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Сергій Каплін: Якщо в наступному парламенті не буде соціальної сили, не буде України

На цьому наголосив політик, перебуваючи на Сумщині

Народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань соцполітики Сергій Каплін висунутий кандидатом в президенти України від Соціал-демократичної партії здійснив візит на Сумщину. 

4 березня лідер Соціал-демократів, разом з партійним активом, взяв участь в протестній акції робітників казенного заводу «Зірка» в місті Шостка. В рамках протесту міжнародна траса Київ-Москва була заблокована протягом трьох годин. У такий спосіб працівники заводу вимагали виплатити їм зарплати й відновити повноцінну роботу підприємства.

В результаті таких решучих дій, в "Укроборонпромі" заявили, що готові виділити перший транш і з 20 мільйонів боргу поки що можуть надати п'ять.

«Ми прийняли рішення діяти абсолютно жорстко і безкомпромісно. Це перша серія у великому серіалі боротьби цього підприємства з роботодавцем за свої зарплати за свої права", - заявив Сергій Каплін.

Крім того, нардеп зі своїм колегою і соратником Олександром Сугонякою, звернулися з заявою до НАБУ та Генпрокуратури, про фіктивне банкрутство підприємства «Зірка». І вже є реакція на цю заяву — військовою прокуратурою порушено кримінальну справу по відношенню до керівника підприємства.

«Ми занадто багато втратили заводів і фабрик. Не припустимо втрачати рештки промисловості, тим більше війсково-промислового комплексу, в період війни з Росією», - підкреслив лідер Соціал-демократичної партії.

У рамках візиту до Сумщини, кандидат в Президенти також зустрівся з виборцями у Глухові, Білопіллі, Краснопіллі та селища Кіндратівка Сумського району.

«Я зізнаюсь, що на зустрічи з виборцями я агітував, але агітував не за себе. Є перша трійка-четвірка лідерів перегонів і в них є два «хозяїни», і боротьба розгорається не між Зеленськім-Тимошенко-Порошенко, а між двома людьми, які сповідують ліберальні погляди. Нажаль ці вибори ми з вами вже програли. Найближчим часом керівником держави буде представник олігархичних кіл, а значить розв'яжуться питання продажу землі, підвищення тарифів і замороження зарплат і пенсій. Олігархи підпалили країну і врятуватись можно виключно через появу в парламенті потужної, безкомпромісної і незалежної соціальної партії», - підкреслив Сергій Каплін.

Народний депутат зауважив, що Сумщина — це нафто-газоносний регіон, він є опорою для нашого енергетичного суверенітету. «Червоною лінією нашої програми є боротьба за зменшення розміру ціни газу в чотири раза. Я хотів би донести мешканцям Сумщини, що вони живуть фактично у Кувейті, і водночас є лідерами серед областей, у яких громадяни звернулися за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг. Це вказує на найнижчий показник заробітної плати і доходів домогосподарств. На повну деіндустріалізацію регіону і відсутність можливості простій людині заробити. Це неймовірна небезпека соціального напруження, і найгірше, що це відбувається на кордоні з Російскою федерацією», - наголосив Сергій Каплін.

Представляючи виборцям свого однопартійця і голову Соціал-демократичної партії, Олександра Сугоняку, Сергій Каплін заявів: «Ми будемо боротися, щоб Сумщину в парламенті представляла достойна людина, не може бути багатий нардеп від бідної Сумщини».

В свою чергу,  Олександр Сугоняко висловив надію, що українці врешті решт почнуть обирати не популізм, обіцянки і вождей, а світогляд: «Ми знову стоємо перед системним світоглядним вибором. Світ, Європа, в яку ми прагнемо, давно показали, що є дві базові моделі державного устрою. Одна базується на ліберальних цінностях, інша на соціал-демократичних цінностях і принципах. Країни де соціал-демократи при владі — це скандінвськи країни, Бельгія, Португалія показали успішні економіки і успішні суспільства. Бо головне гасло соціал-демократії - «Багаті платять більше» Це країни, де захищені права людей праці і ветеранів праці, які будували і будують ці країни. Ці речі сторіччями опробовані в Европі. Ми вважаємо, що наша країна теж повинна бути соціально-орієнтованою, де є суспільний контроль над державними монополіями».

Партія Сергія Капліна пропонує суспільству «Соціальний курс» - нову політику, спрямовану на захист соціальних прав простих громадян. Основними програмними засадами «Соціального курсу» є збільшення мінімальної зарплати до 10 тис. грн.; мінімальної пенсіі — до 5 тис. грн.; зменшення ціни на газ в чотири рази; гарантія першого робочого місця для молоді; створення 5 млн. робочих місць; соціальний захист меньш захищенних верств населення.

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