У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій Центральна виборча комісія 10 квітня утворила склад окружних виборчих комісій для проведення повторного голосування 21 квітня. На Сумщині таких шість. В оновленому складі ОВК 83% (70 із 84 осіб) були членами ОВК під час підготовки та організації чергових виборів 31 березня.

Відповідна постанова №773 «Про склад окружних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року» опублікована на сайті ЦВК, пише ОПОРА.

У керівному складі ОВК – представники кандидатів на пост Президента Володимира Зеленського та Петра Порошенка, по одному від кожного кандидата: голова та секретар, загалом – 12. Порівняно з попередньою структурою комісій відсутня посада заступника голови. У складі ОВК 72 особи – по 12 у кожній комісії. Інтереси кандидатів представляють порівну, по шість від кожного з кандидатів. Серед усіх представників ОВК – 70 осіб (83%) працювали у попередньому складі комісій під час першого туру президентських виборів від різних суб’єктів подання.

У ТВО №157 (центр – м. Суми) голова комісії – Сергій Литовченко, 1989 року народження – від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського – у попередньому складі ОВК працював членом комісії від Олександра Соловйова. Секретарем комісії затверджена Олена Стайко, від кандидата на пост Президента України Петра Порошенка, яка працювала головою цієї комісії під час підготовки та проведення 1-го туру виборів, була представником цього ж кандидата.

8 з 12 членів цієї комісії вже працювали в комісії під час цьогорічних виборів.

Інтереси Володимира Зеленського в комісії представляють Вадим Грицаєв, 1981 року народження; Ольга Ємельяненко, 1976 року народження (у попередньому складі ОВК була представником Олександра Вілкула); Наталія Кінжегулова, 1980 року народження; Світлана Кобелецька, 1971 року народження; Ольга Купрієнко, 1974 року народження; Яна Леоненко, 1982 року народження (у попередньому складі ОВК працювала членом комісії від кандидата Володимира Зеленського).

Представниками Петра Порошенка в комісії є Ірина Гончаренко, 1971 року народження (працювала членом попередньої ОВК від Сергія Капліна). Оксана Звагельська, 1973 року народження (була членом комісії від Василя Журавльова); Наталія Міщенко, 1986 року народження (працювала членом ОВК від Юрія Дерев’янка); Роман Петренко, 1987 року народження (був членом комісії від Юрія Бойка); Олександр Сахно, 1963 року народження (працював членом попередньої ОВК від Олександра Мороза); Олександр Целбунов, 1946 року народження (у ОВК на виборах 31 березня – від Петра Порошенка).

Як і раніше, комісія знаходиться за адресою майдан Незалежності, 2 у м. Суми. Контактний телефон (0542) 70-01-42.

У ТВО №158 (м. Білопілля) усі члени комісії працювали у попередньому складі ОВК.

Голова комісії Наталія Циганок 1967 року народження – від кандидата на пост Президента України Петра Порошенка – працювала у попередньому складі комісії від Юрія Тимошенка, а секретар Лідія Крушинська, 1956 року народження – від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського – у попередньому складі ОВК представляла інтереси Юлії Тимошенко.

Голова попереднього складу цієї комісії Олександр Москаленко у новій комісії є представником кандидата Володимира Зеленського, у попередньому складі комісії був від Андрія Новака. Заступниця голови попередньої комісії Ніна Лазаренко (від кандидатки Ольги Богомолець) у нинішньому складі працює членом комісії, представляє інтереси Петра Порошенка. Ще одна представниця комісії від Петра Порошенка – Тетяна Рибалка, 1973 року народження – працювала секретарем попередньої ОВК від цього ж кандидата.

Представники Петра Порошенка в комісії Олена Альохіна, 1951 року народження; Людмила Докашенко, 1975 року народження; Ігор Козолуп, 1988 року народження; Ніна Лазаренко, 1957 року; Наталія Московченко, 1963 року народження, у попередній ОВК були членами комісії від Володимира Петрова, Василя Журавльова, Романа Насірова, Юлії Литвиненко, Миколи Габера відповідно.

Представниками Володимира Зеленського в комісії є Яна Дунаєва (у попередньому складі – від Володимира Зеленського), 1973 року народження; Ольга Коротун, 1955 року народження Дунаєва (у попередньому складі – від Олега Ляшка); Віра Пуга, 1968 року народження (у попередньому складі – від Віталія Скоцика); Ольга Редченко, 1968 року народження (у попередньому складі – від Миколи Габера) та Олег Соляр, 1996 року народження (у попередньому складі – від Юрія Дерев'янка) .

Нагадаємо, до виборчого округу №158 належать частина Зарічного району міста Суми, Білопільський, Краснопільський та Сумський райони. Адреса комісії – м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 35, контактний телефон (05443) 7-11-55.

У ОВК ТВО № 159 також усі 12 членів комісії та її керівництво працювали в ОВК попереднього складу.

Голова комісії – Катерина Скрипниченко, 1952 року народження – від кандидата на пост Президента України Петра Порошенка та секретар комісії – Марина Богданова, 1998 року народження – від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського, які були представниками цих же кандидатів і під час роботи у попередній ОВК.

Члени комісії від Петра Порошенка – Валерій Галустян, 1973 року народження; Наталія Ковальова, 1978 року народження; Світлана Крученко, 1973 року народження; Анатолій Мироненко, 1962 року народження; Ганна Мироненко, 1962 року народження; Світлана Ніколаєнко, 1968 року народження працювали членами комісії від Володимира Петрова, Олександра Мороза, Романа Насірова, Юрія Тимошенка, Сергія Тарути та Юлії Литвиненко відповідно.

Представники комісії кандидата Володимира Зеленського – Ніна Глущенко, 1950 року народження; Тетяна Лазарєва, 1974 року народження; Ігор Лисенко, 1990 року народження; Іван Мєшков, 1951 року народження; Валентина Небилиця, 1964 року народження; Любов Фетищенко, 1959 року народження під час першого туру були представниками комісії від кандидатів Віктора Кривенка, Олександра Данилюка, Юлії Тимошенко, Миколи Габера, Романа Безсмертного та Руслана Кошулинського.

Комісія працює в приміщенні Глухівського міського центру позашкільної освіти за адресою м. Глухів, вул. Путивльська, 1, м., контактний телефон(05444) 7-03-44.

Нагадаємо, що до складу виборчого округу №159 належать місто Глухів, Глухівський, Путивльський, Середино-Будський, Ямпільський райони, частина Кролевецького, частина Конотопського та частина Шосткинського районів.

У ОВК ТВО №160 четверо представників комісії не працювали в ОВК під час цьогорічних виборів, решта представників такий досвід має. Троє з них – Тетяна Боброва, 1974 року народження; Тамара Бодашко, 1951 року народження та Наталія Пилипенко, 1975 року народження є представницями кандидата Володимира Зеленського, ще один «новачок» в цьогорічній ОВК – Наталія Євменова, 1978 року народження є представницею в комісії кандидата Петра Порошенка.

Голова комісії – Антоніна Синяговська, 1953 року народження – від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського – у попередній ОВК працювала членом комісії від Олександра Ващенка. Секретар комісії – Юлія Могила, 1986 року народження – від кандидата на пост Президента України Петра Порошенка, була представницею цього ж кандидата у попередній комісії.

Голова попереднього складу ОВК Тетяна Максимовська, яка представляла в тодішній комісії інтереси кандидата Віктора Бондаря, у новоствореній комісії працює представником кандидата Володимира Зеленського.

З тих, хто вже має досвід роботи в ОВК у 2019 році, від Володимира Зеленського у новому складі ОВК – Ніна Кисельова, 1966 року народження (у попередній ОВК – від Олександра Соловйова), Іван Шило, 1990 року народження (у попередній ОВК – також від Володимира Зеленського).

Інтереси Петра Порошенка в комісії представлятимуть Марина Гуменна, 1982 року народження (у попередній ОВК – від Ольги Богомолець); Володимир Лизун, 1969 року народження (у попередній ОВК – від Юрія Тимошенка); Тетяна Онищенко, 1970 року народження (у попередній ОВК – від Юлії Литвиненко); Світлана Пустобород, 1967 року народження (у попередній ОВК – від Романа Насірова); Наталія Ющенко, 1972 року народження (у попередній ОВК – від Володимира Петрова).

Межі виборчого округу №160 складають міста Конотоп, Шостка, частина Конотопського, частина Кролевецького та частина Шосткинського районів.

ОВК розташована за адресою м. Шостка вул. Садовий бульвар, 14, контактний телефон(05449) 4-06-36; 2-05-34.

ОВК ТВО №161 має у своєму складі чотирьох членів комісії, прізвища яких відсутні на сайті ЦВК у якості представників попереднього складу комісії. Усі інші члени комісії та її керівники вже працювали в ОВК під час цьогорічної виборчої кампанії. Голова комісії – Любов Авраменко, 1960 року народження – від кандидата на пост Президента України Петра Порошенка – у попередньому складі працювала від кандидата Олександра Мороза. Секретар цієї комісії – Сергій Запорожець, 1981 року народження – від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського також працював секретарем у попередньому складі комісії, був представником кандидата Ігоря Шевченка. Попередня заступниця цієї комісії Світлана Петрич (тоді від кандидата Романа Насірова) зараз є членом комісії від Петра Порошенка.

Інтереси Петра Порошенка в цій комісії представляють Ніна Вихристюк, 1956 року народження (у попередній ОВК – від Володимира Петрова); Сергій Копотун, 1960 року народження; Алла Лащенко, 1951 року народження та Людмила Макарук, 1962 року народження працюють в ОВК на цьогорічних виборах вперше. Ще одна представниця кандидата в комісії Світлана Привідіон, 1965 року народження, працювалапредставником комісії від Петра Порошенка й у попередньому складі ОВК.

Від кандидата Володимира Зеленського членами комісії затверджені Єлизавета Андрущенко, 1995 року народження (у попередній ОВК – також від Володимира Зеленського); Валентина Бикова, 1957 року народження (у попередній ОВК – від Андрія Новака); Надія Лавриненко, 1954 року народження (у попередній ОВК – від Юрія Бойка); Ганна Литвиненко, 1955 року народження (на сайті ЦВК серед членів попередньої ОВК прізвище відсутнє); Ніна Маслак (у попередній ОВК – від Олександра Соловйова); та Сергій Педько, 1982 року народження (у попередній ОВК – від Олександра Шевченка).

161 виборчий округ включає місто Ромни, Буринський, Липоводолинський, Недригайлівський, Роменський райони та частину Конотопського району.

Виборча комісія розташована у м. Ромни за адресою: бульв. Шевченка, 6. Контактний телефон (05448) 5-12-10.

Голова ОВК ТВО №162 Любов Панащенко, 1969 року народження – єдина в керівному складі усіх шістьох комісій, хто вдруге у цьому році очолюватиме ОВК. У новому складі комісії вона представляє інтереси Володимира Зеленського, а у попередній комісії вона була представницею в комісії Олександра Соловйова. Секретар комісії Ольга Сушко, 1971 року народження, від кандидата Петра Порошенка, цього року працювала членом ОВК – також від цього кандидата.

Інтереси Володимира Зеленського в комісії представляють Ганна Думчикова, 1973 року народження; Юрій Зубатов, 1967 року народження (у попередній ОВК – від Олега Ляшка); Оксана Ігнатенко, 1990 року народження (у попередній ОВК – від Віталія Скоцика); Максим Калюжний, 1997 року народження (у попередній ОВК – теж був представником від Володимира Зеленського); Світлана Сахно, 1966 року народження (у попередній ОВК – від Олександра Шевченка); Юрій Сахно, 1957 року народження (у попередній ОВК – від Сергія Тарути)

Представники Петра Порошенка в комісії – Інна Бондар, 1963 року (у попередній ОВК – від Володимира Петрова); Людмила Гріневська, 1973 року народження (у попередній ОВК – від Ольги Богомолець); Наталія Дюкарєва, 1975 року народження (у попередній ОВК – від Юрія Тимошенка); Едуард Жила, 1991 року народження (на сайті ЦВК серед членів ОВК попереднього складу прізвище відсутнє); Світлана Остапенко, 1965 року народження (у попередній ОВК – від Василя Журавльова) та Олександра Шевченко, 1986 року народження (у попередній ОВК – від Юлії Литвиненко).

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Сумській області Ірина Стегній зауважила: «Те, що більшість людей, прізвища яких зустрічаються у складі ОВК попереднього періоду, працюють у новостворених комісіях, є звичним явищем. Переважно це досвідчені працівники, які добре знають законодавство, можуть організовувати роботу до виборів, в день голосування, під час підрахунку голосів. Професійність та досвідченість комісій особливо важлива напередодні повторного голосування, адже комісіям у вкрай стислі терміни належить виконати обсяг роботи, на який під час підготовки до першого туру виборів, пішло більше місяця».

Як ми повідомляли, до складу ОВК на Сумщині у першому турі виборів увійшли 225 представників кандидатів у Президенти. Після численних замін продовжили працювати в комісіях 205 осіб.

Як зазначив радник з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк, відповідно до частини 5 статті 85 Закону України «Про вибори Президента України» для проведення повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад окружних виборчих комісій у кількості чотирнадцяти осіб – по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

У частинах 6 та 7 цієї ж статті зазначено, що кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.