Пока не позеленеют Рейтинг президента Владимира Зеленского соблазняет политиков в регионах делать все, чтобы откусить хотя бы кусочек от победного электорального пирога.

В Сумах уже появились многочисленные билборды и печатная продукция кандидатов, которых объединяют несколько вещей: малоизвестность для общественности, молодость и зеленый цвет, который превалирует в их рекламе. С малоизвестностью все понятно: результаты последних выборов вроде бы свидетельствуют, что украинский (и сумской тоже) избиратель отказал известным и опытным политикам, выбросил синицу из рук и побежал за журавлем в небе. Так что неожиданно предпочтение могут получить те, чья физиономия или совсем незнакома электората или знакома мало.

При этом физиономия должна пребывать в неплохой сохранности, лучше, если помоложе. Ну, как у действующего президента. Это жестокое требование отсекает от успеха многих успешных и опытных, которые несмотря на юный возраст уже успели отрастить себе второй (а то и третий) подбородок или вырастить свиноподобного вида глазки.

По этой причине, не подходит в кандидаты почти ни один из бывших обитателей сумских политических билбордов, которые любили поздравлять сумчан с различными праздниками, но своими физиономиями значительно больше намекали, что «так жить нельзя», чем обещали какие-то изменения к лучшему.

Если перефразировать одного харьковского политического классика: «С таким лицом тебе голосов не дадут». Потому что президент у нас сейчас - красивый, как молодой бог, а интервью дает в спортивном зале, не слезает с тренажеров. Так что находчивые кандидаты должны предъявить избирателям накачанные бицепсы или кубики на прессе, фотографироваться исключительно со штангами или у турника. Но тут главное не переборщить, чтобы не выглядеть красивее президента. Это может и избирателей отпугнуть и в Киеве не понравиться.

Наконец, переходим к зеленому цвету, который долго в Украине оставался последним прибежищем для политических лузеров. То партия зеленых, то Литвин и его команда, и еще сонм других политических проектов, которые и не мечтали о выигрыше выборов, а лишь о преодолении проходного барьера. Так что зеленый цвет был никому не нужен, пока за него не взялся наш президент, который сделал из него цвет победы, причем не по очкам, а нокаутом.

И тут все засуетились, подумав, что если развесить по городу себя на зеленом фоне, то это резко прибавит процентов. На этом месте Шрек горько плачет, потому что сейчас вполне мог бы выиграть выборы на любом округе (зеленее Зеленского!), но не имеет украинского гражданства.

В итоге, имеем целый букет одинаковых малоизвестных мальчиков (девочки, вы где?), которые называют себя новым поколением политиков, заметно косят под Зеленского и предпочитают зеленый цвет. Еще не встречал заявлений «Я из КВН!», но думаю, что обязательно будут. Игра в КВН, это как членство в партии большевиков до 1917-го года.

Глядя на эту суету поневоле вспоминаешь карго-культы, которые распространились на тихоокеанских островах во время Второй мировой. Тогда заброшенные острова неожиданно стали ареной боев, а затем и местом размещения американских гарнизонов, которые привозили с собой тушенку, колу и сигареты. Туземцы быстро привыкли к этим дарам цивилизации, а когда американцы ушли, очень по ним (дарам) скучали. Тогда возникла идея, что если построить самолеты (американцы же прибывали на самолетах), то боги увидят это и снова пришлют и тушенку и колу и сигареты. Туземцы начали строить. Алюминия у них не было, так что использовали, что называется, дерьмо и палки, а потом сидели у тех самолетов и ждали подарков с небес.

Наши новые кандидаты напоминают тех туземцев, только вместо тушенки хотят рейтинга. В Тихом океане адептов карго-культов ждало жестокое разочарование. Посмотрим, что как будет в Украине и в Сумах. Батьку Махно во время революций приписывалось выражение «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Сейчас значительная часть украинских политиков отдали бы очень много, чтобы позеленеть. Но с этим все не просто.

Владислав Ивченко, sumy.today