Областные власти: кто самый богатый После городских властей мы решили пройтись по декларациям областных чиновников.

Как и руководство Сумской мэрии, главные в облгосадминистрации и облсовете не бедствуют. Зарплаты у них также стабильно растут, хотя и не столь стремительно…

У кого самая большая зарплата

Как оказалось, больше всего заработал глава Сумского облсовета Владимир Токарь, который задекларировал 612 тыс. грн зарплаты. В 2017 году было 408 тыс. грн, то есть рост составил ровно 50%.

Его зам Татьяна Головко в облсовете заработала 545 тыс. грн. В 2017 году было 361 тыс. грн. Как и у непосредственного начальника в полтора раза больше.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко за год на своей должности заработал 328 тыс.грн (это на 68,5 тыс. грн больше, чем в 2017 году). Рост зарплаты на 26%. Более чем скромно. Его зарплата меньше, чем у большинства руководителей структурных подразделений ОГА.

У его первого зама Вадима Акперова зарплата превосходит заработок босса: 213, 5 тыс. грн за 5,5 месяцев в Сумском райсовете, где он был главой, и 330 тыс. в облгосадминистрации за остальные 6,5 месяцев. При этом за весь 2017 год в райсовете он получил всего 235 тыс. грн. Рост в 2,3 раза.

Зарплата Ивана Боршоша не дотягивает до зарплаты Вадима Акперова, но также значительно превосходит губернаторскую. Он получил на своем посту полмиллиона гривен (в 2017 году – 268 тыс. грн). Рост составил немалые 86%.

У нового замгубернатора Сумщины Александра Милаша, который в 2018 году возглавлял департамент гражданской защиты населения Сумской ОГА, также зарплата больше губернаторской – 342,5 тыс. грн (в 2017 году было 229 тыс. грн). Рост – почти 50%.

Ирина Купрейчик, которая находится в декретном отпуске, в прошлом году зарплату не получала. В 2017 году – 156 тыс. грн.

Руководитель аппарата ОГА Дмитрий Живицкий стал самым высокооплачиваемым из руководства облгосадминистрации в прошлом году – 583 тыс. грн. В 2017 году его зарплата была также самой высокой – 347 тыс. грн. Рост – 68%.

Кстати, из простых руководителей структурных подразделений ОГА и облсовета больше всех заработала директор департамента финансов ОГА Елена Батраченко. Она заработала 526 тыс. грн. В 2017 году – 329 тыс. грн. Рост – 60%. Примерно на таком же уровне возросли зарплаты всех чиновников ОГА. Кстати, в Сумском горсовете рекордсменом была также директор горфиндепартамента Светлана Липовая (716 тыс. грн).

Напомним: как сообщало Главное управление статистики в Сумской области, средняя зарплата в области декабре 2018 года составила 8454 грн, что на 15% больше, чем в декабре 2017 года. У чиновников, похоже, своя статистика...

Моя семья – мое богатство

Жена главы облсовета Елена Токарь показала 850 тыс. грн инвестиционной прибыли от ООО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАЙБУТТЯ», конечным бенефициаром которого она является (у нее 25% корпоративных прав). Также она имеет 25% корпоративных прав в ООО «Сумські телекомсистеми» (это более 1 млн грн). У нее 18 тыс. грн пенсии (в 2017 году – 16 тыс. грн), 3,58 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества (в 2017 году – 1,8 млн грн), 3,2 млн грн займа у своего мужа и 3639 грн от сдачи в аренду земли. У самого Владимира Токаря, кроме зарплаты, есть пенсия в 61 тыс. грн (было – 45 тыс. грн), 3877 грн дохода от сдачи земли в аренду, 2 млн грн от продажи авто.

Муж замглавы облсовета Алексей Головко заработал в 10 раз меньше жены – 57,9 тыс. грн в ООО «Пташине подвір’я». Это в два раза больше, чем в прошлом году – 28 тыс. грн. Но тогда он еще работал и в Восточном филиале ООО «СЕКЬЮРАЙТІ», где получил еще почти 30 тыс. грн. То есть его доходы практически не изменились.

Жена губернатора Снежана Клочко заработала за прошлый год в три раза больше мужа: 62 тыс. грн зарплаты в Сумской больнице № 5 (в 2017 году было 49 тыс. грн), почти 883 тыс. грн от предпринимательской деятельности (тут более чем заметный прирост по сравнению с предыдущим годом, когда было всего 338 тыс. грн) плюс 400 тыс. грн от продажи авто. Николай Клочко может похвастаться еще разве что зарплатой, полученной по совместительству в СНАУ – 20 тыс. грн (в 2017 году это называлось гонораром в размере всего 6 тыс. грн). Остальное – по мелочи – проценты в банке, подарки и за донорство.

Жена Вадима Акперова Олеся получила почти 7 тыс. грн зарплаты в НВП ООО «Еко-центр» и 6880 грн соцпомощи при рождении ребенка (в 2017 году – 10320 грн). Кроме зарплаты в ОГА и райсовете, Вадим Акперов получил 48 тыс. грн (за год сумма не поменялась) за предоставление имущества в аренду (как раз НВП ООО «Еко-центр») и 260 тыс. грн за продажу квартиры. Кроме того, у Олеси Акперовой 50% корпоративных прав в ООО «БУДЬ ЗДОРОВ ЗАВЖДИ» и ООО «Медторг Суми», приобретенные в прошлом году.

Завидный холостяк Иван Боршош, кроме полумиллионной зарплаты в ОГА, получил еще 6 тыс. грн в Сумском филиале Харьковского университета внутренних дел (в 2017 году – 4,5 тыс. грн).

У Александра Милаша, кроме зарплаты, еще была пенсия – почти 100 тыс. грн (годом ранее – 75 тыс. грн) и 1394 грн банковских процентов (было – 1555 грн). У жены Тамары 101 тыс. грн зарплаты в областном наркодиспансере (годом ранее – 73 тыс. грн) и 311 грн процентов (было почти 18 тыс. грн).

Ирина Купрейчик получила всего 10320 грн соцпомощи (в 2017 году – 25800 грн), а ее муж Игорь Скляр показал 90 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности (годом ранее 76 тыс. грн). Это несмотря на то, что он является конечным бенефициаром в ряде фирм: ЧП «Імекс Групп», ООО «Авто-дор», ООО «Авто-дор сервіс», ООО «Таксі Ера 1561», ПТ «ПП «ІМЕКС ГРУПП» і КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ТРАСТ». На саму же Ирину Купрейчик записан Благотворительный фонд ее имени «Твоя земля».

Жена Дмитрия Живицкого Дарья получила только 3225 грн соцпомощи на ребенка (в 2017 году – 12900 грн) и 1270 грн банковских процентов (6848 грн). Сам чиновник получил 9900 грн страховых выплат.

Что в кубышке

Владимир Токарь держит наличкой 708 тыс. долларов (в 2017 году было 730 тыс. долларов), его жена насобирала 1,2 млн грн. В банке у них на двоих всего 9 тыс. грн.

У его зама Татьяны Головки ни налички, ни банковских вкладов нет, хотя в прошлом году она декларировала 80 тыс. грн «кэша».

Николай Клочко имеет 1141 доллар в банке (было 1294), у его жены – 170 тыс. грн в трех разных банках (было всего около 20 тыс. грн). Наличкой у губернатора по-прежнему 245 тыс. долларов и 260 тыс. грн, у Снежаны Клочко – как и раньше, 37 тыс. евро, а также 600 тыс. грн (в 2017 году было только 100 тыс. грн).

У Вадима Акперова «под матрасом» 25 тыс. долларов (в 2017 году – 100 тыс. грн), у его жены – 150 тыс. грн.

У Ивана Боршоша 7500 евро и 70 тыс. грн «кэша», что больше, чем годом ранее, когда было 4 и 40 тыс. соответственно.

У Александра Милаша и его жены запасов нет (в 2017 году у жены были 8112 долларов банке и 7000 долларов наличкой). Зато она расплатилась за 416 тыс. грн долга, взятого у некоей Дианы Витальевны Милаш.

У Дмитрия Живицкого в кубышке 7200 долларов, у его жены – чуть больше – 7500. В 2017 году было поменьше – 5 и 6 тыс. соответственно.

Земля и недвижимость

Больше всего недвижимости, как и раньше, у главы облсовета Владимира Токаря: жилые дома 403,5 кв. м и 344,3 кв м, квартира 37,8 кв. м и три земельных участка площадью 22 сотки в Сумах и 2 гектара в Николаевке Белопольского района. У его жены – апартаменты 73,6 кв. м в Ялте, нежилое помещение 264 кв. м в Сумах и 2 га земли тоже в Николаевке.

А вот самый большой латифундист - муж замглавы облсовета Алексей Головко, у которого 23 га земли на праве постоянного пользования для ведения фермерского хозяйства в с. Репки Роменского района. У самой Татьяны Головко есть квартира 48,2 кв м в Ромнах, жилой дом в с. Герасимовка Роменского района 108,4 кв. м стоимостью 47,7 тыс. грн и два земельных участка площадью 31 сотка за 17 тыс.грн, , приобретенные в 2018 году.

Николай Клочко владеет 33% квартиры 78,11 кв. м, остальные 67% - у его отца Алексея Клочко, у которого есть еще одна квартира 84,24 кв. м, которой пользуется его сын. У жены губернатора Снежаны есть своя квартира 47 кв. м, земельный участок в 12 соток в Стецьковке Сумского района, также она арендует комнату 16,4 кв. м и два киоска. Последние она начала арендовать в прошлом году.

У Вадима Акперова недвижимости нет, он только пользуется квартирой 31,8 кв.м, принадлежащей его матери. В 2017 году у него была квартира 64 кв. м, которую он продал за 260 тыс. грн. У жены чиновника есть дача 14,2 кв. м и земельный участок площадью 4 сотки в Великой Чернетчине Сумского района, а также 25% квартиры 83,56 кв. м.

У Ивана Боршоша по-прежнему в собственности только квартира 59,6 кв. м.

Александр Милаш напополам с сыном Богданом владеет только квартирой 41,2 кв. м. А его жена Тамара – 50% квартиры 60,55 кв. м (еще 25% принадлежат также сыну), квартирой 36,5 кв.м в Киеве, купленной в 2017 году за 709 тыс. грн, жилым домом 29,6 кв. м и двумя земельными участками площадью 19 соток в Чернетчине Краснопольского района.

Ирина Купрейчик, как и в 2017 году, имеет право пользования квартирой совершеннолетней дочери 87 кв. м в Сумах и жилым домом матери 53 кв. м в Тростянце.

У Дмитрия Живицкого по-прежнему в собственности квартира 95,8 кв. м, у его жены квартира побольше – 243,18 кв. м, купленная в 2016 году за 690 тыс. грн. Также у нее 25% квартиры 76,1 кв.м.

Ценности

Только глава облгосадминистрации Николай Клочко и глава облсовета Владимир Токарь декларировали ценное движимое имущесвто (кроме транспортных средств).

Губернатор Сумщины, как и раньше, задекларировал двое часов – Rolex и Omega, коллекции марок и монет НБУ, а его жена - норковую шубу, подаренную на новый 2013 год.

Глава облсовета декларирует часы PERRELET и телефон VERTU CONSTELLATION.

Четыре колеса

У Владимира Токаря в прошлом году оскудел автопарк: теперь у него всего один MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC 2015 г.в. за 1,4 млн грн. Второй MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC 2016 г.в за 2 млн грн он продал почти за ту же цену. Зато его жена перед Новым годом обзавелась LEND ROVER RANGE ROVER SPORT 2018 г.в. за 2,7 млн грн.

У Татьяны Головко автомобиль MITSUBISHI Outlender 2004 г.в, купленный в 2013 году, а у ее мужа две легковушки - ЗАЗ-DAEWOO Ланос Т 13110 2003 г.в и ВАЗ 2121 ЗНГ 1979 г.в, а также грузовик ГАЗ 32213 ЗНГ 2003 г.в.

В прошлом году жена главы ОГА за 400 тыс. грн продала автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска, а купила такой же, но 2013 г.в. за полмиллиона. Раньше она им пользовалась по доверенности от Валентины Ивановны Акперовой.

У Вадима Акперова Mercedes-Benz Sprinter 2007 г.в., у его жены – HYUNDAY SONATA 2011 г.в., купленная в прошлом году.

У Ивана Боршоша по-прежнему два авто: Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 4WD 2007 г.в и грузовик FAW CA1031 2006 г.в, купленные в 2011 году.

У Александра Милаша автомобиль DACIA Logan 1.4 2008 г.в. Также он имеет право управлять автомобилем сына MITSUBISHI OUTLANDER 2008 г.в. В 2017 году у него также был OPEL REKORD 1.9 1981 г.в, купленный в 1994 году.

Ирина Купрейчик, как и раньше, пользуется чужой машиной Toyota Land Cruiser 2015 г.в.

Как и в 2017 году, Дмитрий Живицкий декларирует два авто – SKODA SUPERB ELEGANCE 2011 г.в и OPEL COMBO 2006 г.в.