Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57518

Второй тур: как проголосовала Сумщина?

Президент Украины Петр Порошенко улучшил свои показатели в Сумах на четверть, в Владимир Зеленский – более, чем в два раза.

В Сумской мэрии считают, что во втором туре победил их кандидат. Во всяком случае, это чувствовалось по настроениям во время аппаратного совещания в понедельник, 22 апреля. И.о. мэра Сум Вера Мотречко предоставила слово представителю кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Михаилу Ананченко, который одновременно является помощником мэра Сум. Он поблагодарил всех за участие в выборах и отметил, что они прошли честно и без существенных нарушений. За это он поблагодарил Нацполицию, СБУ и избирателей.

Отдельные слова "благодарности" он адресовал Сумской ОГА: «Наш рейтинг — результат их работы». Это вызвало улыбки в зале.

Напомним о вечном противостоянии Сумского горсовета (где большинство батькивщинцев) и облгосадминистрации плюс облсовета, где руководят (пока) представители Блока Петра Порошенко.

Аппаратное совещание в облгосадминистрации прошло во вторник. На нем глава ОГА Николай Клочко только поблагодарил всех участников избирательного процесса, правоохранителей и граждан за то ,что выборы прошли без эксцессов…

Сумщина – в десятке

Владимир Зеленский получил 73,23% поддержки избирателей (по итогам подсчета 99,98% протоколов). На Сумщине – еще больше - 82,12% (в 2,5 раза больше, чем тремя неделями раньше – 32,66%), однако, как оказалось, это лишь десятый результат по Украине. Лидируют здесь Луганская – 89,44%, Днепропетровская – 87,25% и Одесская – 87,20% области. Меньше всего голосов дали Львовская (единственная область, где г-н Зеленский проиграл) – 34%, Тернопольская – 50,43% и Ивано-Франковская – 54,58% области.

Соседи Сумщины дали следующий процент В.Зеленскому: Полтавская – 82,15%, Харьковская – 86,88%, Черниговская – 77,79%.

Петр Порошенко на Сумщине получил поддержку лишь в 15,87% голосов. Это в полтора раза больше, чем в первом туре – 10,66%. В Украине – 24,45%.

Больше всего голосов на Сумщине В.Зеленскому дали Сумы (округ № 157) – 86 тысяч (однако это самый маленький процент за него – 77,64%). Самой большой процент дал Глухов (округ № 158) – 86,46% (67234 голоса). Дальше – Шостка и Конотоп (округ № 160) – 85,02% (68805 голосов), Ахтырка – (округ № 162) – 84,09% (71575 голосов), Белополье (округ № 158) – 80,96 % (83853 голоса), Ромны – (№ 161) – 80,65% (69345).

Соответственно Петр Порошенко получил больше всего голосов также в Сумах – 19,85% (21996). В Ромнах – 17,56% (15106), Белополье – 17,07% (17688), Ахтырке – 14,11% (12014), Шостке и Конотопе – 12,85% (10400) и Глухове – 11,82% (9193).

Явка меньше

На Сумщине проголосовало почти 543 тыс. человек (на 14 тыс. меньше, чем три недели назад) – это 62,85% (было - 64,45%). Не самый большой, но и не самый маленький процент. Больше всего, как и в первом туре, проголосовало жителей Львовской области – 67,34% (68,91%), Днепропетровской 65,89% (66%) и Киева – 65,85% (68,09%). Меньше всех выявили интерес к выборам жители Закарпатья – 46,38% (47 %), Черновицкой – 54,09% (56,1%) и Луганской – 56,35% (56,78%) областей.

Общий процент по Украине – 61,37%. По сравнению с 31 марта это меньше на 2 %. Тогда явка была 63,53%.

Если брать во внимание явку в разрезе округов Сумщины, то Сумы (округ № 157) снова впереди всех – 56,75% (67,45%), хуже всех явка опять в округе № 159 (Глухов и окрестности) – 59,47% (61,42%).

Нарушений тоже

В понедельник, 21 апреля, в областном пресс-клубе состоялась пресс-конференция по итогам второго тура президентских выборов.

По словам представителя Гражданской сети ОПОРА Ирины Стегний, второй тур президентских выборов состоялся в спокойной обстановке. По сравнению с первым туром нарушений избирательного законодательства зарегистрировано значительно меньше. Наибольшее количество недостатков во время предвыборной кампании второго тура приходится на непрозрачность финансирования избирательной кампании, засилье так называемой «джинсы» и «черного пиара». Во время голосования большинство из нарушений касалось работы избирательных комиссии, поскольку они работали в минимальном составе, и полноты информации Реестра избирателей.

Общественный омбудсмен по защите избирательного права в Сумской области Валентина Волик подробно остановилась на выявленных нарушениях и подчеркнула, что все недостатки должны быть рассмотрены в предусмотренном законом порядке и материалы по ним должны быть доведены до логического завершения.

По словам замначальника ГУ Нацполиции в Сумской области Владимира Бабича, правоохранители в день выборов зарегистрировали 43 сообщения от граждан, связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства. По 27 уже приняты процессуальные решения, по другим проверки продолжаются.

«Наибольшее количество сообщений, почти 40%, поступило в г. Сумы, 13% - по г. Конотоп, остальные приходятся на другие населенные пункты нашей области, - отметил Владимир Бабич. – Что касается содержания самих сообщений, то 37% из них касаются списков избирателей. Каждое восьмое сообщение поступало по поводу незаконной агитации. Одно сообщение касалось о порче бюллетеня (Конотоп), 2 - по поводу попытки выноса бюллетеня за пределы участка (Сумы и Ромны), 4 - о видео- и фотофиксации бюллетеней, еще 3 - о работе наблюдателей. В 9% - случаи, когда граждане пытались проголосовать без предъявления паспорта».

Политика Владимир Зеленский Выборы Выборы президента Выборы президента - 2019 Петр Порошенко
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