленные вами объемы?

Несмотря на многочисленные заявления власти о незаконности таких действий, облгазы с ноября прошлого года и по сей день выставляют людям счета с так называемой корректировкой объемов потребленного газа к стандартным условиям. 

Не удивительно, что «корректировка» эта просчитывается в пользу газовиков, а для жителей означает лишь увеличение суммы оплаты. Что происходит, и почему до сих пор нет порядка на рынке газа для населения – рассказал сумской правозащитник, лидер партии Евгения Мураева «НАШИ» на Сумщине Александр Соколов. 

- Александр Олегович, сумчане жалуются, что в сфере ЖКХ творится реальный хаос. Монополистов не могут обуздать даже контролирующие органы, а о возможностях простых людей защитить свои права вообще говорить не приходится. Что вообще происходит? 

- Поверьте, это не просто бардак и развал системы. Думаю, это управляемый хаос, умышленно созданный в интересах конкретных монополистов и чиновников, чтобы выкачивать деньги из населения.

Я вижу три основные причины происходящего. Во-первых, нельзя было передавать частникам в управление, аренду, и тем более в собственность такие стратегические объекты, как облгазы, облэнерго, теплоэнерго. Сейчас мы пожинаем плоды этих преступных, на мой взгляд, действий.

Во-вторых, посмотрите на многих чиновников, депутатов парламента: зачастую, эти люди прямо связаны как раз с компаниями, управляющими этими же облгазами, теплоэнерго, другими монополиями. Будут эти «законодатели» или бюрократы наводить порядок с тарифами в ЖКХ?  

А могут ли простые люди узнать правду, если даже ведущие телеканалы контролируются финансово-промышленными группами? «1+1» связывают с Коломойским; «Интер», «112» и «Ньюзван» – очевидно работают на Бойко и Рабиновича; «Прямой» и «5 канал» – полностью лояльны к Порошенко; «Новый канал», «ICTV», «СТБ» - к Пинчуку, «Украина» - к Ахметову и Вилкулу. Как победить систему, в которой завязаны олигархи, монополии, громадные деньги и самые рейтинговые СМИ?

И третья причина: злоупотребления монополистов возникают тогда, когда появляется законодательная зацепка, коллизия, одним словом – некачественная нормативная база. Заметьте, этот нормативный хаос и безбожное обирание простых людей резко усилилось в последние 5 лет. Выходит, к власти пришли абсолютные профаны, которые своими действиями создают такие условия?

Вывод очевиден: нужно искоренять названные причины, но для этого  мы с вами должны выбирать во власть профессионалов, выбирать разумом, а не эмоциями и надуманными, «нарисованными» рейтингами. 

- Можете ли Вы профессионально, но доступно для сумчан рассказать, что это за «стандартные условия», из-за которых люди вынуждены больше платить газовикам? 

- Безусловно. Стандартные условия – это условия поставки газа при температуре окружающей среды + 20 градусов, и при атмосферном давлении 760 мм рт.ст. Из курса школьной физики всем известно, что температура окружающей среды влияет на объем поставляемого газа: в зимний период объём газа уменьшается, в летний период – наоборот, увеличивается. К примеру, при падении температуры на 10 градусов, фактический объём газа уменьшается примерно на 3,5 %.

Облгазы утверждают, что получают и оплачивают НАКу «Нафтогаз» объём газа, приведенный к стандартным условиям. А вот населению они продают газ в рабочих условиях, т.к. транспортировка в зимний период осуществляется при более низких температурах.

Поскольку не все приборы учёта (счётчики) учитывают давление и температуру транспортируемого газа в холодный период, то облгазы считают, что фактический объём поставляемого газа населению выше, чем фиксируется счётчиками. Значит, чтобы избежать убытков, нужно корректировать поставляемый объём газа на специальный коэффициент приведения к стандартным условиям.

- И насколько законна такая логика «газовиков»?

- В том-то и дело, что в нормативной базе мы сталкиваемся со сплошными коллизиями.

Например, по нормам Закона Украины «О рынке природного газа», газом считается смесь определённых компонентов в газоподобном состоянии в стандартных условиях, и именно в таких условиях газ является товарной продукцией, которую обязаны оплачивать потребители.

О необходимости приведения объёма природного газа к стандартным условиям говорится и в Кодексе газораспределительных систем, но …

В этом же Кодексе прямо указано, что такое приведение должно осуществляться согласно методике № 116, утверждённой Министерством топлива и энергетики Украины. И тут – самое интересное: эта методика не распространяется на граждан, использующих газ для собственных нужд!

Получается глупая ситуация: приводить к стандартным условиям, вроде как нужно, но нет методики, которая бы распространялась на рядовых-потребителей услуг, и соответственно, нет коэффициентов, которые могут быть применимы к населению.

Да, такое положение спорно и непонятно для простых людей, а что в результате имеют газовики? Им это выгодно? Подумайте сами: пока в законодательстве остаются такие «белые пятна» и дыры, газовики легко могут использовать свое монопольное положение и выкручивать людям руки. 

- А где же в этой ситуации власть? Кто должен защитить людей от произвола монополистов? 

- Ещё раз повторюсь: очень часто монополисты в разной мере связаны именно с властью. Часть монополий могут «прикрывать», «крышевать» одни депутаты, часть – другие. А люди в их междоусобицах – это заложники, с помощью которых они диктуют друг другу свои условия. По сути - это бизнес, где интересы людей становятся разменной монетой между олигархами. 

- А как же контролирующий орган над монополистами - Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных послуг (сокр.укр. – НКРЕКП)? 

- Толку от этого органа, как в детском мультике: он, вроде бы есть, но его сразу нет.

С одной стороны, 23 ноября 2018 года НКРЕКП приняло постановление,  которым запретило «Сумыгазу» приводить объёмы газа бытовым потребителям к стандартным условиям.

В ответ, 5 декабря 2018 года «Сумыгаз» обратилась в Окружной админ.суд Киева, чтобы оспорить это постановление НКРЕКП (судебное дело № 640/19895/18).

По закону, это дело суд должен был рассмотреть в течение двух месяцев, то есть до 5 февраля. Скоро уже конец февраля, результатов нет.

Уверен, независимо от решения этого суда, будет апелляция, а это ещё затянется на 2-3 месяца. Значит, хоть какой-то результат мы увидим не раньше мая-июня, отопительный сезон закончится, выборы пройдут, и что будет дальше – пока никто не знает.

К слову сказать, 18 февраля 2019 года Государственная регуляторная служба разрешила НКРЕКП провести проверку в т.ч. «Сумыгаз» на предмет проведенных ими начислений. Но, эти проверки, в лучшем случае, проведут только в марте, и даже, если по результатам проверки «Сумыгаз» оштрафуют, то размер штрафов для монополистов не представляет опасности, и эти штрафы будут тоже оспорены в суде. Это значит, если и получится привлечь к ответственности «Сумыгаз», то не раньше июня-июля.

Одно ясно уже сейчас: если бы власть хотела навести порядок, то в течении месяца были бы подготовлены и приняты необходимые законы, нормативные акты, и газовики лишились бы возможностей для злоупотреблений.

Но власти этого не делают! Значит, это выгодно всем, кроме жителей? 

- Недавно в «Сумыгаз» проводились обыски в связи с их неправомерными действиями. Как вы можете это прокомментировать? 

- Что касается работы правоохранителей, то могу это только поддержать: если есть нарушение закона – обязательно должна быть ответственность.

Но главная-то проблема не в этом. Накануне выборов представители власти, скорее всего, используют эти обыски для своего пиара, «посмотрите, как боремся за интересы людей». И что дальше?

Политики попиарятся прямо сейчас, выборы пройдут весной, а уголовное дело затянется на многие месяцы, и возможно, вообще развалится в суде. А всё это время жители как платили монополистам «не пойми, за что», так и будут платить. Для простых людей – что это изменит?!

Я убежден и настаиваю: проблемы на рынке газа для населения можно решить в кратчайшие сроки, нужно лишь грамотно выписать нормативную базу, и сделать это в интересах жителей Украины, а не монополистов. Способны на это действующие нардепы и чиновники? Уверен, что – нет. Слава Богу, этой осенью мы будем их переизбирать. Главное – не ошибиться с выбором, иначе останется и этот хаос, и те, кто на нем зарабатывают.  

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