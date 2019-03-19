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Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…

Народный депутат Украины Олег Ляшко с рабочим визитом посетил Ромны 26 марта.

Первым делом он возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в центре города, затем направился на площадь, где его ждали сотни горожан, готовые поделиться наболевшими проблемами и услышать, когда же они будут решены. 

- Сегодня в стране полный бардак и полный хаос, - соглашается с людьми Олег Ляшко. – Миллионы чиновников, которые ни за что не отвечают. Президент, которого выбирают всенародно, должен отвечать за все. Ляшко будет настоящим хозяином и наведет порядок в стране.

Чтобы решать народные проблемы их как минимум надо видеть. Еще на подъезде к Ромнам по количеству людей на остановках Олег Ляшко отметил трудности с транспортным сообщением. Действительно в городе и окрестностях нет коммунального перевозчика, а частники отказываются от невыгодных маршрутов.

- И это совсем рядом с Ромнами! Так что это за перевозчики, которые отказываются возить людей?! Выходит за взятки выигрывают конкурс, - возмутился нардеп. – Во время пересмотра бюджета надо будет предусмотреть средства на приобретение коммунального транспорта. Или, к примеру, удешевление кредитов для перевозчиков.

- А я правильно понимаю, что мы куда-то в космос летим? - подметил Олег Ляшко, когда автобус, который служит еще и мобильной приемной нардепа во время его поездок по стране, затрясся на ухабах. – И такие дороги везде по Украине и это очень плохо. После президентских выборов я бы сразу дал команду заняться дорогой Киев-Прилуки-Ромны-Сумы. Это приоритет!

К слову, после его предыдущего приезда на Сумщину решился вопрос финансирования дороги в Чупаховку Ахтырского района.

- Вся Чупаховка очень вам благодарна и шлет вам свои приветствия, - говорит зампред Сумского облсовета Татьяна Головко.

Не остался незамеченным лидером партии РПЛ  и уже много лет требующий ремонта мост через Сулу при въезде в город.   

- Все обещают и никто не делает. Ляшко сделает. Будет через Сулу мост. Жилье в Ромнах никто не делал, Ляшко сделал. Вот и мост сделает, - пообещал нардеп.

После первого своего посещения Ромнов народный депутат взял под опеку спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и добился повышения их заработной платы – было – 3200 грн, стало не меньше 9000.

«Люди, рискующие каждый день жизнью, заслуживают поддержки», - считает О.Ляшко.

При его содействии для роменских спасателей наконец-то начали строить жилье - деньги выделены, строительство идет. Как осваиваются средства и какими темпами возводится объект нардеп проконтролировал лично, побывав на месте строительства.

- С 1976 года стоял дом! Приехал Ляшко, выбил деньги и 100 квартир в Ромнах есть для спасателей. Взяли и сделали! Вот это моя политика – строительство жилья и дорог. Почему я могу это сделать, а другие нет? Потому что другим до лампочки интересы людей, - говорит нардеп и тут же интересуется, какие промышленные предприятия в городе еще работают?

Узнав, что в Ромнах делают детали для харьковских тракторов, Олег Ляшко отмечает:  очень важно, чтобы на полях страны работала отечественная техника, чтобы на отечественных предприятиях было больше рабочих мест. Чтобы на роменском заводе запчастей работали тысячи людей, а не 400, как сейчас.

- Поэтому нужна государственная поддержка, чтобы фермеры при покупке отечественного трактора получали 50-процентную компенсацию из госбюджета. Нам надо создать больше рабочих мест для развития экономики. В 43-тысячном городе почти не осталось больших промышленных предприятий. Многие уехали на заработки за рубеж. Наша задача – вернуть этих людей. Для этого нужно возрождение экономики, достойные зарплаты, жилье, а также справедливые цены на коммуналку и на лекарства, чтобы не грабили народ, - считает Олег Ляшко. – На Сумщине добывают газ, а люди платят космические цены! Поэтому я изменю закон, чтобы любая семья платила за коммуналку не больше 15 процентов своего дохода. Все остальное – через механизм субсидий. И первым своим указом отменю решение правительства о повышении цены на газ. Чтобы была цена справедливая. Чтобы газ населению шел украинской добычи. И налоги надо снизить для предприятий, чтобы добывали больше своего газа, торфа, угля. Чтобы мы не покупали импортного. Почему они импортный покупают? Потому что в оффшоры деньги выводят и крадут, а люди за это рассчитываются.

На прощание с наилучшими пожеланиями роменчане подарили Олегу Ляшко календарь с изображением символа нынешнего года – свиньи (как известно, в Ромнах есть даже памятник этому животному).

- Хочется, чтобы больше таких чудесных свиней было в селе, и меньше хряков при власти, - пошутил Олег Ляшко, принимая этот символический подарок.

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