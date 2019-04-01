Политика

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Сегодня 16:49212

Александр Соколов: «Выборы пройдут. А что дальше?» ®

…Этот вопрос люди задают всё чаще, и чаще. Уже через две недели мы с вами узнаем победителя президентской гонки, и… что?

Признаем: за Порошенко вы проголосуете, или за Зеленского, но жизнь не остановится. Просто бороться, конкурировать между собой будут уже не два человека, а две системы, два совсем разных подхода к тому, как строить жизнь людей в нашем городе, в регионе, во всей Украине.

Дикое поле, или успешная страна

Это не сказка, а реальность: Япония повсеместно строит автомобильные дороги с подогревом (это дешевле и удобнее, чем очищать их от снега). Монреаль уже давно производит одежду, способную измерять биометрические параметры человека. Копенгаген готовится всего через 6 лет полностью отказаться от ископаемого топлива и перейти на энергию ветра. Мир живет в ХХІ веке… 

А о чем всё это время спорим мы, в Украине?

Переименования улиц, сносы памятников, религиозные культы. Но разве важно, под какими иконами мы готовы лупить друг друга? Разве говорящий на одном языке жулик – лучше, чем полицейский, говорящий на другом? И какая разница, памятник Байрону, Лермонтову или Шевченко стоит на центральной площади города, из которого сбежали или вымерли все жители?

Наконец, вопрос, который разные «эксперты» из года в год навязывают нам как самый-самый главный и важный: куда возможные Президенты поведут Украину, в Европу, или в Россию? Но задумайтесь, сумчане, а нам-то от этого что? Проамериканский Ющенко – был, пророссийский Янукович - был, и чем закончилось?

Не шараханья в ЕС или в Россию мы должны были обсуждать. Мы должны спорить, как нам увеличить выпуск самолетов КБ «Антонов», и в какие страны их продавать. Как вернуть ракеты и агрегаты «Южмаша» в международную программу «Морской старт». Сколько, каких кораблей, и для каких стран мы можем построить на верфях Николаева. Как, в конце концов, сумское машиностроение вернёт себе мировые рынки, рабочие места и доходы.

Всего этого мы почти не слышали от «старых политиков», какие бы маски (пророссийские, или проевропейские) они не надевали. Отсюда – и плачевные результаты большинства «старой гвардии» на выборах.

Война и мир

Это еще одно четкое отличие «матёрых политиков» от нового поколения. Те, кто десятилетиями сидел в центральной или местной власти уверены, что война – там, где артиллерийская канонада, на Донбассе.

Между тем, наши вконец раздолбанные дороги ежедневно убивают больше украинцев, чем фронт. Из-за неполноценного питания и недоступного лечения ежегодно уходят из жизни тысячи людей преклонного возраста. А почти десять миллионов «заробітчан» в Европе и России – это те же беженцы, только бежали они из родного дома не от бомбежек, а от нищеты и безысходности.

Давайте посмотрим на наши Сумы, всё так и есть: дороги – в хлам, «доступные лекарства» люди ищут днем с огнем, объявления о выезде за рубеж на заработки – на каждом столбе. И сколько нас осталось, из когда-то 300 тысяч жителей – одному Богу известно.

Поэтому побеждать нам нужно не только в той войне, где гремят пушки. Не победив бедность, воровство, тупость и ненависть – отстоять свою страну всем нам будем очень сложно. Готовы на это пойти нынешние «элиты»? Конечно, нет. Ведь очень часто как раз на бедности людей, воровстве из бюджета и держатся их карьеры и заработки.

Так нужно ли голосовать «по приколу»?

И это сейчас – не о Владимире Зеленском и президентских выборах. Через полгода нам всем предстоит выбор куда важнее. Мы с вами будем избирать новую Верховную Раду. Избирать тех, кто потом сформирует нам Кабмин, будет утверждать бюджет, принимать законы, по которым нам жить.  

Голосовать за «старых»? Это сохранить теневые схемы и «договорняки», делёж портфелей и денежных потоков, «телефонное право» вместо равенства всех перед законом. И, опять же – разбитые дороги, неподъемные тарифы, недоступные лекарства и продукты.

Отдать голос за «новые лица»? Увы, на «новых и неопытных» мы уже не раз обжигались: очень активные, но низко квалифицированные чиновники и депутаты нам обошлись очень дорого. Госслужба, местное самоуправление за последние пять лет деградируют на глазах.

Так что же делать? Как поступить правильно? Моё убеждение: делать выбор разумом, а не сердцем или глазами. Читать и слушать всё, что будут говорить претенденты на посты «слуг народа». Задавать им вопросы, и анализировать – смогут ли они готовить грамотные и эффективные законы? Хватит ли у них знаний и сил наладить работу отрасли? Достаточно ли у них чисты руки и совесть, чтобы можно было доверить бюджет?

И тогда вопрос «что дальше, что после выборов?» отпадет сам собой. Ведь дальше мы, как наши отцы и деды, будем восстанавливать разрушенное, создавать новое, строить красивую страну. Я не просто в это верю, я знаю, что нам это по плечу. 

Александр Соколов, правозащитник 

Политика
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