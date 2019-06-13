Политика

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Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®

Центризбирком Украины на заседании 25 июня принял решение о регистрации сумского правозащитника, адвоката Александра Соколова кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 157 (г. Сумы).

В парламентской кампании Александр Соколов участвует путем самовыдвижения.

Как известно, накануне правозащитник опубликовал свою программу действий «Выбор для шага вперед», насчитывающую более 30 законодательных инициатив с которыми можно ознакомиться на его персональном сайте: www.sokolov.sumy.ua 

Сам Александр Соколов в своем комментарии после заседания Центризбиркома заявил: «Я иду на выборы как беспартийный, самовыдвиженец, и потому в парламенте буду зависеть не от политических партий, а исключительно от воли нашей громады. Несмотря на сопротивление старой системы, на грязные технологии и провокации, я уверен в поддержке сумчан. Мы – победим!». 

Напомним, ключевым конкурентом Александра Соколова в 157 избирательном округе считается действующий нардеп, избранный от «Народного Фронта» Арсения Яценюка Олег Медуница, о чём свидетельствует проморолик о решении баллотироваться в нардепы: 


 

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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