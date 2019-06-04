Отчетный финиш перед новым стартом Народный депутат от Сум Олег Медуница отчитался за пять лет работы в ВР и на своем округе №157. При этом он выразил готовность продолжить уже начатые вместе с громадой дела и браться за новые задания своих избирателей.

Судя по реакции на отчет, в ответ на слоган «Олег Медуница: работаю для сумчан», сумчане, сказали: «Спасибо. Продолжай!»

Отчет народного депутата Олега Медуницы проходил во Дворце культуры СНВО вечером 13 июня. В зале собралось около 400 человек. Аудитория можно сказать целевая, поскольку в основном приглашали горожан, с которыми Олег Медуница сотрудничал во время своей каденции и которые на личном опыте могли оценить эффективность его работы. Это педагоги, медики, работники культуры, коммунальной сферы, представители общественных организаций, духовенства.

Мероприятие длилось около двух часов. Сначала носило деловой характер – видеоотчет о деятельности (цифры, факты, комментарии сумчан и коллег по депутатскому корпусу). Затем торжественный – народный депутат вручал благодарности самым активным горожанам, с помощью которых реализовывались самые важные для жителей города инициативы. Нардеп благодарил сумчан, сумчане отвечали тем же. Завершался отчет в атмосфере искренней дружеской встречи - соратники Олега Медуницы вспомнили о его участии в трех революциях, отмечая решительность в отстаивании национальных интересов Украины. А когда народный депутат пригласил на сцену свою семью – отца Вячеслава Михайловича, маму Валентину Ивановну, жену Викторию и трех детей – Тимофея, Ульяну и Степана, зрительный зал устроил овацию. После завершения мероприятия, многие еще долго общались между собой и с народным депутатом.

Иногда люди на сцене в официальной обстановке говорят, что надо для власти, а в кулуарах что думают. К чести Олега Медуницы, такого в данном случае не наблюдалось, все было искренним – и позитивная оценка сделанного, и аплодисменты, и уважение, и поддержка. Т.е. можно сказать, на слоган, выбранный народным депутатом для своего отчета «Олег Медуница: работаю для сумчан», сумчане, с которыми он сотрудничал, ответили: «Спасибо, продолжай!»

Теперь давайте обратимся непосредственно к отчету.

Реформы через призму сумчанина

Олег Медуница занимает лидирующие позиции во всеукраинских рейтингах депутатов-реформаторов. За время нынешней каденции в парламенте зарегистрировано 123 законопроекта авторства и соавторства Олега Медуницы, касающиеся внутренней (18), внешней (10) и гуманитарной (11) политики государства, социальной защиты (31), защиты прав, свобод граждан (14), бюджета, децентрализации и противодействию коррупции (19), поддержки военнослужащих и армии (20).

- Я проработал пять лет в комитете ВР по вопросам бюджета, поэтому я знаю все про государственные финансы. И большинство законов, автором которых я являюсь, регулируют как раз эти вопросы, - говорит Олег Медуница. - Например, закон об открытости публичных средств. Благодаря принятию этого закона стала доступна информация о всех государственных деньгах, имеющихся у бюджетных распорядителей. Теперь каждый гражданин Украины на специальном портале, который называется e-data, может увидеть, какими средствами распоряжается тот или иной орган государственной власти – от самого маленького сельсовета до администрации президента.

Также важным законом был закон о языке. Именно принятие этого закона позволило нам ввести украинский язык во все сферы общественной жизни, вместе с тем не затрагивая частное общение граждан Украины.

Олег Медуница гордится тем, что работу ВР удалось сделать более открытой.

- У каждого нардепа есть своя страница на сайте ВР. Вы можете зайти и увидеть, что ваш народный депутат сделал за все пять лет, сколько раз был на работе, сколько прогулял заседаний, сколько написал законов, сколько раз выступил, какие получил доходы за свою работу. Все это есть на одной странице, очень удобно ею пользоваться. Тут есть все мои законодательные инициативы, - говорит парламентарий.

По его словам, на каждое решение ВР, за которое голосовал, он смотрел через призму сумчанина - насколько оно справедливо для Сум и для его избирателей.

- Больше всего я горжусь тем, что мне удалось сделать для города. Я работал в комитете по вопросам бюджета и благодаря нашей работе мы приняли новейший блок законов о бюджетном законодательстве. Это дало возможность наполнить местные бюджеты, дало стимул развитию местного самоуправления. Теперь в местных бюджетах больше средств, а это дополнительные дороги, троллейбусы, отремонтированные крыши, лифты и пр. - отмечает нардеп преимущества децентрализации – одной из самых успешных и масштабных реформ, которую он активно поддерживал и продвигал.

Действительно, бюджет Сум никогда не получал столько денег, как сейчас. Только вдумайтесь в эти цифры: в 2013-ом году бюджет развития города составлял всего 36,3 млн. грн, а в 2018-ом увеличился до 596,2 млн. грн!

Теперь из государственного бюджета в местные гарантированно поступает медицинская и образовательная субвенции, пропорционально количеству проживающих пациентов и учеников. А для Сум это не много-не мало 146 млн. грн, которые уже работают на сумчан. На эти средства уже удалось реализовать больше полутысячи проектов. Для сумских детей отремонтированы и утеплены здания 17-ти школ и 17-ти детских садиков. Закуплено современное оборудование и инвентарь для 10-и школ и детсадов. В детской городской и первой городской больницах появилась уникальная аппаратура.

Как действует в Сумах закон о создании Дорожного государственного фонда, соавтором которого был Олег Медуница, каждый может убедиться, к примеру, проехав по капитально отремонтированной улице 20 лет Победы (участок от горбольницы №1 до ул.Петропавловской). Довольны и водители, и пешеходы (тротуаров там тоже не было). В прошлом году Сумы впервые получили от государства дополнительные деньги на ремонт городских дорог - 45 млн. грн. В этом году будет 49 млн. грн. Это даст возможность закончить ремонт дороги в Песчаное, продолжить асфальтировать улицы частного сектора и другие коммунальные дороги. Впервые за период независимости Украины удалось изменить отношение государства к сумским дорогам. До этого они не видели государственных денег, а местных катастрофически не хватало.

- В 2015 году, когда город получил бюджет почти в шесть раз больше чем в 2014-ом, часть денег даже не успели потратить, - вспоминает народный депутат. - Сейчас уже успевают. Но как эти деньги расходовать, мне всегда подсказывают сумчане.

Поэтому значительную часть отчетного времени Олег Медуница посвятил вручению благодарностей активным горожанам, с которыми он сотрудничал при реализации инициатив по развитию городской инфраструктуры, системы образования, здравоохранения, культурной и духовной сферы. Именно эти приоритеты в работе продиктованы обращениями сумчан и регулярным мониторингом общественного мнения.

Дороги, дворы и дома

Олег Медуница приглашал на сцену и благодарил сумчан, которые больше всех ему «не давали расслабляться».

- Отдельно хочу сказать о Николае Ивановиче Середе. Это тот человек, который пробил дорогу в Песчаное. В прошлом году сделали половину дороги, а в этом году (уже пришли деньги, они на счету горсовета) будет сделана полностью дорога – хайвей: от Песчаного будете за пять минут доезжать, - говорит О.Медуница. - Николай Иванович сыграл исключительную роль в событиях, произошедших в Песчаном три года назад, когда на агрофирме ТОВ «Песчанское» случилась вспышка африканской чумы. Тогда забили 6200 свиней, убытки хозяйства были 18 млн. грн, уволили людей, у них опустились руки. Но за три года Николай Иванович возродил ферму, нашел возможность – завезли новых породистых свиней и там снова работают люди. Спасибо вам.

Одной из самых не продвигаемых реформ в стране оказалась реформа ЖКХ. Не нашла она массового отклика и у сумчан – не хотят люди брать под свою ответственность старые сумские многоэтажки, боясь дополнительных расходов. Поэтому, когда в приемную нардепа обращаются за помощью председатели ОСМД, ЖСК или квартальных комитетов частного сектора, Олег Медуница предельно внимательно вникает в их проблемы – страшно зимой ходить по двору, т.к. нет освещения; нет детской площадки, нет спортивной площадки – детям и подросткам нечем заняться; не работает лифт, а в доме полно пенсионеров и мам с колясками; в подъездах давно не было ремонта; нужно благоустроить двор, жители частного сектора – тоже сумчане, тоже хотят ходить по тротуарам и ездить по асфальтированным дорогам а до них бюджетные деньги ох как редко доходят… По данным отчета, за дополнительные средства, выделенные из государственного бюджета, удалось оказать помощь на 72-х объектах.

- Мы все знаем, какие дома мы получили и какие средства необходимы. Просьбы, с которыми мы к вам обращались, вы всегда понимали и говорили, что можете сделать, а что нет. Вы – человек, который всегда выполняет свои обещания. Вы – человек слова. И мы вам за это искренне благодарны, - отмечает председатель ОСМД дома по ул. Ильинская 52/2 Лариса Демиденко.

- Надо понимать: я помогаю вам, потому что вы сами взяли ответственность за свои дома - не ждали добрых дядь, а сами начали решать проблемы устаревшего еще советского жилого фонда, который вам достался, - объясняет нардеп, понимая, что ремонтами и благоустройством ограничиваться нельзя - надо вместе с громадой думать, как модернизировать старые дома – утеплить фасады, заменить в подъездах окна (подобно тому, как это делается в учебных заведениях города), чтобы жильцы в платежках увидели реальную экономию своих денег, а не уповали только на снижение тарифов. Кстати, до популизма, мол, «я снижу вам тарифы», О.Меденица не опускается, ведь это не входит в депутатские полномочия.

Детсады, школы и вузы

- По результатам ВНО, в прошлом году Сумская область заняла четвертое место в Украине. Это говорит о том, что в Сумах очень высокий уровень образования. Поэтому этот уровень надо поддерживать. Образование быстро меняется – мы переходим на стандарты новой украинской школы. И значительная часть моих усилий по привлечению денег, была направлена на систему образования, - отмечает О.Медуница.

По его инициативе государственные инвестиции в сумскую систему образования приближаются к 60 млн. грн. В школах и детсадах сделаны капитальные ремонты помещений и утеплены фасады, заменены старые двери и окна на энергосберегающие, установлены спортплощадки, приобретены современные мебель, компьютерная и оргтехника, учебные пособия, спортивный и туристический инвентарь.

В связи с этим министр образования и науки Лилия Гриневич отметила: «Олег Медуница – это народный депутат, который очень предан тем людям, которые за него проголосовали. За это время 60 млн. грн инвестиций на капитальные вложения только в образование. Это очень высокий показатель. Я искренне радуюсь, что есть такой соратник, который работает на качество образования, который понимает, что инвестиции в образование – это инвестиции в человеческий потенциал региона, это инвестиции в наших детей, в наше будущее».

- Олег Вячеславович Медуница по своему первому образованию педагог. Наверное, именно поэтому он уделяет очень много внимания модернизации образовательной отрасли в своем родном городе. На наших глазах была построена чудесная спортивная площадка. Наши дети получили современный спортзал, который мы не имели возможности отремонтировать много лет. Также мы ощущаем тепло, уют, удобство от новых окон, которые были установлены по всей школе. У нас теперь имеется капитально отремонтированная крыша. Аналогичная практика существует и во многих других образовательных учреждениях нашего города. Большим плюсом является то, что к этим изменениям не привлекаются родительские деньги. А это имеет очень большое значение, - отмечает учитель школы №20 Светлана Саенко.

- Когда мы обращаемся к вам, вы слышите такие слова как «новая украинская школа» вы говорите: «я обязательно постараюсь вам помочь», - говорит директор школы №12, депутат Сумского горсовета Ирина Губская.

- Мы понимаем, что реформа без финансовой поддержки невозможна. Мы вам благодарны также и за законодательные инициативы, т.к. очень часто мы сталкиваемся с несовершенством наших законов и когда обращаемся к вам, вы срезу говорите: «пишите». И это выливается в ваши депутатские запросы. И буквально проходит месяц-два и мы видим изменения в наших нормативных актах.

По инициативе Олега Медуницы впервые за время независимости Украины из бюджета Минобразования были дополнительно профинансированы сумские вузы на общую сумму 14 млн. грн. Коллега Олега Медуницы по парламенту, глава комитета ВРУ по вопросам образования и науки Тарас Креминь назвал выделение денег на развитие сумских вузов беспрецедентным случаем в Украине: «Он по-настоящему, как педагог, разбирается в этой сфере. Очень приятно было наблюдать за ним как участником заседаний нашего комитета по вопросам образования, когда мы принимали закон об образовании, вносили изменения в закон о высшем образовании, о научной и научно-технической деятельности. Его важная черта – он по-настоящему болеет за университеты».

- Я прилагаю максимум усилий, чтобы сумская молодежь училась в сумских вузах. Для этого я обратил внимание министерства образования на проблемы, существующие в сумском высшем образовании. И уже второй год подряд дополнительные финансы работают на развитие наших вузов. Так на базе СНАУ, мы построили новые лаборатории, закупили новое оборудование за средства государственного бюджета. Сейчас утепляем общежития, меняем окна. В СумГПУ отремонтировали спортзалы, которые не ремонтировались 20 лет, заменили коммуникации, которые были изношены на 100%. На базе Машиностроительного колледжа СумГУ мы за государственные деньги строим Центр дуального образования. Студенты, которые там будут обучаться, получат знания и практические навыки, которые потом смогут применить на предприятии реального сектора экономики, которое успешно работает в городе Сумы, - рассказывает Олег Медуница.

Больницы для взрослых и детей

За реформу медицины, как считает Олег Медуница, надо не только голосовать, а и понимая ее суть, всеми возможными силами обеспечивать сумские больницы новейшим оборудованием, создавая комфортные условия для лечения пациентов.

Многие перемены в сумских медицинских учреждениях стали возможны благодаря инициированному нардепом дополнительному выделению денег из государственного бюджета. За последние четыре года в Сумы дополнительно поступило около 30,5 млн. грн, за которые приобретено уникальное медоборудование, проведены капитальные ремонты, существенно улучшены условия работы медперсонала и пребывания пациентов.

Заведующий отделением реабилитации участников АТО центральной городской клинической больницы Александр Стеценко, отмечает, что Олег Медуница очень детально заботится о медицине.

- В этом я убедился, когда обратился к нему за помощью, - рассказывает врач. - Он меня выслушал внимательно и спросил, что именно мне надо. Когда я назвал аппаратуру и количество денег, он спросил: «А новизна есть в вашем проекте?», и меня это поразило. Потому что он не просто хотел помочь в приобретении аппаратуры, а заботился, чтобы она работала в режиме новых технологий. Это очень классно, что не просто народный депутат Медуница интересуется медициной, а интересуется ее развитием, чтобы при тех же самых средствах получить большие возможности. Что значат эти деньги, с помощью которых мы получили новую современную аппаратуру? Это повышение ресурса здоровья, продление жизни людей и это судьбы людей, ведь они имеют большие возможности, благодаря полученному здоровью.

Особенное внимание нардеп уделяет обновлению современным цифровым оборудованием детских медучреждений. Впервые финансовую помощь от государства больница получила в 2016 году. При содействии народного депутата Олега Медуницы из госбюджета выделили 5 млн. грн на медицинское оборудование. Еще около 10 млн. грн больница получила в 2017-18 годах. За эти деньги полностью обновлено реанимационное отделение, приобретен монитор контроля глубины наркоза, какого нет ни в одной больнице области, модернизована лаборатория, установлены новые системы ультразвуковой диагностики. Теперь наши дети получают качественное лечение по современным методикам.

- Идет медреформа и через несколько лет люди сами будут решать, где им лечиться. Деньги будут ходить за пациентом и поэтому важно, чтобы сумчане могли выбрать лечение в наших медучреждениях. Надо сделать так, чтобы эти учреждения получили новое оборудование и новое жизненное дыхание, - считает О.Медуница и сообщает, что нашел ресурсы еще и для поддержки амбулаторий семейной медицины.

Духовность и патриотизм

- Я никогда не забуду Майдан 18 февраля 2014 года, когда фактически все горело вокруг, когда «Беркут» был уже возле сцены и наше восстание фактически могло быть утоплено в крови. Мы были страшно обессилены, потому что не спали несколько суток. Мы надеялись только на одно – на Божье проведение. Я уверен, что Бог помогает нам всем. Бог ведет Украину. Я выступаю за то, чтобы христианские ценности были в украинской политике, хотя бы на таком уровне, как в европейской политике, - сказал Олег Медуница, приглашая на сцену сумское духовенство во главе с архиепископом Сумским и Ахтырским отцом Мефодием.

Олег Медуница искренне обрадовался, увидев в зале своего бывшего ученика:

- Отец Михаил – мой ученик. Когда я работал в школе, он был у меня учеником. А сейчас он строит церковь на Тополянской. При том, что он работает, а в свободное время приходит, собирает людей и фактически с нуля уже построил церковь. И люди его очень уважают.

Олег Медуница также отметил общественных деятелей и своих соратников, которые напомнили молодому поколению, что в судьбоносные моменты для нашей страны Олег Медуница всегда был в авангарде борьбы за Украину.

- Это человек, который делал историю современной независимой Украины, начиная от Союза независимой украинской молодежи, которая возникла в далеком 1990-ом году, еще во времена Советского Союза, заканчивая событиями Революции Достоинства, - отметил боец «Азова», глава Сумской областной организации Национального союза Украины Олег Корниенко. - Я считаю, что народный депутат – это тот депутат, который непосредственно работает с народом. Среди друзей мы часто говорим: наверное, Медуница первый депутат, к которому обычный сумчанин может просто прийти в приемную, обратиться и решить какой-то вопрос.

- Мне уже не хочется принимать участие ни в каких революциях. Надеюсь, эта революция была последней. За свою независимость после этой революции мы заплатили огромную цену. Но мы остановили агрессора и остались независимым государством, - говорит народный депутат.

Олег Медуница горд, что его поддерживает Григорий Анищенко, отец Героя Украины Александра Анищенко, отдавшего жизнь защищая Украину.

- Таких депутатов очень мало в нашей стране. Он один из лучших, - считает Григорий Анищенко. - Сегодня без пафоса, без всякого браварства показаны действия человека, проработавшего пять лет. Надо дать еще ему поработать, потому что он приобрел опыт, знает в бюджетном комитете, куда идет каждая копейка. Он просто отчитался о своей работе. Ему есть чем гордиться. И нам, сумчанам, есть чем гордиться, что у нас есть такой народный депутат. Были бы такие в каждой области, было бы лучше.

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