Сумские нардепы: что в карманах власти

Оказалось, депутаты, которые представляют Сумскую область в Верховной Раде, живут более или менее скромно (по крайней мере, декларируют это в официальных документах). По данным деклараций 2018 года, среди народных избранников Сумщины всего один миллионер. А вот среди их жен — половина…
Заработная плата в Верховной Раде у Олега Медуницы (округ №157 — Сумы) за год выросла на 68% и составила 404 тыс. грн. Его жена Виктория Витер декларирует только помощь при рождении ребенка — 10320 грн. А у г-на Медуницы еще появились проценты по банковскому вкладу — 4266 грн.
За год Олег Медуница не насобирал ни одной гривны, и в банке у него тоже нет ничего (а проценты-то накапали), зато жена выплатила кредит 132 тыс. грн (в прошлом году — 145 тыс. грн).
Олег Медуница по-прежнему живет в сумской квартире площадью 60,36 кв. м, которая принадлежит его жене. Также нардеп пользуется (в чем можно убедиться на его странице в Фейсбуке, где он частенько выкладывает свои дачно-огородные достижения) недостроенным домом в с. Липняк Сумского района, который принадлежит его тестю Игорю Витеру.
У нардепа попрежнему две машины — HYUNDAI TUCSON 2008 г.в., купленная тогда же за 141 тыс. грн, и VOLKSWAGEN TOURAN 2012 г.в., купленная в 2016 году за 300 тыс. грн.
Заработная плата у Александра Сугоняко (округ № 158 — Белополье и окрестности) выросла на 91% и составила 415 тыс. грн. Также у 61-летнего нардепа уже появилась пенсия — 48 тыс. грн. Также он задекларировал компенсацию за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн. Кроме того, ему выплатили 7500 грн страховки. У его жены Натальи 293 тыс. грн зарплаты, полученной в Хозяйственном суде Сумщины (в 2017 году — 171 тыс. грн).
Под матрасом у нардепа, как и раньше, припрятано 12 тыс. долларов.
Александр Сугоняко по-прежнему живет в квартире 60,8 кв. м в Сумах, купленной в 2015 году за 53 тыс. грн (!). Его жена владеет квартирой 29,9 кв.м, купленной в 2017 году за 362 тыс. грн, и 25% квартиры 48,1 кв. м. Также нардеп декларирует проживание в квартире 55,6 кв.м в Киеве.
Ездит А.Сугоняко на том же Hyundai Accent 2012 г.в., купленном тогда же за 146 тыс. грн.
Зарплата Николая Лаврика (округ № 161 — Ромны и окрестности) выросла с 263 тыс. грн до 477 тыс. грн — рост 81%. Пенсия выросла на 26% — со 103 до 130 тыс. грн. Также он задекларировал компенсацию за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн и возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий — 422 тыс. грн. А вот его жена Ирина Покась задекларировала почти 1,5 млн грн зарплаты (в 2017 году было чуть больше миллиона), полученной у самой себя, в ООО группа «Талан» и ООО ТД «Укрлегсировина», 380 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 7 тыс. грн дополнительного блага от ООО «Таланлегпром» и 430 тыс. грн процентов по банковскому вкладу.
У Николая Лаврика 300 тыс. грн кэша, у его жены — 450 тыс. грн (в 2017 году было 1,887 млн грн). Также у нее более 6 млн грн в банке (было — 3,754 млн грн).
Николай Лаврик попрежнему не имеет в своей собственности ни одного метра недвижимости. Только арендует квартиру 74,9 кв. м в Ромнах у своего же предприятия ООО «Таланпром» и в Киеве 91,6 кв. м, а вот жена нардепа владеет почти 3 га земли в Сумском районе, квартирой 69,56 кв. м в Обухове Киевской области, купленной в 2017 году за 351 тыс. грн, и 22 сотками земли (три участка) в Новых Безрадычах Обуховского района, один из которых (595 кв. м) приобрела в конце прошлого года за 41 тыс. грн. На этих участках уже который год находятся объекты незавершенного строительства, принадлежащие Ольге Алексеевне Клименко — жилой дом 280 кв. м, гараж 30 кв. м и теплица 72 кв.м.
В прошлом году жена нардепа прикупила автомобиль Toyota Highlander 2017 г.в. за 1,076 млн грн. Кроме того, у нее еще три транспортных средства: Хюндай Соната 2010 г.в., ДЕУ Ланос 2011 г.в. и трактор DF 244 2015 г.в.
Нардеп по-прежнему декларирует корпоративные права в трех фирмах: ООО группа «Талан», РКВТО «Талан» и ООО Объединение «Талан»», его жена тоже имеет права на ООО группа «Талан», ООО ТД «Укрлегсировина» и ООО «Ліберті». В прошлом году нардеп был конечным бенефициаром только в ДП «Талан торг» РКВТО «Талан», теперь же еще и в РКВТО «Талан», ООО Объединение «Талан», а его жена — в ООО группа «Талан» и ООО ТД «Укрлегсировина».
Владислав Бухарев (округ №162 — Ахтырка и окрестности) в Верховной Раде получил 395 тыс. грн зарплаты — на 67% больше, чем в 2017 году. Также он декларирует 422 тыс. грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий. Жена нардепа Елена декларирует 91 тыс. грн зарплаты в управлении образования Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации (в 2017 году было 81 тыс. грн), проценты по банковским вкладам — 530 тыс. грн (было 503 тыс. грн), а дочь Юлия — только четыре неденежных подарка — от отца и Александра Петровича Коротеева — почти на 17 млн грн.
В банке жена нардепа держит 400 тыс. долларов (было 419 тыс. долларов) и 84 тыс. евро (было 117 тыс. евро), дома — 7 тыс. грн (4 тыс. грн), 3,5 тыс. долларов (3 тыс. долларов) и 2 тыс. евро, сам нардеп — 1300 евро (1500 евро), 45 тыс. грн (36 тыс. грн) и 2500 долларов (2 тыс. долларов), его дочь (не имея ни единой копейки доходов) — по 3 тыс. долларов и евро (только 3 тыс. евро) и 6 тыс. грн (4 тыс. грн).
В прошлом году Владислав Бухарев сменил место регистрации с Киева на Вишеньки Бориспольского района Киевской области. Там у его жены дом на 701 кв. м и два земельных участка — 31 сотка. Также у семьи — квартира 106,1 кв. м в Киеве (по 25% на каждого). У нардепа есть машиноместо в паркинге 20,4 кв. м. Все остальное в собственности жены и дочери: у жены — квартира 86,8 кв. м и паркоместо в Ливадии (Крым), земля 875 кв. м в Алуште (Крым), у дочери в 2018 году появились квартира в Киеве — 245 кв. м (14,5 млн грн) и там же паркоместо (950 тыс. грн), которые раньше принадлежали ее отцу. Кроме того, у нее теперь есть квартира 74,9 кв. м в Зазимье Броварского района Киевской области за 1,3 млн грн, земельный участок в 16 кв. м и другое нежилое помещение 10,8 кв. м (130 тыс. грн) — там же. Все это подарил Александр Петрович Коротеев.
Нардеп, как и в прошлом году, декларирует трое часов — GirardPerregaux, Hublot и Breguet, его жена только Longines.
Автомобиля у Владислава Бухарева по-прежнему нет, зато он пользуется Lexus 350 RX 2011 г.в. сына Алексея и Toyota Land Cruiser 76 2012 г.в. сестры Ирины. У его жены есть Lexus LX 570 2008 г.в., также она пользуется автомобилем Volkswagen Multivan 2017 г.в. Александра Петровича Коротеева.
Андрей Деркач (округ № 159 — Глухов и окрестности) получил 385 тыс. грн зарплаты, что больше предыдущего года на 60%. Также он задекларировал 972 тыс. грн роялти от ООО «ЕРАМЕДІА» и 456 грн банковских процентов (2,6 тыс. грн). Его жена Оксана Терехова который год отказывается сообщать подробности о своих доходах, недвижимости и т.д. Она получила 201 тыс. грн зарплаты (541 тыс. грн), 17 тыс. страховых выплат и 5,9 млн еще какого-то дохода (2,1 млн грн).
В наличных у Андрея Деркача 850 тыс. грн (810 тыс. грн), в банках — 680 тыс. грн (410 тыс. грн). У его жены тоже есть наличка, банковские вклады, активы в драгоценных металлах и средства, одолженные третьим лицам (но сколько, неизвестно).
Андрей Деркач не имеет в собственности недвижимости, только арендует три общественные приемные — две в Киеве и одну в Глухове. А вот его жена владеет какими-то объектами, гаражом, квартирами 236,9 и 245,5 кв. м в Киеве и творческой мастерской 226,5 кв. м где-то в Украине. Кроме того, у нее есть объект незавершенного строительства. Также она декларирует ювелирные изделия, персональные или домашние электронные устройства, одежду, антиквариат, произведения искусства и что-то другое… Сам же нардеп задекларировал две иконы (в прошлом году их было три).
У Андрея Деркача по-прежнему нет авто, он пользуется Toyota Land Cruiser 200 2015 г.в, которая принадлежит Ковальчуку Владимиру Семеновичу. У его жены есть Merсedes Benz GL500 2010 г.в.
Также Оксана Терехова декларирует 18 видов ценных бумаг: акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные депозиты, вексели, чеки, инвестиционные сертификаты, ипотечные залоговые, производные ценные бумаги (деривативы), ваучеры, товарораспорядительные ценные бумаги и др., но что конкретно, опять неизвестно.
Андрей Деркач и Оксана Терехова владеют корпоративными правами ООО «ЕРАМЕДІА» (5+85%), ЧАО «ІНФОРМАЦІЙНОВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФ» (5+95%). Также жена нардепа владеет еще чем-то, но чем, неизвестно…
Оксана Терехова еще декларирует изобретение, полезную модель, ноухау, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растения, торговую марку, авторское право, право на использование недр или других природных ресурсов, синопсис телепрограммы «Доброго ранку, Країно!» и что-то еще…
В Верховной Раде Игорь Молоток (округ № 160 — Конотоп, Шостка) получил 424 тыс. грн зарплаты, что на 67 % больше, чем в 2017 году, компенсацию за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн и возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий — 422 тыс. грн. Его жена Алла получила 115 тыс. грн зарплаты в ООО «Шосткинский элеватор» (было 20 тыс. грн), 17 тыс. грн пенсии (16 тыс. грн), 29,5 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью (73 тыс. грн), 7 тыс. грн страховых выплат (9 тыс. грн), 2,49 млн грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (15 тыс. грн), 1,21 млн грн дивидендов от ООО «ТПК «Агроінвест+», подарки от мужа на 53 тыс. грн. Дочь нардепа Карина Иншина получила всего 5 тыс. грн зарплаты.
Наличными у Игоря Молотка 290 тыс. долларов (было 300 тыс. долларов), 101 тыс. евро (110 тыс. евро) и 200 тыс. грн (350 тыс. грн). У его жены — 117 тыс. долларов (127 тыс. долларов), по-прежнему 51 тыс. евро и почти 2 млн грн (50 тыс. грн), также она дала в долг 6,3 млн грн ООО «Зерновая компания Украины», в котором является конечным бенефициаром. Также она по-прежнему должна своему же ООО «Агрофирма «Весна» более 7 млн грн.
Игорь Молоток владеет двумя земельными участками в Киеве общей площадью 1243 кв. м; домом 407,6 кв. м в Романкиве Обуховского района Киевской области стоимостью почти 7 млн грн и земельным участком 2157 кв. м там же; домом 96,3 кв. м и земельным участком 1600 кв. м в Маковом Шосткинского района, там же он арендует еще 2938 кв. м земли. Кроме того, он строит дом 146,1 кв. м в Киеве. Также нардеп арендует 6 (!) общественных приемных в Шостке, Конотопе, на Киевщине, Днепропетровщине, Одесской и Львовской областях. Жена нардепа владеет домом 80,7 кв м, земельным участком 367 кв. м и другим нежилым помещением 65,9 кв. м в Шостке, квартирой 141,4 кв. м в Киеве.
У нардепа также нет ни одного авто, зато у жены — аж три: MercedesBenz GLЕ400 2017 г.в. за 1,6 млн грн, Toyota Highlander 2011 г.в. и INFINITI EX25 2013 г.в. за 15 тыс. грн (!). Кроме того, она декларирует служебный автомобиль MercedesBenz S 500L 2016 г.в. от ООО «Шосткинский элеватор».
Игорь Молоток владеет акциями ПАО «Шосткинське АТП 15962» на 260 тыс. грн и ЧАО «Шосткинська телекомпанія «ТелекомСервіс» на 500 грн. Также он декларирует корпоративные права на ООО «РЕНІ» (100% — 1000 грн), ООО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТТ»» (25% — 180 тыс. грн). Его жена имеет корпоративные права в 11 предприятиях на общую сумму 645 тыс. грн (в 2017 году — более чем на 3 млн грн). Часть корпоративных прав в прошлом году перешла от мужа к жене.
Кроме того, Игорь Молоток является конечным бенефициаром в трех фирмах, его жена — в 13.
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