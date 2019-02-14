Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано На Сумщині дільничні виборчі комісії сформовані у всіх 6 округах. Найскладніше процес їх укомплектування відбувався у виборчих округах №№ 157,158 та 161. Причина - нестача кандидатур членів комісій.

У ОВК ТВО №157 (центр - м. Суми ) дільничні виборчі комісії були сформовані пізно вночі 15 квітня. Комісія вклалася в крайній термін формування комісій, хоча мала труднощі із пошуком охочих працювати в ДВК, пише ОПОРА.

Від кандидата Петра Порошенка подано 600 кандидатур до складу комісій, від Володимира Зеленського - 509 кандидатур. Усі подання були прийняті – відхилень не було. Всього станом на 13 квітня для формування дільничних комісій не вистачало 413 осіб. Увесь день 15 квітня в окружну комісію приходили люди та писали заяви для роботи в дільничних комісіях за поданням голови ОВК.

Засідання про утворення ДВК у ОВК ТВО № 158 (центр - м. Білопілля) провели ввечері 15 квітня. Як розповіла у коментарі ОПОРІ голова цієї ОВК Наталія Циганок, найскладніше було укомплектувати комісії Сум та Сумського району.

«Від одного штабу не було забезпечено взагалі кандидатів до дільничної виборчої комісії. Якщо від одного штабу в комісію 6-8 подань, то від іншого - 0. Проблемно було створити і забезпечити повністю кількість - половину від загальної кількості ДВК в обмежений час і в обмежений термін. У Білопільському районі ми завершили формування комісій досить швидко, а найпроблемнішими були це Суми і Сумський район., бо він великий і віддалений», - зазначила голова ОВК.

На запитання спостерігачки, чий штаб не подав кандидатури, голова комісії відповіла, що від Володимира Зеленського.

За поданням від голови ОВК довелося доукомплектовувати 121 дільничну виборчу комісію. Усього до складу дільничних виборчих комісій було подано кандидатур членів комісій за поданням Петра Порошенка - 1135, Володимира Зеленського - 975, голови ОВК - 472.

Загалом утворені всі дільничні виборчі комісії – всього 191. Така ж кількість дільниць, відповідно й комісій, була і під час першого туру виборів Президента.

За словами спостерігачки ОПОРИ, у ОВК ТВО №159 (центр - м. Глухів ) процес формування комісій завершився 15 квітня. Склад комісій на малих дільницях - 12 осіб, середніх - 14, великих - 16 осіб.

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №160 (м. Шостка) затвердила склад дільничних виборчих комісій у неділю 14 квітня. В окружній виборчій комісії спостерігачу ОПОРИ повідомили, що комісія працювала напружено ці два дні, оскільки останнє подання було подано в останні години терміну, передбаченого законодавством, а саме в районі 23 години п'ятниці 12 квітня. Повного складу кандидатур у всі виборчі комісії округу представники кандидатів не подали, тому окружна комісія змушена була доукомплектовувати членами 29 виборчих комісій за поданням голови ОВК. Всього додано 38 кандидатур. Окрім відсутніх кандидатур в поданнях обох кандидатів були так звані «двійники», коли одна і та сама особа була подана від різних кандидатів на різні виборчі дільниці. Загалом затвердження ДВК пройшло без суперечок та схвалено одноголосно.

Останньою завершила формування дільничних комісій ОВК №161 (м. Ромни). В цій окружній виборчій комісії станом на 12:00 16 квітня для формування всіх дільничних комісій не вистачало близько 80 подань. Створення дільничних виборчих комісій у цьому окрузі завершилося 16 квітня. Нагадаємо, що в окрузі найбільше виборчих дільниць серед усіх округів Сумщини, а також представники кандидатів зробили вкрай мало подань для роботи в ДВК.

У ТВО №162 (центр - м. Охтирка) склад усіх ДВК затвердили на засіданні 13 квітня о 8 ранку. Всього в окрузі працює 170 дільничних виборчих комісій, з них 4 спеціальних. На засіданні були присутні 12 членів комісії з 14-ти. За поданням від Петра Порошенка затверджено 1017 членів ДВК, від Володимира Зеленського - 1090, за поданням голови - 185 членів ДВК. Раніше ОПОРА повідомляла про те, як розпочали роботу окружні виборчі комісії Сумщини, та кого представляли члени комісій у першому турі виборів.