Сумские нардепы: что в карманах власти Анализ электронных деклараций народных депутатов Украины: сумская шестерка.

Оказалось, депутаты, которые представляют Сумскую область в Верховной Раде, живут более или менее скромно (по крайней мере, декларируют это в официальных документах). По данным деклараций 2018 года, среди народных избранников Сумщины всего один миллионер. А вот среди их жен — половина…

Олег Медуница: самый бедный нардеп

Заработная плата в Верховной Раде у Олега Медуницы (округ №157 — Сумы) за год выросла на 68% и составила 404 тыс. грн. Его жена Виктория Витер декларирует только помощь при рождении ребенка — 10320 грн. А у г-­на Медуницы еще появились проценты по банковскому вкладу — 4266 грн.

За год Олег Медуница не насобирал ни одной гривны, и в банке у него тоже нет ничего (а проценты­-то накапали), зато жена выплатила кредит ­132 тыс. грн (в прошлом году — 145 тыс. грн).

Олег Медуница по-­прежнему живет в сумской квартире площадью 60,36 кв. м, которая принадлежит его жене. Также нардеп пользуется (в чем можно убедиться на его странице в Фейсбуке, где он частенько выкладывает свои дачно-­огородные достижения) недостроенным домом в с. Липняк Сумского района, который принадлежит его тестю Игорю Витеру.

У нардепа по­прежнему две машины — HYUNDAI TUCSON 2008 г.в., купленная тогда же за 141 тыс. грн, и VOLKSWAGEN TOURAN 2012 г.в., купленная в 2016 году за 300 тыс. грн.

Александр Сугоняко: зарплата выросла больше всех

Заработная плата у Александра Сугоняко (округ № 158 — Белополье и окрестности) выросла на 91% и составила 415 тыс. грн. Также у 61-­летнего нардепа уже появилась пенсия — 48 тыс. грн. Также он задекларировал компенсацию за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн. Кроме того, ему выплатили 7500 грн страховки. У его жены Натальи 293 тыс. грн зарплаты, полученной в Хозяйственном суде Сумщины (в 2017 году — 171 тыс. грн).

Под матрасом у нардепа, как и раньше, припрятано 12 тыс. долларов.

Александр Сугоняко по-­прежнему живет в квартире 60,8 кв. м в Сумах, купленной в 2015 году за 53 тыс. грн (!). Его жена владеет квартирой 29,9 кв.м, купленной в 2017 году за 362 тыс. грн, и 25% квартиры 48,1 кв. м. Также нардеп декларирует проживание в квартире 55,6 кв.м в Киеве.

Ездит А.Сугоняко на том же Hyundai Accent 2012 г.в., купленном тогда же за 146 тыс. грн.

Николай Лаврик: беднее жены

Зарплата Николая Лаврика (округ № 161 — Ромны и окрестности) выросла с 263 тыс. грн до 477 тыс. грн — рост 81%. Пенсия выросла на 26% — со 103 до 130 тыс. грн. Также он задекларировал компенсацию за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн и возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий — 422 тыс. грн. А вот его жена Ирина Покась задекларировала почти 1,5 млн грн зарплаты (в 2017 году было чуть больше миллиона), полученной у самой себя, в ООО группа «Талан» и ООО ТД «Укрлегсировина», 380 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 7 тыс. грн дополнительного блага от ООО «Таланлегпром» и 430 тыс. грн процентов по банковскому вкладу.

У Николая Лаврика 300 тыс. грн кэша, у его жены — 450 тыс. грн (в 2017 году было 1,887 млн грн). Также у нее более 6 млн грн в банке (было — 3,754 млн грн).

Николай Лаврик по­прежнему не имеет в своей собственности ни одного метра недвижимости. Только арендует квартиру 74,9 кв. м в Ромнах у своего же предприятия ООО «Таланпром» и в Киеве 91,6 кв. м, а вот жена нардепа владеет почти 3 га земли в Сумском районе, квартирой 69,56 кв. м в Обухове Киевской области, купленной в 2017 году за 351 тыс. грн, и 22 сотками земли (три участка) в Новых Безрадычах Обуховского района, один из которых (595 кв. м) приобрела в конце прошлого года за 41 тыс. грн. На этих участках уже который год находятся объекты незавершенного строительства, принадлежащие Ольге Алексеевне Клименко — жилой дом 280 кв. м, гараж 30 кв. м и теплица 72 кв.м.

В прошлом году жена нардепа прикупила автомобиль Toyota Highlander 2017 г.в. за 1,076 млн грн. Кроме того, у нее еще три транспорт­ных средства: Хюндай Соната 2010 г.в., ДЕУ Ланос 2011 г.в. и трактор DF 244 2015 г.в.

Нардеп по-­прежнему декларирует корпоративные права в трех фирмах: ООО группа «Талан», РКВТО «Талан» и ООО Объединение «Талан»», его жена тоже имеет права на ООО группа «Талан», ООО ТД «Укрлегсировина» и ООО «Ліберті». В прошлом году нардеп был конечным бенефициаром только в ДП «Талан торг» РКВТО «Талан», теперь же еще и в РКВТО «Талан», ООО Объединение «Талан», а его жена — в ООО группа «Талан» и ООО ТД «Укрлегсировина».

Владислав Бухарев переехал под Киев, подарив квартиру дочери

Владислав Бухарев (округ №162 — Ахтырка и окрестности) в Верховной Раде получил 395 тыс. грн зарплаты — на 67% больше, чем в 2017 году. Также он декларирует 422 тыс. грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий. Жена нардепа Елена декларирует 91 тыс. грн зарплаты в управлении образования Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации (в 2017 году было 81 тыс. грн), проценты по банковским вкладам — 530 тыс. грн (было 503 тыс. грн), а дочь Юлия — только четыре неденежных подарка — от отца и Александра Петровича Коротеева — почти на 17 млн грн.

В банке жена нардепа держит 400 тыс. долларов (было 419 тыс. долларов) и 84 тыс. евро (было 117 тыс. евро), дома — 7 тыс. грн (4 тыс. грн), 3,5 тыс. долларов (3 тыс. долларов) и 2 тыс. евро, сам нардеп — 1300 евро (1500 евро), 45 тыс. грн (36 тыс. грн) и 2500 долларов (2 тыс. долларов), его дочь (не имея ни единой копейки доходов) — по 3 тыс. долларов и евро (только 3 тыс. евро) и 6 тыс. грн (4 тыс. грн).

В прошлом году Владислав Бухарев сменил место регистрации с Киева на Вишеньки Бориспольского района Киевской области. Там у его жены дом на 701 кв. м и два земельных участка — 31 сотка. Также у семьи — квартира 106,1 кв. м в Киеве (по 25% на каждого). У нардепа есть машиноместо в паркинге 20,4 кв. м. Все остальное в собственности жены и дочери: у жены — квартира 86,8 кв. м и паркоместо в Ливадии (Крым), земля 875 кв. м в Алуште (Крым), у дочери в 2018 году появились квартира в Киеве — 245 кв. м (14,5 млн грн) и там же паркоместо (950 тыс. грн), которые раньше принадлежали ее отцу. Кроме того, у нее теперь есть квартира 74,9 кв. м в Зазимье Броварского района Киевской области за 1,3 млн грн, земельный участок в 16 кв. м и другое нежилое помещение 10,8 кв. м (130 тыс. грн) — там же. Все это подарил Александр Петрович Коротеев.

Нардеп, как и в прошлом году, декларирует трое часов — Girard­Perregaux, Hublot и Breguet, его жена только Longines.

Автомобиля у Владислава Бухарева по-­прежнему нет, зато он пользуется Lexus 350 RX 2011 г.в. сына Алексея и Toyota Land Cruiser 76 2012 г.в. сестры Ирины. У его жены есть Lexus LX 570 2008 г.в., также она пользуется автомобилем Volkswagen Multivan 2017 г.в. Александра Петровича Коротеева.

Андрей Деркач: самая богатая жена и самая скрытная

Андрей Деркач (округ № 159 — Глухов и окрестности) получил 385 тыс. грн зарплаты, что больше предыдущего года на 60%. Также он задекларировал 972 тыс. грн роялти от ООО «ЕРА­МЕДІА» и 456 грн банковских процентов (2,6 тыс. грн). Его жена Оксана Терехова который год отказывается сообщать подробности о своих доходах, недвижимости и т.д. Она получила 201 тыс. грн зарплаты (541 тыс. грн), 17 тыс. страховых выплат и 5,9 млн еще какого-­то дохода (2,1 млн грн).

В наличных у Андрея Деркача 850 тыс. грн (810 тыс. грн), в банках — 680 тыс. грн (410 тыс. грн). У его жены тоже есть наличка, банковские вклады, активы в драгоценных металлах и средства, одолженные третьим лицам (но сколько, неизвестно).

Андрей Деркач не имеет в собственности недвижимости, только арендует три общественные приемные — две в Киеве и одну в Глухове. А вот его жена владеет какими­-то объектами, гаражом, квартирами 236,9 и 245,5 кв. м в Киеве и творческой мастерской 226,5 кв. м где-­то в Украине. Кроме того, у нее есть объект незавершенного строительства. Также она декларирует ювелирные изделия, персональные или домашние электронные устройства, одежду, антиквариат, произведения искусства и что­-то другое… Сам же нардеп задекларировал две иконы (в прошлом году их было три).

У Андрея Деркача по-­прежнему нет авто, он пользуется Toyota Land Cruiser 200 2015 г.в, которая принадлежит Ковальчуку Владимиру Семеновичу. У его жены есть Merсedes Benz GL­500 2010 г.в.

Также Оксана Терехова декларирует 18 видов ценных бумаг: акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные депозиты, вексели, чеки, инвестиционные сертификаты, ипотечные залоговые, производные ценные бумаги (деривативы), ваучеры, товарораспорядительные ценные бумаги и др., но что конкретно, опять неизвестно.

Андрей Деркач и Оксана Терехова владеют корпоративными правами ООО «ЕРА­МЕДІА» (5+85%), ЧАО «ІНФОРМАЦІЙНО­ВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФ» (5+95%). Также жена нардепа владеет еще чем­-то, но чем, неизвестно…

Оксана Терехова еще декларирует изобретение, полезную модель, ноу­хау, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растения, торговую марку, авторское право, право на использование недр или других природных ресурсов, синопсис телепрограммы «Доброго ранку, Країно!» и что­-то еще…

Игорь Молоток: самый общественный

В Верховной Раде Игорь Молоток (округ № 160 — Конотоп, Шостка) получил 424 тыс. грн зарплаты, что на 67 % больше, чем в 2017 году, компенсацию за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн и возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий — 422 тыс. грн. Его жена Алла получила 115 тыс. грн зарплаты в ООО «Шосткинский элеватор» (было 20 тыс. грн), 17 тыс. грн пенсии (16 тыс. грн), 29,5 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью (73 тыс. грн), 7 тыс. грн страховых выплат (9 тыс. грн), 2,49 млн грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (15 тыс. грн), 1,21 млн грн дивидендов от ООО «ТПК «Агроінвест+», подарки от мужа на 53 тыс. грн. Дочь нардепа Карина Иншина получила всего 5 тыс. грн зарплаты.

Наличными у Игоря Молотка 290 тыс. долларов (было 300 тыс. долларов), 101 тыс. евро (110 тыс. евро) и 200 тыс. грн (350 тыс. грн). У его жены — 117 тыс. долларов (127 тыс. долларов), по-­прежнему 51 тыс. евро и почти 2 млн грн (50 тыс. грн), также она дала в долг 6,3 млн грн ООО «Зерновая компания Украины», в котором является конечным бенефициаром. Также она по-­прежнему должна своему же ООО «Агрофирма «Весна» более 7 млн грн.

Игорь Молоток владеет двумя земельными участками в Киеве общей площадью 1243 кв. м; домом 407,6 кв. м в Романкиве Обуховского района Киевской области стоимостью почти 7 млн грн и земельным участком 2157 кв. м там же; домом 96,3 кв. м и земельным участком 1600 кв. м в Маковом Шосткинского района, там же он арендует еще 2938 кв. м земли. Кроме того, он строит дом 146,1 кв. м в Киеве. Также нардеп арендует 6 (!) общественных приемных в Шостке, Конотопе, на Киевщине, Днепропетровщине, Одесской и Львовской областях. Жена нардепа владеет домом 80,7 кв м, земельным участком 367 кв. м и другим нежилым помещением 65,9 кв. м в Шостке, квартирой 141,4 кв. м в Киеве.

У нардепа также нет ни одного авто, зато у жены — аж три: Mercedes­Benz GLЕ­400 2017 г.в. за 1,6 млн грн, Toyota Highlander 2011 г.в. и INFINITI EX25 2013 г.в. за 15 тыс. грн (!). Кроме того, она декларирует служебный автомобиль Mercedes­Benz S 500L 2016 г.в. от ООО «Шосткинский элеватор».

Игорь Молоток владеет акциями ПАО «Шосткинське АТП 15962» на 260 тыс. грн и ЧАО «Шосткинська телекомпанія «Телеком­Сервіс» на 500 грн. Также он декларирует корпоративные права на ООО «РЕНІ» (100% — 1000 грн), ООО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВ­ЕНЕРГОРЕМОНТ­Т»» (25% — 180 тыс. грн). Его жена имеет корпоративные права в 11 предприятиях на общую сумму 645 тыс. грн (в 2017 году — более чем на 3 млн грн). Часть корпоративных прав в прошлом году перешла от мужа к жене.

Кроме того, Игорь Молоток является конечным бенефициаром в трех фирмах, его жена — в 13.