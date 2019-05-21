Политика

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Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®

Не успел Владимир Зеленский принять решение о роспуске Верховной Рады, как в Сумах сразу стартовала предвыборная кампания.

На политическом небосклоне начинают появляться политики, которых последние пять лет не было ни слышно, ни видно. 

Одни политические фигуры не скрывают намерений принимать участие в будущих парламентских выборах, другие - намекают, что снова готовы вернуться в сумскую политику.

С уверенностью можно сказать, что выборы обещают быть интересными. Среди основных кандидатов мы видим действующего нардепа Олега Медуницу, экс-губернатора Юрия Чмыря и правозащитника Александра Соколова, уже не говоря о большом количестве неизвестных людей, которые скорее будут выполнять роль технических кандидатов для оттягивания голосов.

Пророчат, что именно среди вышеупомянутых трех основных кандидатов и развернется основная борьба за депутатское кресло.

Первым свою программу действий на обсуждение сумчан вынес Александр Соколов, интервью с ним  в этом материале, посвященном парламентской кампании в Сумах.

- Александр Олегович, чем обусловлено ваше решение принимать участие в парламентских выборах?

- Желанием менять старую, прогнившую систему, которая годами паразитирует на нас с вами. Оглянитесь на 5, 10, 15 лет назад, есть существенная разница?

В целом, как обворовывали бюджет, так и обворовывают, как не давали развиваться бизнесу, так и не дают, как принимались незаконные решения, абсурдные законы, так и принимаются. Только одни это делали в пиджаках и галстуках, а другие - с патриотическими лозунгами и в вышиванках.

Вы хотите смотреть на этот бардак еще 5 лет и выбирать среди старых политиков меньшее зло? Может, уже хватит этой вороватой «стабильности»?

Я считаю, что пришло время нашей стране шагать вперед, а не топтаться на месте.

- Но вы же видите, какие опытные политики составят вам конкуренцию? Не факт, что они дадут вам возможность выиграть выборы.

- Если вы внимательно послушаете их риторику, то поймете, что весь их опыт выражается в освоении бюджетных средств. Без власти и доступа к бюджетным деньгам они ничего из себя не представляют.

А что касается выборов, то они действительно будут сложными и очень грязными. Уже сейчас на горизонте появляются технические кандидаты, практически уверен, что выставленные нынешним народным депутатом Олегом Медуницей. Например, таким техническим кандидатом я считаю Сурженко, чья задача, по моему мнению, привлечь патриотический электорат и от имени этой части избирателей подыгрывать Медунице. В этом же ряду я вижу и Качанова, неспроста же вдруг возник этот «правозащитник».

По моей информации, оппоненты хотят выставить против меня однофамильца. Одним словом, уверен, что будут всячески запутывать людей.

Ну, а чему удивляться? Старые политики всю жизнь так делают - манипулируют, придумывают. Поэтому я рассчитываю исключительно на поддержку сумчан. Я верю, что земляки не слепые и могут проанализировать, кто где был и чем занимался последние пять лет.

Конечно, почувствовав запах выборов, большинство политиков внезапно вспомнили о людях и их проблемах: сейчас начнут сажать цветы, делать ремонты. Но я призываю людей оценивать ситуацию здраво, задайте вопрос: а где были эти политики, правозащитники, патриоты, когда сумчанам поднимали тарифы? Когда половина города сидела без тепла? Когда сумчанам отказывали в субсидиях?

Повторюсь, всё, чем могут похвастаться, как вы говорите, «опытные» старые политики, - это строительством инфраструктурных объектов за наши деньги - деньги налогоплательщиков, и то по завышенным ценам, проще говоря - с откатами. Вы действительно считаете, что сумчане такие наивные и не могут отличить реальную заботу от воровства?

- Но часто приходится слышать от сумчан такое выражение о политиках: «Пусть воруют, зато хоть что-то делают».

- Извините, но в моей голове подобные фразы не укладываются. Воровать и делать - это взаимоисключающие понятия. Если по цене 3 стадионов или 3 евродворов строят только 1, то, значит, мы замедляемся в развитии. Это значит, что какая-то из сфер недополучила финансирование. Или, к примеру, если вместо ремонта коммуникаций чиновники ремонтируют фасад какого-нибудь админздания, то о какой стратегии развития мы говорим? Тогда не нужно удивляться, почему в наших домах нет горячей воды. Все это называется видимостью бурной деятельности без решения стратегических задач.

- Будете ли вы презентовать на встречах с сумчанами свою программу, с которой пойдете на выборы, и чем она будет отличаться от остальных кандидатов?

- Основная задача народного депутата и то, чем он должен заниматься в парламенте, - писать качественные законы. Вы будете удивлены, но у большинства сумских политиков нет вообще никакой программы, не говоря уж о юридическом образовании.

Старые сумские политики будут вести свою кампанию на общих фразах: рассказывать о том, как они что-то построили за наши с вами деньги, о необходимости привлечения инвестиций, финансировании образования, медицины. Такое впечатление, что мы с вами об этом не знаем.

Какой-то конкретики, а именно какой закон нужно принять, какие правки внести, чтобы улучшить нашу жизнь, вы от них не услышите, потому что они всю жизнь привыкли нам рассказывать сказки. Но сказка и реальная жизнь отличаются. В политику должны идти люди с конкретной программой действий, конкретными сроками выполнения и самое главное – ответственностью за свои слова. Если у политика ничего из этого нет, то каким образом избиратели могут контролировать, оценивать его работу?

Поэтому у меня есть четкая программа, со сроками и ответственностью. После регистрации меня как кандидата я обязательно ее презентую сумчанам.

- А о какой ответственности вы говорите? Ведь на законодательном уровне не предусмотрена ответственность депутатов за невыполнение своих обещаний.

- Да, не предусмотрена, и не факт, что такой закон будет поддержан. Но я убежден, что если у человека есть совесть, то и без закона можно публично договориться с людьми об ответственности за невыполнение предвыборной программы.

После моей регистрации кандидатом я представлю сумчанам меморандум, который публично подпишу и в котором будут прописаны мои обязательства и ответственность за их нарушение: начиная от штрафов до сложения с себя полномочий депутата.

Например, напротив каждого законопроекта, который я предлагаю, у меня будет стоять дата его подготовки - за нарушение сроков я беру на себя обязательство добровольно заплатить 15 тыс. грн. по каждому законопроекту в бюджет или на любой благотворительный счет. За отсутствие на работе без уважительной причины - штраф 5 тыс. грн. Понимаю, что кто-то из читателей может усомниться в реальности моего предложения, в таком случае я предлагаю им определить гаранта, арбитра, любого известного, уважаемого сумчанина, на имя которого до дня голосования откроем ячейку в банке, куда я положу гарантийную сумму, и в случае нарушения мной обязательства сумчане решат, куда нужно потратить эти деньги.

Далее, по истечении двух лет мы с вами подведем итоги выполнения моей программы. Если она не выполнена, если хотя бы один заявленный мною законопроект не подготовлен - я сложу свои полномочия как депутата и верну всю зарплату, которая будет мне выплачена за это время. Протирать штаны в парламенте, как это делают старые политики по 5-10 лет, я не намерен.

К тому же я собираюсь сформировать команду своих помощников из активных жителей нашего города, а не из друзей, родственников, как это обычно принято у старых политиков.

Поэтому призываю людей не бояться и сделать шаг вперед вместе.

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