Жити гідно: партія Гройсмана підніматиме середній клас в Україні «Українська стратегія Гройсмана» - єдина партія з тих, що йдуть у Парламент відкрито заявила, що розбудовуватиме і підтримуватиме справжній український середній клас.

З економічного погляду середній клас – це основний податковий платник, внутрішній інвестор, який визначає параметри внутрішнього ринку, включаючи виробництво. Середнім класом мають відчути себе український вчитель, лікар, кваліфікований працівник, підприємець, фермер – люди праці, які формують сьогодення і майбутнє країни.

Середній клас – це про кожного з нас

Створити середній клас - це не просто дати людям більше грошей. Потрібно створити умови, щоб усі, хто прагне жити гідно, міг цього досягти без зайвих перешкод. Люди мають отримувати якісну освіту, користуватися доступними сучасними послугами, мати достойну зарплату, бути впевненими в економічній стабільності країни, почуватися захищеними.

«Україна має два сценарії розвитку: або скотитися до кризи 90-х років, або продовжити реформи та підвищити якість життя в країні. Сценарій Уряду – дати кожному українцю можливість реалізувати себе і відчути, що країна змінюється на краще. Люди добре пам’ятають проблеми перших років незалежності. І повертатися до такого життя не можна. Навпаки! Треба вже за наступні 5 років створити умови для формування багаточисельного середнього класу. Продовження вже розпочатих реформ дозволить вчителю, лікарю, військовому отримувати вищу зарплатню і жити гідно», - говорить Володимир Гройсман.

Кроки до створення середнього класу вже зроблено

Попри усі перешкоди з боку політиків-популістів і, як наслідок, низьку ефективність роботи Парламенту загалом, Уряд Гройсмана за три роки заклав фундамент для формування середнього класу в Україні.

Володимир Гройсман зазначає, що не існує чарівної палички, яка б створила гідні умови життя для людей по усій країні. Для цього потрібна важка, тривала і злагоджена робота усіх органів влади. І Уряд три роки поспіль робить усе, що від нього залежить, і навіть більше, щоб створити в країні якісну медицину і освіту, вільний від бюрократії та корупції бізнес-клімат, ефективну державну систему, справедливі податки, стабільно зростаючу економіку.

За 3 роки економіка України зросла на 8,4%. Збільшуються ВВП (9 трлн грн), інвестиції (1,3 трлн грн), експорт (4,2 трлн грн). Відкриваються нові підприємства (+3,6 тис.).

Інфляція з кожним роком знижується і за підсумками 2018 року склала менше 10%.

Працюючі українці стали отримувати більше: мінімальна зарплата в країні зросла втричі, середня – вдвічі. Нових робочих місць створено майже на 700 тисяч більше, ніж скорочено.

«Сильний середній клас – основа стабільності суспільства. Адже він зацікавлений у стабільній, правовій і соціально орієнтованій державі й не зацікавлений у поляризації суспільства – чи то за мовною, чи за етнічною, чи релігійною ознакою. Суспільство середнього класу базується на принципах справедливості. Воно здатне повноцінно подбати і про тих, хто потребує підтримки суспільства та держави», - говориться в програмі партії «Українська стратегія».

Більше можливостей вже зараз

Уряд Гройсмана вже створив умови, щоб українські вчителі, лікарі, фермери і підприємці працювати у комфортніших умовах і мали вищий дохід.

В 1,5-3 рази зросла середня зарплата вчителів. По усій країні ремонтують і оснащують школи. І це можуть підтвердити у багатьох громадах Сумщини. Змінюється і підхід до шкільного навчання – школи починають господарювати самостійно, там менше бюрократизму, більше свободи.

Триває масштабна медична реформа. В 2-3 рази зросла середня зарплата лікарів. Тепер вона залежить від кваліфікації самого лікаря та від того, як лікарня господарює. Поліпшується доступність та якість медичних послуг. Фінансування первинної ланки медицини зросло у 1,5 рази.

Підприємці мають менше перевірок, більш сучасні правила ведення бізнесу, менше корупції, бо десятки державних послуг перейшли в онлайн і не передбачають спілкування з чиновниками.

Фермери вперше отримали підтримку держави не на словах, а грошима: 7,6 тис. фермерських господарств отримали від Уряду 763,9 млн грн на розвиток.

В Україні ремонтують дороги та дорожню інфраструктуру, розвивається залізниця та авіаперевезення. Як наслідок, якість і швидкість вантажних та пасажирських перевезень значно зросла. А це дає більше можливостей для бізнесу.

Повноваження і ресурси - на місця

Власне й на місцях, говорячи про розвиток тієї чи іншої сфери експерти опираються на середній клас. Зокрема на Сумщині при розробці туристичного кластеру, саме середній клас брався як такий, хто і потенційно подорожуватиме і хто готовий забезпечити і розвивати туристичну інфраструктуру області. І таких сфер життя, де середній клас гратиме провідну роль, багато.

«Передати повноваження і ресурси на місця та створити в Україні справжній середній клас – вважаю це є запорукою успіху України. Коли я говорю про формування середнього класу, я маю на увазі те, що середня заробітна плата в країні буде достатньою для того, щоб люди не виїжджали. І я вважаю, що в середньостроковій перспективі ми це отримаємо. Це стимулюватиме українців повертатися і працювати у себе вдома. Хочу, щоб возз’єднувалися українські родини», - зазначив Володимир Гройсман.