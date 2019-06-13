Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ® Центризбирком Украины на заседании 25 июня принял решение о регистрации сумского правозащитника, адвоката Александра Соколова кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 157 (г. Сумы).

В парламентской кампании Александр Соколов участвует путем самовыдвижения.

Как известно, накануне правозащитник опубликовал свою программу действий «Выбор для шага вперед», насчитывающую более 30 законодательных инициатив с которыми можно ознакомиться на его персональном сайте: www.sokolov.sumy.ua

Сам Александр Соколов в своем комментарии после заседания Центризбиркома заявил: «Я иду на выборы как беспартийный, самовыдвиженец, и потому в парламенте буду зависеть не от политических партий, а исключительно от воли нашей громады. Несмотря на сопротивление старой системы, на грязные технологии и провокации, я уверен в поддержке сумчан. Мы – победим!».

Напомним, ключевым конкурентом Александра Соколова в 157 избирательном округе считается действующий нардеп, избранный от «Народного Фронта» Арсения Яценюка Олег Медуница, о чём свидетельствует проморолик о решении баллотироваться в нардепы:



