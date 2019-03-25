Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ® …У «несистемного» и «неопытного» Владимира Зеленского – первое место… Мало кому известный разведчик Игорь Смешко – собрал больше голосов, чем голосистый радикал Ляшко…

Избиратели, на пассивность которых рассчитывали маститые политики – вместо шашлыков пришли на выборы. Почему всё это стало возможным и чего ждать людям от такого исхода президентских выборов, - в интервью с сумским правозащитником и политиком Александром Соколовым.

- Александр Олегович, Вы сами – достаточно молодой политик, и хорошо знаете, как сложно победить «рейтинговых», «опытных» деятелей, десятилетиями жирующих у властного корыта. Чем Вы можете объяснить результат первого тура выборов?

- Мое убеждение: Украина истосковалась и по «новым лицам», и по новым идеям. Посмотрите на 28 лет нашей независимости. Внешне кажется, что у нас меняются президенты, переизбирается власть, «перезагружается» система управления, но… На самом деле перемены за эти годы происходят только в одном: дороги рассыпаются, производства умирают, а образованные и работящие украинцы бегут в Европу, в Россию, куда угодно.

Отсюда и результаты голосования в первом туре. Старая система власти, старые политики не просто разочаровали людей, люди не хотят и не могут их больше терпеть. Поэтому большую поддержку получают кандидаты «не из системы».

- Но ведь избиратели не слышали от того же Владимира Зеленского серьезных программ, каких-то стратегических планов. Есть ощущение, что по многим вопросам он просто «плавает». И всё равно за него проголосовали. Почему? Что люди увидели в нем?

- Отвечу на ваш вопрос так: дело ведь не только в Зеленском. Удивил своим немалым результатом, например, и генерал Смешко. А причин, как минимум, две.

Что, по моему мнению, их объединяет? Повторюсь: многие украинцы голосовали не столько за них, сколько против сложившейся десятилетиями системы. Против одних и тех же лиц, которые тасуются, как карты в колоде. Годы идут, а карты – всё те же. И правила игры – всё такие же. А страна, тем временем, погружается в пучину.

Ну не может народ с таким интеллектом, с такими рабочими руками жить так бедно! Не может страна, освоившая космос, создающая самолеты и корабли, опускаться до уровня сельской колонии.

Далее: народ устал от войны. От борьбы за «светлое будущее», которое никак не наступает. От затягивания поясов, которое не прекращается. От призывов потерпеть сегодня, чтобы завтра стало о-го-го! А ведь 5 лет назад, с началом войны на Донбассе был просто всплеск самопожертвования, люди делали «всё для фронта, всё для победы». Отдавали нашим защитникам, добровольцам последнее. Что же изменилось?

А просто все увидели, что пока народ затягивает пояса, у власти растет брюхо от обжорства. Украинцы платят военный сбор, а потом читают расследования о новых «Мерседесах» юных сынков кураторов «Укроборонпрома». Слушают ежедневные мантры революционной власти о борьбе с коррупцией, и тут же, на каждом шагу сталкиваются с «откатами», «взятками», воровством представителей этой же власти.

И, наконец, людям надоело жить в атмосфере постоянного страха и ненависти. Разделения на правильных патриотов и неправильных ватников. Прихожан «своей» и «вражеской» церкви. Говорящих на русском, и говорящих на украинском.

И вот эти люди, которых неумытые революционные швондеры пять лет пытались учить жизни, - сказали свое слово. Причем, важно: сказали цивилизованно, по-европейски, на выборах, а не на кровавом побоище.

- С первой причиной разобрались. А какая, по-Вашему, вторая?

- Вторая причина в том, КАК тот же Владимир Зеленский провёл свою избирательную кампанию. По сравнению с кампаниями Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Бойко она была не лучше, и не хуже. Она была – другая.

Пока другие использовали ненависть, злобу, грязное бельё, Зеленский их просто разорвал другим оружием – сатирой.

Несколько лет назад, когда я только начинал свою деятельность в общественном секторе, в местной политике, мне пришлось усвоить один урок: успешный политик может быть хоть хорошим, хоть плохим, но он не должен быть смешным. Веселым – да, остроумным – да, но не смешным. Когда политик смешон – это его конец.

И вместо сюжетов и статей с компроматом, Зеленский изящно показал, что почти каждый топ-политик Украины не мудр, велик, и могуч (как нам это постоянно преподносят), а просто смешон. Согласились ли украинцы с такой оценкой своей многолетней «элиты»? Посмотрите на результат Зеленского, вот это и ответ.

Я упоминал еще о другом кандидате – Игоре Смешко. Тут немного другая история. Его избиратели увидели человека без позорного прошлого, человека с развитым интеллектом, и способного внятно озвучивать проблему и путь её решения. По крайней мере, внешне это так и выглядело.

Представьте, насколько у нас унылая и опротивевшая всем «элита», что для высокого результата на выборах хватило лишь остроумия или нормальной репутации?

- Когда я Вас слушаю, создаются впечатление, что Вы симпатизируете новым политическим лицам. Или нет?

- О, Вы даже не представляете себе, сколько «вчерашних» политиков сейчас начнут «переобуваться в воздухе» и рассказывать, что они за Зеленского или Смешко всей душой, сердцем и кошельками. Для них всех, Зеленский и Смешко – это же рейтинг, а через полгода выборы в парламент, а это еще пять лет сладкой кормушки.

Но, скажу о себе. У меня нет эйфории или очарования тем же Владимиром Зеленским. Как артист – он, безусловно, талантлив. Как менеджер, создавший прозрачный и легальный бизнес, настоящую фабрику смеха – он, однозначно, успешен. Как политик он для меня, и для многих людей, пока что – непрочитанная книга. И если после второго тура он станет Главой государства, я очень хочу, чтобы он справился. Иначе… Не хочу даже думать, что нас ждет. Ведь запас прочности экономики нашей страны иссяк…

Не забывайте, что Зеленский, кроме президентской булавы, ещё на полгода получит Парубия с нынешней Верховной Радой – которые имеют полномочия до следующих парламентских выборов. Гройсман и весь кабмин – будут рулить правительством также, до ноября минимум. А чтобы их всех сменить – нужно голосование в парламенте, депутатов которого нам предстоит ещё выбрать осенью.

И даже тех руководителей, которых по Конституции имеет право вносить и назначать Президент (а это главы МИД, Минобороны, СБУ), Зеленскому тоже придется как-то «проводить» через голосование в парламенте. Плюс – подобрать и назначить эффективных и чистых на руку глав облгосадминистраций («губернаторов») и районов.

После выборов у Президента Зеленского будет сто дней - пока живы надежды, пока есть кредит доверия, пока ожидания людей не начали развеиваться, - ему нужно будет доказать, что украинцы не ошиблись в выборе. И вот по итогу первых ста дней мы с вами поговорим – о разбившихся иллюзиях, или о сбывшихся мечтах. Хотелось бы – о втором.

- Давайте заглянем немного в будущее. Вы уже упомянули, что в октябре мы избираем еще и новую Верховную Раду. Как считаете, там расстановка сил будет похожа на президентские итоги? То есть, зайдут партии Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Гриценко…

- Мы с вами должны понять, что парламентские выборы – даже важнее выборов Президента. Прежде всего, потому, что всю реальную исполнительную власть (Кабинет Министров Украины) формирует Верховная Рада. Без неё ни одного министра не назначишь. А по каким правилам, законам будет работать эта исполнительная власть? По тем, которые принимает та же Верховная Рада. А от кого зависит принятие бюджета? От Верховной Рады.

В конце концов, именно парламент имеет полномочия объявить импичмент Президенту, отстранить его от должности и даже отдать под суд.

Поэтому значение выборов в Верховную Раду – колоссальное. И борьба будет очень жестокая, ведь если «бывшие» политиканы проиграют своего нынешнего Президента, им останется только три пути – в парламент, в эмиграцию или в тюрьму.

Поэтому, я бы рассматривал эти выборы Верховной Рады не с точки зрения того, какая партия пройдет, а какая «пролетит» мимо. Основное противостояние, конкуренция, борьба будет по совсем другому признаку.

А именно, кого люди изберут больше: тех же «вчерашних», жирных жуликов и пустозвонов, которые инфицируют уже новую Верховную Раду привычными для них вирусами договорняков, продажности, теневых схем и бюджетных взяток?

- Или?

- Или профессиональных и ответственных людей, считающих Украину родным домом, в котором не гадят по углам, а наводят порядок. Родным домом, в котором не крушат все подряд, а укрепляют фундамент и делают всё внутри современным, удобным и безопасным. Родным домом, богатство которого ценят и приумножают, а не грабят и выносят последнее на продажу.

Я, может, часто привожу эту аналогию, но для меня Сумы – родной дом. Украина – родной дом. Я хочу жить и работать здесь, здесь заботиться о своей семье и растить детей. Общаться, дружить, вести дела с жителями Полтавы и Тернополя, Харькова и Львова, независимо от того, на каком языке они говорят и в какой храм ходят. Учиться жизни и перенимать опыт у профессора из Черновцов, или топ-менеджера из Киева. Опять же, делиться своим опытом с ними, помогать им, просто потому, что мы – граждане одной страны, и живем в нашем общем доме вместе.

Так вот, важно, ЧТО победит на парламентских выборах: прикрытая патриотизмом продажность, многолетние схемы, или реальная ответственность за свою страну, с необходимыми знаниями, опытом и порядочностью.

Скажете, я слишком всё идеализирую? Отнюдь. И президентские выборы это доказывают. После многолетнего удушья люди выбирают даже не глоток воздуха, а свежий ветер, хотя еще вчера в это мало кто верил. Это новый шанс для всей страны снова стать полноценной. Это возможность вспомнить, что мы - Люди, а не рабы и скоты. Это повод не причитать о «светлом будущем» когда-нибудь, а создавать его здесь и сейчас.

Упускать этот шанс, или стоять в стороне - мы не будем. Думайте, решайтесь, давайте сделаем это вместе!