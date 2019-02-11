Политика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:1675

Выборы: чего ждать на финише?

Будет ли нарастать насилие к финалу предвыборной гонки, реален ли силовой сценарий в день выборов и к каким последствиям это может привести

Военизированные националистические структуры могут использоваться в темную для срыва выборов. Об этом предупреждают эксперты, анализируя тенденцию втягивания в грязную политическую игру не только парамилитарных структур, но и правоохранительных органов . Об этом, как особенности нынешних выборов, говорили эксперты ОО «Украинский Центр общественного развития» Юрий Подорожный и Евгений Кузык во время круглого стола в Сумах 12 марта.

- Предвыборная кампания близится к завершению, и активность процесса нарастает. Наиболее рейтинговые кандидаты идут в наступление. Предвыборный преферанс закончился, очевидно, начинаются кулачные бои, - отмечает Юрий Подорожный, характеризуя столкновения «Национального корпуса» с полицией в Киеве, Черкассах, Житомире. - Националистические организации и правоохранителей используют для достижения одних и тех же целей, причем «по голове» достается рядовым с обеих сторон, которые могут даже не подозревать об этом. А потом политики выходят на трибуну со своими заявлениями и разыгрывают нужные им карты.

По мнению экспертов, активное использование в избирательном процессе силовых структур и беспорядки, учиняемые военизированными организациями, могут поставить под сомнение демократичность выборов.

- Мы видим, что у тройки лидеров президентской гонки шансы попасть во второй тур примерно одинаковы. В такой ситуации даже полпроцента голосов могут стать решающими. Поэтому предполагаем, что может возникнуть соблазн использовать националистические организации для срыва выборов на отдельных участках, где лидирует, например, тот кандидат, которому не симпатизирует глава МВД. Поэтому вопрос, насколько политически незаангажированно и объективно будет вести себя полиция, крайне важен, - говорит Евгений Кузык.

- МВД уже получило около 3 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыто около 100 уголовных дел. Наверное, впервые в Украине идет предвыборная кампания, когда правоохранительные органы столь серьезно привлечены к этому процессу, - отметил Юрий Подорожный, напомнив, что в предыдущие годы по нарушениям на выборах был только один приговор. – До этого серьезных приговоров Украина не видела. Часть сообщений о нарушениях уже попала в суды, есть приговоры. В основном по административным нарушениям, т.к. проще проводить следствие, нежели по уголовному делу. Хочу поделить эти приговоры на две группы. Часть их суды отклонили как такие, где правоохранители не сумели правильно оформить документацию перед подачей в суд и соответственно суд не смог вынести решения. Тут возникает серьезный вопрос подготовки правоохранителей к избирательной кампании. Другая часть приговоров по административным нарушениям касаются агитации. К примеру, на билбордах или в агитационных материалах не указаны выходные данные, которые требует закон.

– Не могу утверждать наверняка, но в СМИ прослеживается связь между «Национальным корпусом» и МВД. И существует большая угроза, что эти структуры могут стать на одну из сторон, - предполагает Е.Кузык. - Все помнят заявление господина Билецкого. Он сказал: мол, если мы будем видеть, что кто-то нарушает закон, будем его бить. Во-первых, они не имеют право это делать. Во-вторых, на участках, где для определенных организаций невыгоден результат, он может быть аннулирован.

Юрий Подорожный напомнил, что из РФ идут посылы: мол, в Украине выборы идут не совсем корректно и признаем ли мы их в конце концов состоявшимися, большой вопрос. И как раз ряд этих событий создает дестабилизацию.

- То, что заявляет «Национальный корпус» о том, какую роль он себе отводит на выборах, – это их право. А вот где реакция МВД, силовых структур, гражданского общества на призывы фактического срыва выборов? – говорит Ю.Подорожный - Я уверен, мы еще будем видеть силовое противостояние.

Политика Выборы президента Выборы-2019 Парамилитарные образования

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