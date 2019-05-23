«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян Українці прагнуть змін і результати останніх виборів це показали. Зміна політичної системи необхідна як ніколи. Потрібні й якісно нова політика і політики, готові до роботи в нових умовах. Зрозуміло, що інших підходів до діяльності чекають і від депутатів Верховної Ради.

Не можна витрачати роки на один закон

Систему прийняття рішень в Парламенті треба міняти. Володимир Гройсман давно закликав до цього і особливо наголошував після президентських виборів. Попри те, що народні депутати змогли прийняти багато важливих рішень, низька ефективність Верховної Ради все ж залишається головним гальмом змін в країні. Із 35 законопроектів, визначених Урядом як пріоритетних для розвитку економіки, народні депутати за рік прийняли лише одиниці.

- На долю коаліції випало прийняття непростих рішень. Тоді вибір був такий: або приймати рішення, які забезпечать стабільність, які змінять стару зламану систему, або відмовитися від відповідальності й перейти в опозицію. Рішення було ухвалено відповідально, – сказав Володимир Гройсман. – І тепер постало питання – а що далі? Ми маємо змінити систему ухвалення рішень. Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Не можна витрачати роки на один закон. Порядок денний, який ми маємо визначити на перспективу, має бути реалістичним, сильним і здатним пришвидшити процеси, які відбуваються в державі.

Відкриті списки

Непросто депутатам дається і впровадження реформ, що стосуються виборчого законодавства. Володимир Гройсман вважає, що вибори до Верховної Ради мають відбуватися за новим виборчим законодавством, після реформування самого парламенту та після знаття депутатської недоторканності.

- Після 21 квітня у нас з'явилося унікальне вікно можливостей: змінити виборчу частину і відкрити списки, закріпити нашу реформу децентралізації. Прийняти серйозний пакет законів по європейській інтеграції, пакет економічних реформ з майже 30 законів в українському парламенті, - говорить Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними даними, понад 34% українців підтримують нову виборчу систему з відкритими списками.

Та протистояння Президента і Парламенту зберегли стару неефективну виборчу систему. Новий президент не пішов шляхом співпраці з чинною Радою. Одразу після інавгурації він розпустив Парламент. У свою чергу, Верховна Рада не підтримала запропоновану Президентом нову схему парламентських виборів. Отже вибори проходитимуть по-старому. Нових людей пройде не багато, а ті, що потраплять в Раду, змушені будуть працювати за старими законами. І з часом, система змінить їх не на краще.

Сильний крок відповідального політика

У той же день іннагурації Зеленський зажадав, щоб і усі міністри написали заяви про відставку. На думку експертів, це було неправильно, звинувачувати усіх міністрів у неробстві, оскільки є різні відомства, які протягом цих трьох років показували різний результат, в тому числі й мали гарні досягення, і тому вони не заслуговували на таке ставлення Президента. Не заслужив цього і сам Гройсман. Однак, прем’єр у той же день подав у відставку, надавши шанс Зеленському зайнятися формуванням нового Уряду. Це рішення було сильним кроком відповідального політика. Так, Володимир Гройсман залишає економіку на підйомі, золотовалютні резерви досягли 7-річного максимуму та склали 20 млрд дол., держборг знизився з 80% до 60%, досягнена макрофінансова стабільність

- Як депутат та громадський активіст я багато бачив, як влада псує людей. Дуже важко залишитися достойною людиною, маючи якусь посаду навіть на місцевому рівні, не говорячи вже про крісло прем’єра. Та Володимиру Гройсману це вдалося – за час його прем’єрства з його ім’ям не було пов’язано жодного корупційного скандалу. Влада не затьмарила йому голову, і це при тому, що він став міським головою Вінниці у 28 років, Прем’єром – у 38. Не секрет, що сподівання на реальні реформи люди зараз покладають на молодих політиків. А за останні роки ім’я Гройсмана асоціюються саме з позитивними зрушеннями – це і впровадження децентралізації, і ремонти доріг по всій країні, і рух до економічної незалежності, - говорить Андрій Крамченков, депутат Сумської міської ради:

Наша стратегія - сильна Україна і заможні громадяни

Також, нещодавно стало відомо, Гройсман піде на вибори окремо, не об'єднуючись з іншими кандидатами – на чолі нової партії «Українська стратегія».

- Багато треба зробити, щоб люди отримали результат. Я вважаю, що тут потрібно мати проактивну позицію - досвід і розуміння в мене є, треба додати реактивної сили. Я розумію, що це повністю пов'язано з тим, наскільки ти є присутнім у Парламенті. Тому я хочу створити політичну силу, я її очолю... і ця політсила буде мати назву «Українська стратегія». І наша стратегія - сильна Україна і заможні громадяни, - заявив Гройсман.

Головні цілі нової партії Гройсмана: побудувати сильну економіку, ефективне державне управління. А ще - захистити соціальні верстви, які за останні три роки відчули покращення умов життя (лікарі первинної ланки медицини, вчителі НУШ, військовослужбовці, пенсіонери, отримувачі субсидій уже живими грошима, молоді батьки).

Гройсман - той, хто відповідає запитам суспільства

Доречі, рейтинг партії Гройсмана почав стрімко рости, щойно він заявив про свою участь у виборах

-За тиждень рейтинг «Української стратегії» зріс у три рази (на 2%). Це дані дослідження інституту «Основа». Ще тиждень тому за «партію Гройсмана» були готові проголосувати всього 0,9% виборців, а на сьогодні це 2,9% серед тих, хто визначився. І це при тому, що партія ще навіть не презентувала свою першу п'ятірку кандидатів. Тож таким темпом, за більш ніж 7 тижнів, які залишаються до виборів, партія Володимира Гройсмана «Українська стратегія» легко долає прохідний бар'єр до Верховної Ради, - говорить Володимир Чепік, керівник виконавчого комітету ГО «Українська стратегія».

Про що це говорить? Про те, що в суспільстві є запит на чесних, молодих і водночас досвідчених політиків. Саме таким є Володимир Гройсман. Очікую, що після презентації першої 5-ки списку політичної сили, «Українська стратегія» зробить новий стрибок у рівні підтримки українцями. Тому що це буде 5-ка якісних управлінців та політиків.