Политика

Владислав Ивченко
Владислав Ивченко
Сегодня 15:41194

Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка?

На прошлой неделе наш новоизбранный президент Владимир Зеленский проявил настоящую государственную мудрость и глубокое понимание основ правоохранительной системы в деле гибели пятилетнего Кирилла Тлявова.

Как известно, ребенок погиб от пули, выпущенной сотрудниками полиции. Эту трагедию враги Украины и другие безответственные элементы попытались использовать для того, чтобы вбить клин между украинским народом и полицией, а также бросить тень на светлый образ главы МВД Арсена Авакова. Несчастный случай на отдыхе, когда полицейские, бывший «беркутовец» и гаишник, набирались сил после тяжелого служения народу Украины, попытались сделать причиной для отставки господина Авакова. Раздавались соответствующие призывы и лозунги. Указывалось, что в любой цивилизованной стране, где бы случилось подобное, председатель бы МВД сам ушел в отставку, а если не понял этого, то его бы отправили.

Возможно и так, но надо помнить, что Украина находится в состоянии войны и борется с вероломным захватчиком. А господин Аваков является одним из столпов этой борьбы, тем «ментовским» крюком, на котором держится Украины, чтобы не упасть в пропасть хаоса. Поэтому требовать отставки Авакова, значит бить в самое сердце Украины, да еще и со спины. Наш президент Владимир Зеленский хорошо это понимает, так что в своем фейсбуке он написал: «Хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком». Президент не уточнил для кого и каким именно уроком, а также, почему урок от трагедии будет в невыясненным будущем, а не прямо сейчас. Так или иначе, но были разочарованы те враги Украины, которые ожидали, что президент призовет господина Авакова уйти в отставку, или хотя бы, признает и его ответственность в том, что произошло. Нет! Президент не отдал в жертву даже начальника полиции Князева! Потому что понимает: детей украинские бабы народят еще, а таких кадров, как господин Аваков, Князев или те бывшие беркутовец и гаишник, попробуй найди.

А кадры кстати, делали все, что могли, чтобы избежать скандала. Могли бы мальчика прикопать, а вызвали «скорую», говорили, что он сам упал и ударился головой. Это была единственно правильная версия, потому что скандалы, подрывающие доверие к власти, в воюющей стране ни к чему. Но продажные журналисты раздули сенсацию, стали требовать наказания, будто недостаточно было безвозвратно испорченного отдыха двух полицейских.

Много упреков было из-за отсутствия реакции главы МВД на трагедию с гибелью мальчика. Мол, почему господин Аваков, который обычно пишет в фейсбуке то о майонезных баночках, то о итальянских лимонах, ни словом не откликнулся на событие. Ответ прост: министру не до того, он спасает Украину, чем занимается с 2014-го года. Не тот масштаб для его человеческой и государственнической личности, чтобы обращать внимание на такую мелочь. Арсен Борисович творит историю и никто не смеет ему мешать.

Критиканы обращают внимание на слова президента о том, что «виновные будут наказаны по справедливости» и напоминают в качестве примера справедливости по-украински случай с экс-нардепом Лозинским. Тот в 2009 году жестоко убил человека, в 2010 году был приговорен к 15-ти годам лишения свободы, но вышел на свободу уже в 2014 году, затем был снова задержан, но 2016-го года отпущен окончательно. А недавно суд снял судимость с господина Лозинского. Враги президента спрашивают, а убийцы мальчика не окажутся ли на свободе уже через 5 лет? Может и окажутся.

Вон в Сумах на свободу вышел убийца двух женщин, приговоренный к пожизненному заключению. Вышел, потому что сначала тогда еще милиция провела следствие с таким выдающимся качеством, что убийца смог обжаловать это в Европейском суде. А потом прокуратура и суд переводили стрелки друг на друга, ничем не помешав преступнику. Ну вышел убийца на свободу и вышел, как показывает случай Лозинского ˗ ничего страшного. Но опять продажные журналисты раздули скандал, вывели на митинг сотни сумчан и таки добились, чтобы убийцу вернули за решетку. Хотя какое право эти журналисты или сумчане имели вмешиваться в деятельность высокопоставленных судов и прокуратуры? Это очень тревожный знак. Будем надеяться, что наш президент Владимир Зеленский, защитив главу МВД и его подчиненных, найдет время, чтобы прикрутить фитиль продажным писакам, которые нарушают украинскую правоохранительную идиллию. Пока же не ходите на митинги, не слушайте писак, верьте только главе МВД и президенту. Так победим.

P.S. А ответ на вынесенный в заголовок вопрос: нет, не стоит. Ничто в этом мире не стоит слезинки такого человека, как наш глава МВД. И хорошо, что наш президент это понимает. 

Владислав Ивченко, sumy.today

Политика
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Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка?
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