Областные власти: кто самый богатый

Как и руководство Сумской мэрии, главные в облгосадминистрации и облсовете не бедствуют. Зарплаты у них также стабильно растут, хотя и не столь стремительно…
Как оказалось, больше всего заработал глава Сумского облсовета Владимир Токарь, который задекларировал 612 тыс. грн зарплаты. В 2017 году было 408 тыс. грн, то есть рост составил ровно 50%.
Его зам Татьяна Головко в облсовете заработала 545 тыс. грн. В 2017 году было 361 тыс. грн. Как и у непосредственного начальника в полтора раза больше.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко за год на своей должности заработал 328 тыс.грн (это на 68,5 тыс. грн больше, чем в 2017 году). Рост зарплаты на 26%. Более чем скромно. Его зарплата меньше, чем у большинства руководителей структурных подразделений ОГА.
У его первого зама Вадима Акперова зарплата превосходит заработок босса: 213, 5 тыс. грн за 5,5 месяцев в Сумском райсовете, где он был главой, и 330 тыс. в облгосадминистрации за остальные 6,5 месяцев. При этом за весь 2017 год в райсовете он получил всего 235 тыс. грн. Рост в 2,3 раза.
Зарплата Ивана Боршоша не дотягивает до зарплаты Вадима Акперова, но также значительно превосходит губернаторскую. Он получил на своем посту полмиллиона гривен (в 2017 году – 268 тыс. грн). Рост составил немалые 86%.
У нового замгубернатора Сумщины Александра Милаша, который в 2018 году возглавлял департамент гражданской защиты населения Сумской ОГА, также зарплата больше губернаторской – 342,5 тыс. грн (в 2017 году было 229 тыс. грн). Рост – почти 50%.
Ирина Купрейчик, которая находится в декретном отпуске, в прошлом году зарплату не получала. В 2017 году – 156 тыс. грн.
Руководитель аппарата ОГА Дмитрий Живицкий стал самым высокооплачиваемым из руководства облгосадминистрации в прошлом году – 583 тыс. грн. В 2017 году его зарплата была также самой высокой – 347 тыс. грн. Рост – 68%.
Кстати, из простых руководителей структурных подразделений ОГА и облсовета больше всех заработала директор департамента финансов ОГА Елена Батраченко. Она заработала 526 тыс. грн. В 2017 году – 329 тыс. грн. Рост – 60%. Примерно на таком же уровне возросли зарплаты всех чиновников ОГА. Кстати, в Сумском горсовете рекордсменом была также директор горфиндепартамента Светлана Липовая (716 тыс. грн).
Напомним: как сообщало Главное управление статистики в Сумской области, средняя зарплата в области декабре 2018 года составила 8454 грн, что на 15% больше, чем в декабре 2017 года. У чиновников, похоже, своя статистика...
Жена главы облсовета Елена Токарь показала 850 тыс. грн инвестиционной прибыли от ООО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАЙБУТТЯ», конечным бенефициаром которого она является (у нее 25% корпоративных прав). Также она имеет 25% корпоративных прав в ООО «Сумські телекомсистеми» (это более 1 млн грн). У нее 18 тыс. грн пенсии (в 2017 году – 16 тыс. грн), 3,58 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества (в 2017 году – 1,8 млн грн), 3,2 млн грн займа у своего мужа и 3639 грн от сдачи в аренду земли. У самого Владимира Токаря, кроме зарплаты, есть пенсия в 61 тыс. грн (было – 45 тыс. грн), 3877 грн дохода от сдачи земли в аренду, 2 млн грн от продажи авто.
Муж замглавы облсовета Алексей Головко заработал в 10 раз меньше жены – 57,9 тыс. грн в ООО «Пташине подвір’я». Это в два раза больше, чем в прошлом году – 28 тыс. грн. Но тогда он еще работал и в Восточном филиале ООО «СЕКЬЮРАЙТІ», где получил еще почти 30 тыс. грн. То есть его доходы практически не изменились.
Жена губернатора Снежана Клочко заработала за прошлый год в три раза больше мужа: 62 тыс. грн зарплаты в Сумской больнице № 5 (в 2017 году было 49 тыс. грн), почти 883 тыс. грн от предпринимательской деятельности (тут более чем заметный прирост по сравнению с предыдущим годом, когда было всего 338 тыс. грн) плюс 400 тыс. грн от продажи авто. Николай Клочко может похвастаться еще разве что зарплатой, полученной по совместительству в СНАУ – 20 тыс. грн (в 2017 году это называлось гонораром в размере всего 6 тыс. грн). Остальное – по мелочи – проценты в банке, подарки и за донорство.
Жена Вадима Акперова Олеся получила почти 7 тыс. грн зарплаты в НВП ООО «Еко-центр» и 6880 грн соцпомощи при рождении ребенка (в 2017 году – 10320 грн). Кроме зарплаты в ОГА и райсовете, Вадим Акперов получил 48 тыс. грн (за год сумма не поменялась) за предоставление имущества в аренду (как раз НВП ООО «Еко-центр») и 260 тыс. грн за продажу квартиры. Кроме того, у Олеси Акперовой 50% корпоративных прав в ООО «БУДЬ ЗДОРОВ ЗАВЖДИ» и ООО «Медторг Суми», приобретенные в прошлом году.
Завидный холостяк Иван Боршош, кроме полумиллионной зарплаты в ОГА, получил еще 6 тыс. грн в Сумском филиале Харьковского университета внутренних дел (в 2017 году – 4,5 тыс. грн).
У Александра Милаша, кроме зарплаты, еще была пенсия – почти 100 тыс. грн (годом ранее – 75 тыс. грн) и 1394 грн банковских процентов (было – 1555 грн). У жены Тамары 101 тыс. грн зарплаты в областном наркодиспансере (годом ранее – 73 тыс. грн) и 311 грн процентов (было почти 18 тыс. грн).
Ирина Купрейчик получила всего 10320 грн соцпомощи (в 2017 году – 25800 грн), а ее муж Игорь Скляр показал 90 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности (годом ранее 76 тыс. грн). Это несмотря на то, что он является конечным бенефициаром в ряде фирм: ЧП «Імекс Групп», ООО «Авто-дор», ООО «Авто-дор сервіс», ООО «Таксі Ера 1561», ПТ «ПП «ІМЕКС ГРУПП» і КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ТРАСТ». На саму же Ирину Купрейчик записан Благотворительный фонд ее имени «Твоя земля».
Жена Дмитрия Живицкого Дарья получила только 3225 грн соцпомощи на ребенка (в 2017 году – 12900 грн) и 1270 грн банковских процентов (6848 грн). Сам чиновник получил 9900 грн страховых выплат.
Владимир Токарь держит наличкой 708 тыс. долларов (в 2017 году было 730 тыс. долларов), его жена насобирала 1,2 млн грн. В банке у них на двоих всего 9 тыс. грн.
У его зама Татьяны Головки ни налички, ни банковских вкладов нет, хотя в прошлом году она декларировала 80 тыс. грн «кэша».
Николай Клочко имеет 1141 доллар в банке (было 1294), у его жены – 170 тыс. грн в трех разных банках (было всего около 20 тыс. грн). Наличкой у губернатора по-прежнему 245 тыс. долларов и 260 тыс. грн, у Снежаны Клочко – как и раньше, 37 тыс. евро, а также 600 тыс. грн (в 2017 году было только 100 тыс. грн).
У Вадима Акперова «под матрасом» 25 тыс. долларов (в 2017 году – 100 тыс. грн), у его жены – 150 тыс. грн.
У Ивана Боршоша 7500 евро и 70 тыс. грн «кэша», что больше, чем годом ранее, когда было 4 и 40 тыс. соответственно.
У Александра Милаша и его жены запасов нет (в 2017 году у жены были 8112 долларов банке и 7000 долларов наличкой). Зато она расплатилась за 416 тыс. грн долга, взятого у некоей Дианы Витальевны Милаш.
У Дмитрия Живицкого в кубышке 7200 долларов, у его жены – чуть больше – 7500. В 2017 году было поменьше – 5 и 6 тыс. соответственно.
Больше всего недвижимости, как и раньше, у главы облсовета Владимира Токаря: жилые дома 403,5 кв. м и 344,3 кв м, квартира 37,8 кв. м и три земельных участка площадью 22 сотки в Сумах и 2 гектара в Николаевке Белопольского района. У его жены – апартаменты 73,6 кв. м в Ялте, нежилое помещение 264 кв. м в Сумах и 2 га земли тоже в Николаевке.
А вот самый большой латифундист - муж замглавы облсовета Алексей Головко, у которого 23 га земли на праве постоянного пользования для ведения фермерского хозяйства в с. Репки Роменского района. У самой Татьяны Головко есть квартира 48,2 кв м в Ромнах, жилой дом в с. Герасимовка Роменского района 108,4 кв. м стоимостью 47,7 тыс. грн и два земельных участка площадью 31 сотка за 17 тыс.грн, , приобретенные в 2018 году.
Николай Клочко владеет 33% квартиры 78,11 кв. м, остальные 67% - у его отца Алексея Клочко, у которого есть еще одна квартира 84,24 кв. м, которой пользуется его сын. У жены губернатора Снежаны есть своя квартира 47 кв. м, земельный участок в 12 соток в Стецьковке Сумского района, также она арендует комнату 16,4 кв. м и два киоска. Последние она начала арендовать в прошлом году.
У Вадима Акперова недвижимости нет, он только пользуется квартирой 31,8 кв.м, принадлежащей его матери. В 2017 году у него была квартира 64 кв. м, которую он продал за 260 тыс. грн. У жены чиновника есть дача 14,2 кв. м и земельный участок площадью 4 сотки в Великой Чернетчине Сумского района, а также 25% квартиры 83,56 кв. м.
У Ивана Боршоша по-прежнему в собственности только квартира 59,6 кв. м.
Александр Милаш напополам с сыном Богданом владеет только квартирой 41,2 кв. м. А его жена Тамара – 50% квартиры 60,55 кв. м (еще 25% принадлежат также сыну), квартирой 36,5 кв.м в Киеве, купленной в 2017 году за 709 тыс. грн, жилым домом 29,6 кв. м и двумя земельными участками площадью 19 соток в Чернетчине Краснопольского района.
Ирина Купрейчик, как и в 2017 году, имеет право пользования квартирой совершеннолетней дочери 87 кв. м в Сумах и жилым домом матери 53 кв. м в Тростянце.
У Дмитрия Живицкого по-прежнему в собственности квартира 95,8 кв. м, у его жены квартира побольше – 243,18 кв. м, купленная в 2016 году за 690 тыс. грн. Также у нее 25% квартиры 76,1 кв.м.
Только глава облгосадминистрации Николай Клочко и глава облсовета Владимир Токарь декларировали ценное движимое имущесвто (кроме транспортных средств).
Губернатор Сумщины, как и раньше, задекларировал двое часов – Rolex и Omega, коллекции марок и монет НБУ, а его жена - норковую шубу, подаренную на новый 2013 год.
Глава облсовета декларирует часы PERRELET и телефон VERTU CONSTELLATION.
У Владимира Токаря в прошлом году оскудел автопарк: теперь у него всего один MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC 2015 г.в. за 1,4 млн грн. Второй MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC 2016 г.в за 2 млн грн он продал почти за ту же цену. Зато его жена перед Новым годом обзавелась LEND ROVER RANGE ROVER SPORT 2018 г.в. за 2,7 млн грн.
У Татьяны Головко автомобиль MITSUBISHI Outlender 2004 г.в, купленный в 2013 году, а у ее мужа две легковушки - ЗАЗ-DAEWOO Ланос Т 13110 2003 г.в и ВАЗ 2121 ЗНГ 1979 г.в, а также грузовик ГАЗ 32213 ЗНГ 2003 г.в.
В прошлом году жена главы ОГА за 400 тыс. грн продала автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска, а купила такой же, но 2013 г.в. за полмиллиона. Раньше она им пользовалась по доверенности от Валентины Ивановны Акперовой.
У Вадима Акперова Mercedes-Benz Sprinter 2007 г.в., у его жены – HYUNDAY SONATA 2011 г.в., купленная в прошлом году.
У Ивана Боршоша по-прежнему два авто: Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 4WD 2007 г.в и грузовик FAW CA1031 2006 г.в, купленные в 2011 году.
У Александра Милаша автомобиль DACIA Logan 1.4 2008 г.в. Также он имеет право управлять автомобилем сына MITSUBISHI OUTLANDER 2008 г.в. В 2017 году у него также был OPEL REKORD 1.9 1981 г.в, купленный в 1994 году.
Ирина Купрейчик, как и раньше, пользуется чужой машиной Toyota Land Cruiser 2015 г.в.
Как и в 2017 году, Дмитрий Живицкий декларирует два авто – SKODA SUPERB ELEGANCE 2011 г.в и OPEL COMBO 2006 г.в.
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