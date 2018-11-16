Выборы Президента: как проголосовала Сумщина? Президент Украины Петр Порошенко получил в Сумах только третье место, а на Сумщине – вообще четвертое.

Пока страна ждет официальных результатов выборов, Сумы уже готовятся ко второму туру. 2 апреля на аппаратном совещании в мэрии темы выборов коснулись лишь в разрезе организации процесса волеизъявления, а не итогов.

- Судя по параллельному подсчету голосов и количеству жалоб, избирательный процесс в Сумах прошел в нормальном, спокойном режиме, - считает мэр Сум Александр Лысенко. – Самое удивительное то, как человек пытался вынести бюллетень: во рту. Я хочу поблагодарить всех принимавших участие в организации процесса, директоров школ, учителей и всех, кто помогал. Теперь у нас объявление официальных результатов и 21 апреля - второй тур.

- Все, что от нас зависело, мы сделали, - подтвердил заммэра Степан Пак. – Все избирательные участки были на 100% обеспечены необходимым. проблем не было.

- Особых эксцессов, которые могли бы повлиять на итоги, во время избирательного процесса в Сумах не было, - доложил представитель Сумского горотдела полиции. – Ни по одному из 45 сообщений, которые поступили в полицию, не было открыто уголовное производство.

Зеленский впереди всех

Лидером на президентских выборах во всех округах Сумщины стал Владимир Зеленский, набрав в регионе 32,66% голосов (результаты ЦИК после обработки 100 процентов бюллетеней). Наибольшую поддержку г-ну Зеленскому обеспечили Сумы, где он набрал 35,3%. В четырех из шести округов у него больше 30%, в двух – чуть меньше, но все равно он лидер с большим отрывом.

Если сравнивать с соседними регионами, то Сумщина с 32,66% за Зеленского посередине: у Полтавщины — 35,62%, Черниговщины — 26,31%, а у Харьковщины и вовсе 36,39%.

На выборах 2014 года в первом и единственном туре лидером на Сумщине был Петр Порошенко, набравший 54% (в Сумах этот показатель был еще выше – 61%).

Сейчас второе место на Сумщине (но третье по Украине) заняла Юлия Тимошенко с 16,42% голосов (Сумы с верхушкой горсовета из «батькивщинцев» дали и того меньше - 15,67%). Больше всего голосов она получила в округе № 161 (Ромны и окрестности) – 20,63%. В вотчине своего однопартийца, нардепа Владислава Бухарева (округ № 162 – Ахтырка и окрестности), у нее 16,17%. Здесь голоса считали дольше всех – почти до обеда вторника. В Сумах справились к утру понедельника.

что интресно, самая большая поддержка у Юлии Тимошенко была в учреждениях исполнения наказаний, то есть в колониях и СИЗО. Так, в Сумской и Роменской исправительных колониях ее рейтинг составил заоблачные 49%, в Сумском СИЗО – 42%, и только в Конотопском исправительном центре за нее проголосовали меньше, чем за Зеленского – 31% против 40.

На выборах 2014 года рейтинг г-жи Тимошенко на Сумщине составил 14%, так что теперь даже чуть-чуть подрос.

Третьим на Сумщине стал экс-«регионал» Юрий Бойко – 11,19%. Больше всего голосов он получил на севере Сумщины. В округе № 159 (Глухов) он получил 20,98%, заняв второе место. В Сумах был пятым - 7,71%.

И только на четвертом оказался нынешний гарант. За Петра Порошенко проголосовало всего 10,66% жителей Сумщины. То есть по сравнению с 2014 годом он потерял в рейтинге в 5 раз (тогда у него было 54%). В Сумах г-н Порошенко был третьим – 13,75% (что в сравнении с предыдущими выборами в 4,5 раза меньше – 61%). В Глуховском округе он вообще оказался пятым – 7,85%, пропустив вперед еще и Ляшко.

Пятое место на Сумщине занял Игорь Смешко – 8,21% (в Сумах у него четвертое место - 10,26%).

Явка

На Сумщине проголосовало 557 тыс. человек – это 64,45% всех избирателей. Не самый большой, но и не самый маленький процент. Больше всего проголосовало жителей Львовской области – 68,91%, Волынской – 68,4% и Киева – 68,09%. Меньше всех выявили интерес к выборам жители Закарпатья – 47 %, Черновицкой – 56,1% и Луганской – 56,78%. Общий процент по Украине – 63,53%. По сравнению с 2014 годом это больше на 4 %. Тогда явка была 59,48%.

Если брать явку в разрезе округов Сумщины, то Сумы (округ № 157) впереди всех – 67,45%, хуже всех явка в округе № 159 (Глухов и окрестности) – 61,42%.

В 2014 году Сумы тоже были впереди – 65,79%, а хуже всех был опять Глухов – 55,03%.