Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03171

Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано

На Сумщині дільничні виборчі комісії сформовані у всіх 6 округах. Найскладніше процес їх укомплектування відбувався у виборчих округах №№ 157,158 та 161. Причина - нестача кандидатур членів комісій.

У ОВК ТВО №157 (центр - м. Суми ) дільничні виборчі комісії були сформовані пізно вночі 15 квітня. Комісія вклалася в крайній термін формування комісій, хоча мала труднощі із пошуком охочих працювати в ДВК, пише ОПОРА.

Від кандидата Петра Порошенка подано 600 кандидатур до складу комісій, від Володимира Зеленського - 509 кандидатур. Усі подання були прийняті – відхилень не було. Всього станом на 13 квітня для формування дільничних комісій не вистачало 413 осіб. Увесь день 15 квітня в окружну комісію приходили люди та писали заяви для роботи в дільничних комісіях за поданням голови ОВК.

Засідання про утворення ДВК у ОВК ТВО № 158 (центр - м. Білопілля) провели ввечері 15 квітня. Як розповіла у коментарі ОПОРІ голова цієї ОВК  Наталія Циганок,  найскладніше було укомплектувати комісії Сум та Сумського району.

«Від одного штабу не було забезпечено взагалі кандидатів до дільничної виборчої комісії. Якщо від одного штабу в комісію 6-8 подань, то від іншого - 0. Проблемно було створити і забезпечити  повністю кількість - половину від загальної кількості ДВК в обмежений час і в обмежений термін. У  Білопільському районі ми завершили формування комісій досить швидко, а найпроблемнішими були це Суми і Сумський район., бо він великий і віддалений», - зазначила голова ОВК.

На запитання спостерігачки, чий штаб не подав кандидатури, голова комісії відповіла, що від Володимира Зеленського.

За поданням від голови ОВК довелося доукомплектовувати 121 дільничну виборчу комісію. Усього до складу дільничних виборчих комісій було подано кандидатур членів комісій за поданням Петра Порошенка  - 1135, Володимира Зеленського  - 975, голови ОВК -  472.

Загалом утворені всі дільничні виборчі комісії – всього 191. Така ж кількість дільниць, відповідно й комісій, була і під час першого туру виборів Президента.

За словами спостерігачки ОПОРИ, у ОВК ТВО №159 (центр - м. Глухів ) процес формування комісій завершився 15 квітня. Склад комісій на малих дільницях - 12 осіб, середніх  - 14, великих - 16 осіб.

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №160 (м. Шостка) затвердила склад дільничних виборчих комісій у неділю 14 квітня. В окружній виборчій комісії спостерігачу  ОПОРИ повідомили, що комісія працювала напружено ці два дні, оскільки останнє подання  було подано в останні години терміну, передбаченого законодавством, а саме в районі 23 години п'ятниці 12 квітня. Повного складу кандидатур у всі виборчі комісії округу представники кандидатів не подали, тому окружна комісія змушена була доукомплектовувати членами 29 виборчих комісій за поданням голови ОВК. Всього додано 38 кандидатур. Окрім відсутніх кандидатур в поданнях обох кандидатів були так звані «двійники», коли одна і та сама особа була подана від різних кандидатів на різні виборчі дільниці. Загалом затвердження ДВК пройшло без суперечок та схвалено одноголосно.

Останньою завершила формування дільничних комісій ОВК №161 (м. Ромни). В цій окружній виборчій комісії станом на 12:00 16 квітня для формування всіх дільничних комісій не вистачало близько 80 подань. Створення дільничних виборчих комісій у цьому окрузі завершилося 16 квітня. Нагадаємо, що в окрузі найбільше виборчих дільниць серед усіх округів Сумщини, а також представники кандидатів зробили вкрай мало подань для роботи в ДВК.

У ТВО №162 (центр - м. Охтирка) склад усіх ДВК затвердили на засіданні 13 квітня о 8 ранку. Всього в окрузі працює 170 дільничних виборчих комісій, з них 4 спеціальних. На засіданні були присутні 12 членів комісії з 14-ти. За поданням від Петра Порошенка  затверджено 1017 членів ДВК, від Володимира Зеленського - 1090, за  поданням голови  - 185 членів ДВК. Раніше ОПОРА повідомляла про те, як розпочали роботу окружні виборчі комісії Сумщини, та кого представляли члени комісій у першому турі виборів.

 
Политика Выборы
view counter

По тематике

У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій
13.04.2019 08:57

У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій

Центральна виборча комісія 10 квітня утворила склад окружних виборчих комісій для проведення повторного голосування 21 квітня. На Сумщині...

Выборы Президента: как проголосовала Сумщина?
02.04.2019 14:13

Выборы Президента: как проголосовала Сумщина?

Президент Украины Петр Порошенко получил в Сумах только третье место, а на Сумщине – вообще четвертое....

В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
01.04.2019 07:38

В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели

В течение дня голосования 31 марта наблюдатели ОПОРЫ фиксировали нарушения, как в работе участковых избирательных комиссий, так и со стороны...

Президентская гонка на Сумщине: первые итоги и прогнозы
19.02.2019 15:08

Президентская гонка на Сумщине: первые итоги и прогнозы

Как прошел первый месяц президентской избирательной кампании в Сумской области, рассказывают общественные активисты и полиция...

Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
14.02.2019 12:44

Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині

Зовнішня реклама, "джинса", порушення при визначенні та облаштуванні місць для розміщення агітаційних матеріалів, соцопитування зі збором персональних даних - ознаки...

Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано
Сегодня 15:03
Областные власти: кто самый богатый
Сегодня 10:44
Звідки береться знижка – на чому економлять мережі супермаркетів
Вчера 16:07
Посуточная аренда квартиры или гостиница - в чём разница и что выбрать?
Вчера 13:36
Сумчане «с войной в глазах» становятся героями книг
16.04.2019 15:08
Пилить и садить: «Зеленстрой» начал сезон
16.04.2019 15:00
Дешево і з посмішкою: як у Сумах гарантують якість харчів
16.04.2019 12:21
У нових ОВК Сумщини 83% їхніх представників працювали у попередньому складі комісій
13.04.2019 08:57
Юрій Петрушенко: «Таких цікавих, швидкозмінних процесів як в Україні, більше ніде немає»
12.04.2019 13:51
Суми долучилися до надсучасної «зеленої» полімерної технології
10.04.2019 17:28
Роботодавець на Сумщині дещо пощедрішав
10.04.2019 16:35
Александр Соколов: «Выборы пройдут. А что дальше?» ®
09.04.2019 16:49
view counter
view counter

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Вчера 14:47
В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской
Сегодня 16:04
Ахтырские полицейские обнаружили у браконьера несколько десятков кило рыбы (фото)
Сегодня 15:59
В Сумах снова будут гонять уличных торговцев
Сегодня 15:43
На Сумщине за три месяца стало на 7 тысяч безработных больше
Сегодня 15:20
«Сумы» добыли очко в матче с лидером (видео)
Сегодня 14:55
Суми обрали представника на обласний етап гри «Сокіл» («Джура»)
Сегодня 14:47
В Сумах вору-рекордсмену дали 5 лет
Сегодня 14:24
В Тростянце потратили 99 тысяч на 45 бездомных собак
Сегодня 14:09
В Сумах сбили девушку на пешеходном переходе (видео)
Сегодня 14:09
Сумчане с призами международных соревнований по танцевальному спорту
Сегодня 13:59
По итогам 2018 года ПАО "Сумыгаз" показал убыток 372 млн гривен
Сегодня 13:28
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
Кино Космос
12:10 — 45 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:35—55 грн.
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
Кино Космос
16:10—50 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
11:30—45 грн. 16:05—50 грн.
 
«Кленовые листья»
Театр Театр им. М.С.Щепкина
16.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.