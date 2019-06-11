Политика

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Сегодня 10:01409

Александр Соколов: «Нам предлагают выбор между бессмыслицей и пустотой» ®

… Холодный пот прошибает после прочтения предвыборных программ политиков, желающих прорваться в Верховную Раду от нашего города.

Одни пишут «за всё хорошее, против всего плохого». Другие – называют своими избирательными программами малограмотные тексты ни о чем, набор общеизвестных пустых фраз. Политика и «политики» деградируют на глазах. 

Среди всех зарегистрированных сегодня политиков я пытался найти хоть одного, кто понимает смысл таких слов: «градообразующие предприятия», «объекты критичной городской инфраструктуры», «справедливая тарифная политика»… Безуспешно. Про ЕС и НАТО – это пожалуйста, а про заказы, рабочие места и новые технологии для сумских машиностроителей, для химиков – ни слова.

Каждый претендент на депутатство пишет о коррупции, страшных олигархах, и о том, что всему этому в очередной раз надо объявить войну. Но попробуйте найти среди этой красивой мишуры хоть что-то конкретное о способах обворовывания сумчан этими самыми олигархами и монополистами? Например, о ЖЭКах, которые только называются «управителями жилого фонда», а на деле, зачастую, являются банальными сборщиками денег с жильцов, такими современными конторами «Рога и копыта». Или о теплопотерях в сетях, которые нам с вами заложены в тариф в огромном размере, но которые никто и никогда точно не замерял. А ведь мы всё это оплачиваем, даже не понимая, что нам впихнули в тариф.

Чуть ли не через слово я читаю: «реформы», «децентрализация», «местное самоуправление». И понимаю, что для самих же кандидатов эти слова, скорее всего, пустой звук, «тёмный лес». Задайте этим «новым лицам» и «опытным политикам» простой вопрос: почему на бумаге всё это выглядит красиво и эффективно, а как доходит до реализации – начинается хаос, беззаконие и издевательство над людьми? И вы всё равно пишете об этом в своих программах, и обещаете этот хаос развивать дальше?

Друзья, и самое интересное. Вы тоже заметили, что в Сумах основная борьба между политиками состоит в том, что они меряются количеством установленных окон, детских площадок? 

Платные «агитаторы» одного кричат: «Вася поставил в школах 100 окон и две детские площадки, голосуйте за Васю!». Другие возмущаются: «Ни в коем случае! Голосуйте за Петю, он стелет дорогу вам в округе!».

И когда эти васи и пети придут к вам на встречу с избирателями, поинтересуйтесь: а они что, эти окна на свои кровные покупали? Или, может, асфальт из своего кармана оплачивали?

Наглость и цинизм такой «агитации» в том, что эти персонажи по 5-10 лет ходят в депутатах, при должностях, и по своему хотению распоряжаются миллионами наших денег (а ведь бюджет, который они «пилят» - это самые настоящие наши деньги, из наших карманов, которые мы же отдаем в виде налогов). Благодаря нашим же деньгам они жировали все эти годы, обзаводились квартирами, машинами, счетами в банках и «наличкой» в чемоданах. А перед выборами, как собакам, бросили людям кость, чтобы их выбрали еще на 5 лет сладкой жизни.

Я уже не говорю о том, что ставить окна и ремонтировать дороги – это не работа народного депутата. Это задача мэров, исполкомов и горсоветов. А в парламент мы выбираем депутата для того, чтобы он писал грамотные, понятные и справедливые законы. По которым будут нормально работать и мэры, и ЖЭКи, и коммунальные предприятия. По которым украинский газ, например, будет национальным достоянием, а не недоступной роскошью. По которым тарифы и субсидии перестанут быть унижением для миллионов людей. 

…Друзья, нельзя ошибиться еще раз. Когда вас, заводчан с Фрунзе, переводили на трехдневку, сокращали с работы, задерживали зарплату, народный депутат в Киеве переживал за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Когда весь город душили тарифами; когда не запустилась Котельная северного промузла, и 90 000 сумчан замерзали без отопления – чем был озабочен избранный тут депутат? Помните?

И сейчас нам снова пытаются навязать выбор, никак не связанный с опытом кандидатов, их знаниями, сильными личными качествами и заслуженным уважением среди сумчан. Нет, нам дают на выбор непонятно что, завернутое в костюм «патриота», или спрятанное под маской «нового лица», или укутанное флагом проходной партии. Их программы – как у школьных троечников, списаны, будто под копирку. Не поленитесь, прочтите. И попробуйте найти там ответы на то, что ближе и больнее всего вам: как поднять сумскую промышленность; как возродить науку и снова создавать технологии, которыми славились «Гипрохим», ВНИАЭН, «Компрессормаш»; как восстановить здоровье детей и коллективный иммунитет; как сделать «доступные лекарства» для сумчан по-настоящему доступными… И много-много чего еще. Почитайте, сравните и сделайте выводы.

Но при всей такой  печальной ситуации, есть одно, что вселяет надежду. За минувшие месяцы я встречался с сотнями сумчан, и понял, что политическим «пустышкам» в этот раз прошмыгнуть во власть будет намного труднее. Люди уже не позволяют считать себя глупцами, и обмануть их красивыми лозунгами или подачками вряд ли получится. Мы должны, наконец-то, вырваться из болота и сделать шаг вперед. Я в это верю. А вы?  

Александр Соколов, сумской правозащитник

Политика
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