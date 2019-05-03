Хто голосуватиме за партію Гройсмана на Сумщині? Прем’єр-міністр Володимир Гройсман йде на парламентські вибори на чолі нової політичної сили. Голова Уряду вже розпочав самостійну політичну гру, звертаючись у першу чергу до «людей, які мають здорові думки і розуміють, як їх впроваджувати».

Нова політична сила фахових людей

«Ніколи не приховував, що братиму участь у парламентській кампанії. Вважаю, що ще дуже багато чого потрібно зробити», – заявив Володимир Гройсман незадовго до другого туру виборів президента.

Анонсуючи свою політичну силу, він зазначив: «Я б хотів, щоб це була достатньо якісна з точки зору професійності та здатності політична сила. Зараз шукаю людей, які могли би бути достатньо результативними. Також би хотів бути дотичним до створення класичної центристської політичної партії, яку би було створено не під вибори, а яка була б організованою структурою з визначеною ідеологію з об’єднанням якісних і фахових людей, які можуть не просто розмовляти».

Експерти високо оцінюють шанси Прем’єр-міністра сформувати політичну силу, яка пройде до парламенту. «Останні соціологічні опитування демонстрували, що Гройсману довіряють або скоріше довіряють 20% населення», – наголошує політолог Валентин Войтков.

Молодий та досвідчений

«Гройсман – молодий, він належить до того ж покоління, що й Зеленський, Арсеній Яценюк. Зараз починається епоха людей цього віку. У Володимира Борисовича є стартовий рейтинг, який дозволяє боротися за проходження партії в парламент», − вважає політолог Володимир Фесенко.

До речі, про молодість. Міським головою Вінниці Володимир Гройсман став у 28 років і двічі обирався на цю посаду. Його політичні успіхи у Вінниці з'явилися не на порожньому місці.Ще за президентства Ющенка Вінниця стала одним з нечисельних острівців змін в країні на загальному тлі відсутності реформ. Сюди приїжджали делегації з усієї України, щоб вивчити досвід реформування системи управління містом.Державні туристи оглядали прозорий офіс – центр адміністративних послуг, завдяки якому вінничани отримують необхідні довідки та соціальні послуги в одному місці. Гройсман замінив традиційні вуличні ліхтарі на енергозберігаючі, та частково реформував систему місцевого теплопостачання.За рахунок кредитів йому вдалося провести масштабний ремонт асфальтового покриття магістральних і другорядних автошляхів.Після підписання угоди з швейцарським Цюріхом, Вінниця з 2007 по 2011 отримала звідти в подарунок понад ста вживаних трамваїв і необхідні запчастини до них. До слова, колишній міський голова Сум Геннадій Мінаєв під час нарад рекомендував недбалим чиновникам мерії, їздити у Вінницю переймати досвід, зокрема по створенню центру адміністративних послуг.

Рейтинг – з реальних справ

Високий рейтинг Прем’єр-міністра, заснований не на обіцянках. Він базується на реальній роботі і зумовлений позитивними змінами в країні, що допоможе йому на виборах.Експертне опитування оцінки роботи Кабміну, проведене «Агентством моделювання ситуацій», показало, що 85,2% з 30 опитаних експертів вважають – загальноекономічна ситуація в країні за три роки діяльності уряду Володимира Гройсмана суттєво покращилася.

«Варто зазначити, що ще в квітні 2018 року соціологи фіксували зростання довіри Гройсмана й задоволеність його роботою серед населення. А на початку 2019 року, згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, який проводив КМІС, у рейтингу потенційних прем’єр-міністрів чинний очільник Кабміну набрав найбільшу кількість прихильників – 15,3%», – говорить політолог Олександр Радчук.

Іще одним плюсом Гройсмана називають його незаплямованість гучними скандалами.

Володимир Гройсман не приховує, що готовий і надалі очолювати Уряд:«Я маю розуміння, що робити далі, і я можу очолювати уряд. Якщо український народ вирішить, що я та сформована нами команда будуть гідні представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд».

На відміну від президентських виборів, на яких люди обирають Президента, на парламентських виборах – обирають прем'єр-міністра, тобто людину, яка буде займатися щоденною, подекуди невдячною, але такою необхідною роботою тут вам і тарифи, і зарплати, і пенсії. Ні для кого не секрет, що за Уряду Гройсмана почали зростати і зарплати і пенсії. Уряд має подальші плани у впровадженні важливих і високо оцінених людьми реформ, але для їх втілення Володимир Гройсман повинен мати значне депутатське крило в парламенті, і чим більше воно буде – тим рішучіші перетворення його команда зможе здійснити.

Хто голосуватиме за партію Гройсмана на Сумщині?

Як кажуть експерти, за політичну силу Володимира Гройсмана можуть проголосувати помірковані виборці, які розуміють, що таке популізм і не підтримуватимуть тих, хто обіцяє вже завтра пенсію в тисячу євро. Це також ті, хто розуміє, які зміни в країні вже відбулися і віддають належне «компетентності і стабільності прем'єра».

«На Сумщині рейтинг Володимира Гройсмана, як самостійної політичної фігури, досить вагомий. А його електорат – це активні виборці, – вважає політологиня Андріана Костенко. – Останній рік він займався передвиборною кампанією і це матиме свої результати. Поки що активної кадрової роботи стосовно формування команди на місцях не видно. Адже і від того, хто представлятиме його політичну силу в області,залежатиме рейтинг. Втім, пан Гройсман, як лідер партії, є достатньо впізнаваною і авторитетною фігурою з високим особистим рейтингом. А особливість нашого електорату – голосувати не стільки за партію, стільки за лідера.Тепер, основна задача Пана Гройсмана зробити на місцях ставки на людей, які цей рейтинг посилять».