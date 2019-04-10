Уряду під керівництвом Гройсмана – 3 роки Кожен день з цих трьох років – виклик. На долю Уряду, очолюваного Володимиром Гройсманом, припали не прості часи, та він довів свою можливість працювати в кризових умовах, брати відповідальність за свої дії.

Успішний Уряд

Понад 80% українських експертів вважають успішною діяльність Уряду під керівництвом Володимира Гройсмана. Про це повідомили в Агентстві моделювання ситуацій, яке 3-5 квітня провело опитування 31 експерта шляхом анкетування.

В експертному середовищі вважають, що за час діяльності Уряду Володимира Гройсмана загальноекономічна ситуація в країні порівняно з кризовим 2015-м роком змінилася на краще. Таку думку висловили 85% опитаних. На питання «Як ви вважаєте, Уряд В. Гройсмана загалом за результатами роботи може бути визнаним успішним Урядом, який вирішував завдання розвитку України, чи скоріше ні?» 81,5% опитаних відповіли «Так, Уряд скоріше можна визнати успішним за підсумками роботи, бо ці три роки дійсно Україна долала застарілі проблеми і розвивалась».

Серед найбільш помітних позитивних зрушень експерти назвали децентралізацію, зростання державної підтримки місцевого самоврядування, передачу земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаним громадам.

За час роботи Уряд не тільки зупинив масштабнішу кризу, а й забезпечив прискорене економічне зростання. Зростання економіки забезпечило фінансовий ресурс для проведення важливих соціальних і інфраструктурних реформ.

Уряд вивів країну з кризи

У 2015-му ВВП воюючої України впав на 9,9%. В 2016-му ВВП так само воюючої країни зріс на 2,3%, а у 2018-му зріс на 3,2%. Рівень інфляції зменшився з 43,3% у 2015 році до 9,8% у 2018.

Відновлено кредитування МВФ, що допоможе розрахуватися з боргами. Нині країна увійшла в пік виплат по зовнішніх боргах. Тільки цього року маємо виплатити 427 млрд грн зовнішнього боргу, тобто третину державного бюджету. Та в Уряду є чіткий план скорочення заборгованості. Для стабілізації державних фінансів у середньостроковій перспективі необхідне подальше впровадження ухвалених реформ у сфері охорони здоров’я, освіти, державного управління, пенсійного забезпечення та житлово-комунальних субсидій таким чином, аби запобігти подальшому зростанню видатків, покращуючи при цьому якість державних послуг.

Реформи Уряду

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман дійсно реформатор, який взявся за реформи в галузях, що раніше вважалися непідйомними.

Розпочато пенсійну реформу – підняття пенсій без підняття пенсійного віку. В середньому пенсії в Україні виросли в 1,7 рази. Якщо 2016 року середня пенсія складала 1703,43 грн, то у 2019 (квітень) – 2924 грн.

Вдалося підняти мінімальну зарплату. Так, середня зарплата зросла вдвічі, мінімальна – втричі. А зарплата вчителів зросла на 85%.

Медична реформа дала старт програмі «Доступні ліки», якою користуються понад 7 млн людей. Паралельно відбулася реформа екстреної допомоги, сімейної медицини. Понад 26 млн українців вже підписали декларації зі своїми лікарями. При цьому заробітна плата лікарів після впровадження реформи зросла у 2-3 рази. «На рівні сімейних лікарів первинної ланки вона сягає від 15 до 25 тис грн, в залежності від кількості пацієнтів. На Сумщині у рамках Урядової програми «Рятуємо серця України» з’явився кардіоцентр, оснащений сучасним ангіографом.

Нарешті розпочато масштабне будівництво доріг. За останні три роки збудовано і відремонтовано 6800 км доріг. У планах Уряду – відійти від звичних і таких, що роками практикувалися ямкових ремонтів. Загалом фінансування дорожньої галузі збільшилося втричі: з 19 млрд грн у 20016 році, до 55 млрд у 2019. Сумській області держава виділила близько 612 млн грн на 64,7 км шляхів.

Не можна обійти увагою і освітню реформу, зокрема, створення новітнього освітнього простору для першачків, що зробило навчання цікавішим і змістовнішим, таким, що відповідає вимогам нашого часу.

Загалом, протягом 2018 року за підтримки Уряду збудовано більше 5280 нових об’єктів.

Уряд без популізму

Важливо, що Уряд забезпечує зростання соціальних стандартів відповідно до можливостей економіки. Всі підвищення відбуваються за рахунок збільшення доходів бюджету, а не за рахунок друкування грошей.

Уряд Гройсмана не скочується в популізм, що на даному етапі означає повернення до кризи. Вперше Уряд запровадив стратегію «ми починаємо жити на свої кошти» і готує збалансовані бюджети, запровадивши стратегію управління державним боргом.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман довів, що вміє працювати з парламентом. Так, три роки поспіль бюджети подаються і ухвалюються вчасно. А Парламент підтримує урядові ініціативи такі як, пенсійна реформа, закон «маски-шоу» стоп, закон про приватизацію та інші.

Уряд перейшов на трирічне бюджетне планування, що дозволяє бачити і моделювати вже сьогодні реальну картинку майбутнього України.

«Я хотів би, щоб ми дуже чітко дали повідомлення українцям, куди ми йдемо, що ми отримаємо, який буде результат нашої подальшої роботи і маємо дуже конкретні пріоритети розвитку держави з 2017 до 2020 року», - наголошує Володимир Гройсман.