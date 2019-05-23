«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян

Систему прийняття рішень в Парламенті треба міняти. Володимир Гройсман давно закликав до цього і особливо наголошував після президентських виборів. Попри те, що народні депутати змогли прийняти багато важливих рішень, низька ефективність Верховної Ради все ж залишається головним гальмом змін в країні. Із 35 законопроектів, визначених Урядом як пріоритетних для розвитку економіки, народні депутати за рік прийняли лише одиниці.
- На долю коаліції випало прийняття непростих рішень. Тоді вибір був такий: або приймати рішення, які забезпечать стабільність, які змінять стару зламану систему, або відмовитися від відповідальності й перейти в опозицію. Рішення було ухвалено відповідально, – сказав Володимир Гройсман. – І тепер постало питання – а що далі? Ми маємо змінити систему ухвалення рішень. Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Не можна витрачати роки на один закон. Порядок денний, який ми маємо визначити на перспективу, має бути реалістичним, сильним і здатним пришвидшити процеси, які відбуваються в державі.
Непросто депутатам дається і впровадження реформ, що стосуються виборчого законодавства. Володимир Гройсман вважає, що вибори до Верховної Ради мають відбуватися за новим виборчим законодавством, після реформування самого парламенту та після знаття депутатської недоторканності.
- Після 21 квітня у нас з'явилося унікальне вікно можливостей: змінити виборчу частину і відкрити списки, закріпити нашу реформу децентралізації. Прийняти серйозний пакет законів по європейській інтеграції, пакет економічних реформ з майже 30 законів в українському парламенті, - говорить Володимир Гройсман.
Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними даними, понад 34% українців підтримують нову виборчу систему з відкритими списками.
Та протистояння Президента і Парламенту зберегли стару неефективну виборчу систему. Новий президент не пішов шляхом співпраці з чинною Радою. Одразу після інавгурації він розпустив Парламент. У свою чергу, Верховна Рада не підтримала запропоновану Президентом нову схему парламентських виборів. Отже вибори проходитимуть по-старому. Нових людей пройде не багато, а ті, що потраплять в Раду, змушені будуть працювати за старими законами. І з часом, система змінить їх не на краще.
У той же день іннагурації Зеленський зажадав, щоб і усі міністри написали заяви про відставку. На думку експертів, це було неправильно, звинувачувати усіх міністрів у неробстві, оскільки є різні відомства, які протягом цих трьох років показували різний результат, в тому числі й мали гарні досягення, і тому вони не заслуговували на таке ставлення Президента. Не заслужив цього і сам Гройсман. Однак, прем’єр у той же день подав у відставку, надавши шанс Зеленському зайнятися формуванням нового Уряду. Це рішення було сильним кроком відповідального політика. Так, Володимир Гройсман залишає економіку на підйомі, золотовалютні резерви досягли 7-річного максимуму та склали 20 млрд дол., держборг знизився з 80% до 60%, досягнена макрофінансова стабільність
- Як депутат та громадський активіст я багато бачив, як влада псує людей. Дуже важко залишитися достойною людиною, маючи якусь посаду навіть на місцевому рівні, не говорячи вже про крісло прем’єра. Та Володимиру Гройсману це вдалося – за час його прем’єрства з його ім’ям не було пов’язано жодного корупційного скандалу. Влада не затьмарила йому голову, і це при тому, що він став міським головою Вінниці у 28 років, Прем’єром – у 38. Не секрет, що сподівання на реальні реформи люди зараз покладають на молодих політиків. А за останні роки ім’я Гройсмана асоціюються саме з позитивними зрушеннями – це і впровадження децентралізації, і ремонти доріг по всій країні, і рух до економічної незалежності, - говорить Андрій Крамченков, депутат Сумської міської ради:
Наша стратегія - сильна Україна і заможні громадяни
Також, нещодавно стало відомо, Гройсман піде на вибори окремо, не об'єднуючись з іншими кандидатами – на чолі нової партії «Українська стратегія».
- Багато треба зробити, щоб люди отримали результат. Я вважаю, що тут потрібно мати проактивну позицію - досвід і розуміння в мене є, треба додати реактивної сили. Я розумію, що це повністю пов'язано з тим, наскільки ти є присутнім у Парламенті. Тому я хочу створити політичну силу, я її очолю... і ця політсила буде мати назву «Українська стратегія». І наша стратегія - сильна Україна і заможні громадяни, - заявив Гройсман.
Головні цілі нової партії Гройсмана: побудувати сильну економіку, ефективне державне управління. А ще - захистити соціальні верстви, які за останні три роки відчули покращення умов життя (лікарі первинної ланки медицини, вчителі НУШ, військовослужбовці, пенсіонери, отримувачі субсидій уже живими грошима, молоді батьки).
Доречі, рейтинг партії Гройсмана почав стрімко рости, щойно він заявив про свою участь у виборах
-За тиждень рейтинг «Української стратегії» зріс у три рази (на 2%). Це дані дослідження інституту «Основа». Ще тиждень тому за «партію Гройсмана» були готові проголосувати всього 0,9% виборців, а на сьогодні це 2,9% серед тих, хто визначився. І це при тому, що партія ще навіть не презентувала свою першу п'ятірку кандидатів. Тож таким темпом, за більш ніж 7 тижнів, які залишаються до виборів, партія Володимира Гройсмана «Українська стратегія» легко долає прохідний бар'єр до Верховної Ради, - говорить Володимир Чепік, керівник виконавчого комітету ГО «Українська стратегія».
Про що це говорить? Про те, що в суспільстві є запит на чесних, молодих і водночас досвідчених політиків. Саме таким є Володимир Гройсман. Очікую, що після презентації першої 5-ки списку політичної сили, «Українська стратегія» зробить новий стрибок у рівні підтримки українцями. Тому що це буде 5-ка якісних управлінців та політиків.