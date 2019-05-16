Олег Медуниця йде на вибори Нардеп від Сум заявив про свої наміри балотуватися по 157 виборчому округу, де він двічі був обраний до Верховної Ради

Шановні виборці!

Я прийняв рішення балотуватися до Верховної Ради по 157 округу - моє рідне місто Суми, де я двічі був обраний народним депутатом.

За час своєї каденції я не розбагатів і не прикупив собі бізнесу. Всі залучені мною ресурси на благоустрій Сум – це виключно кошти державного бюджету, тобто наші з вами податки. Моя роль полягала в лобіюванні ваших інтересів перед урядом, включення ваших потреб до програми державних субвенцій.

Як відомо, уряд склав свої повноваження. Наразі першочергові фінансові витрати держави спрямовуються на дострокові парламентські вибори. Тому програма державних субвенцій для розвитку регіонів тимчасово призупинена. Як тільки вибори закінчаться, і, якщо ви знову довірите мені представляти ваші інтереси в парламенті, всі взяті на себе зобов'язання перед громадою міста доведу до логічного завершення.

Сумчани завжди справно платили податки в державну казну, але раніше чомусь гроші йшли в інші регіони, а Сумам діставалися крихти. Для мене дуже важливо було переламати цю ситуацію. Тому я голосував за децентралізацію. За те, щоб гроші платників податків, спускаючись із Києва вниз, запрацювали у сумських дворах, школах, лікарнях. Я агітував чиновників медиків, педагогів, просто ініціативних громадян писати проекти під державне фінансування. Хто повірив і зробив це – той отримав державні кошти на ремонти, модернізацію, нове обладнання тощо. Реалізованих проектів сотні, на мільйони гривень. Але найважливіше – нам вдалося напрацювати досвід адекватної цивілізованої взаємодії людей з державою.

Ще один такий приклад взаємодії – правова підтримка машинобудівників: близько двох тисяч заводчан, яким не виплачували зарплату, минулого літа звернулися до моєї приймальні і зараз в судовому порядку їм повертають заборгованість по заробітній платі.

Перш ніж прийняти рішення балотуватися я поговорив з людьми, і ці зустрічі у дворах, у трудових колективах переконали мене в тому, що треба продовжувати роботу, тому що мій депутатський досвід приносить користь моїм виборцям. Це по-перше.

По-друге, народний депутат – це відповідальна робота на благо держави. Головним досягненням України я вважаю демократію. Щоб не скотитися в «совок», щоб продовжити рух в європейському векторі розвитку, потрібно протистояти будь-яким спробам узурпації влади. Парламент повинен бути форпостом демократії. І в цьому я бачу ще одну свою місію як народного депутата України.

Третій аргумент – я хочу продовження реформ – децентралізації, медицини, освіти, армії, правової системи... Можливо там, де допущені помилки, треба дещо відкоригувати, але зупинятися на півдорозі не можна. У голосуванні за реформаторські закони, як показує практика, важливий кожен голос, і мій у тому числі.

Нові люди в українському парламенті, безумовно, потрібні, але на мій погляд, не варто міняти тих, хто працював чесно і ефективно.

З повагою, Олег Медуниця

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