Володимир Гройсман: «Децентралізація – це нова філософія життя» Лідер «Української стратегії» переконаний: настав час переходити від вирішення поточних проблем до розвитку громад.

П’ять років, що минули відтоді, як в Україні розпочався процес децентралізації, показали: ідеолог цієї реформи Володимир Гройсман мав рацію, обравши мету «владу – людям». Об’єднавшись, громади отримали не тільки ресурси, але і реальні повноваження. А також – інструменти для розвитку локальної економіки.

Не самоціль

У процесі децентралізації бюджети громад зросли в середньому вчетверо. Ті, хто хотів змін у своїх громадах, отримали можливість відкрити нові школи, садочки, котельні, провести водогони, оновити за допомогою уряду інфраструктуру. Проте, запроваджена урядом реформа передачі повноважень та ресурсів на рівень громад є не самоціллю, а інструментом досягнення високої якості життя людей у регіонах.

«Ми зробили серйозні кроки вперед – і це тільки початок», – сказав Володимир Гройсман.

Реформа децентралізації стала одним з фундаментальних перетворень, яке змінило Україну і вивело її на новий етап розвитку. Таку думку висловили члени Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES). Зокрема, експрезидент Польщі, голова Наглядової ради Александр Квасьневський, підкреслив, що розуміє складність змін: «Ми так само проводили реформи, і я впевнений, що час ще покаже, що уряд і особисто Володимир Гройсман зробив добрі справи для України і забезпечив її успіх».

Децентралізація – єдиний можливий шлях розвитку країни, це підтверджують не тільки експерти, міжнародні партнери, а й жителі об’єднаних громад, які вже відчули на собі її переваги. На Сумщині на сьогодні вже існують ОТГ, які з повним правом називають себе успішними. Серед таких – Миколаївська об’єднана територіальна громада Білопільського району, яка об’єднує 39 населених пунктів і понад 10 тисяч мешканців. За словами її голови Івана Ігнатьєва, завдяки підтримці уряду, отриманим додатковим ресурсам та повноваженням в короткі терміни вдалося покращити якість життя людей. Бюджет громади зріс з 16 млн 800 тис. до більш ніж 100 млн. гривень. Зросли не лише фінансові можливості: будуються та ремонтуються дороги, ФАПи. Одна з історій успіху – відкриття новозбудованого енергоефективного центру надання адміністративних послуг. Адміністративна будівля з таким рівнем енергоефективності вперше з’явилася в ОТГ України і це перший ЦНАП в Україні, збудований з «нуля».

Реформу треба захистити і завершити

Гройсман ініціює зміни до Конституції України, що захистять реформу і закріплять її незворотність. Щоб рішення, як жити і розвиватись громаді, приймалися громадою, а не районним чиновником. Щоб гроші залишались на місцях, в містах і громадах в селах. Щоб врешті решт передати владу обраним радам, а не чиновникам, яких призначають з Києва.

Саме тому Володимир Гройсман заявляє про скорочення на 50% районних адміністрацій з наступного року (це не торкнеться підрозділів соціального захисту і областей, де діють військово-цивільні адміністрації). А наступний Парламент має забрати у Президента та уряду право призначати керівників і віддати його людям на місцях.

На думку політика, треба завершити формування об’єднаних громад і впорядкування системи територіального устрою держави. «Завдання: в 2020 році завершити процес об’єднання, аби всі громади були повноцінними. Це буде колосальний ривок. Я дивлюся на це з професійної точки зору», – каже Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 23 січня Кабінет Міністрів України в рамках посилення можливостей місцевого самоврядування ініціював перехід до нового етапу реформи децентралізації, який передбачає закріплення вже набутих успіхів і формування спроможних громад, зміну територіального устрою, чітке розмежування повноважень та функцій контролю різних рівнів управління, а також активний розвиток форм місцевої демократії.

Головне – інвестувати в людину

Для того щоб перевагами децентралізації скористались і жителі малих міст, прем’єр-міністр дав доручення розробити проект закону, який дозволить закріпити за малими містами і містами районного значення статус об’єднаних територіальних громад. Тепер і малі міста отримають всі можливості ОТГ – фінансовий ресурс і адміністративні повноваження. Також, Володимир Гройсман доручив Мінрегіону виділити додаткові кошти на інфраструктурні проекти в цих нових ОТГ: йдеться про перерозподіл нерозподіленої частини ДФРР, 3 млрд грн. «Децентралізація – це нова філософія життя. І зараз від вирішення поточних проблем треба переходити до розвитку громад», зауважує політик.

Зазначимо, що зараз в Україні сформовано 876 спроможних громад, місцеві бюджети зросли на порядок – до майже 234 млрд грн. У власність громад передано 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення.

Новий етап передбачає формування 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.

«Найголовніше, куди ми маємо інвестувати – в людину», – позиція Володимира Гройсмана та його команди.