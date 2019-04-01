Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини 25 червня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на позачергових виборах, що відбудуться 21 липня.

Цього разу, які і раніше депутатів будемо обирати за двома списками: партійному та мажоритарному.

Мажоритарка

У списках по шести округах на Сумщині 81 кандидат. Найбільше у 157-му (центр - Суми) та 159-му (Глухів) – по 16. Найменше – у 158-му (Білопілля).

Округ № 157 (Ковпаківський район, частина Зарічного району міста Сум, село Піщане Сумської міської ради з населеними пунктами Піщанської сільської ради)

Березкін Максим Станіславович народився 1 червня 1980 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Мастерброк», безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Войтенко Володимир Володимирович народився 19 лютого 1967 року в селі Чкалівське Чугуївського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник міського голови, Сумська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Волошина Ольга Михайлівна народилася 11 березня 1958 року в селі Старосілля Городищенського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Сумська міська рада, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Гапченко Валерій Володимирович народився 11 серпня 1964 року в селі Степанівка Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медичний директор, ПП «ФЛОРІС-С», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Гордієнко Володимир Володимирович народився 28 липня 1963 року в селі Штепівка Лебединського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Качанов Сергій Вікторович народився 12 лютого 1986 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Кисіль Андрій Юрійович народився 11 вересня 1972 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Автопорт-Сервіс», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Матвєєнко Євген Георгійович народився 8 серпня 1950 року в селі Замост’є Суджанського району Курської області, РФ, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Медуниця Олег Вячеславович народився 27 липня 1971 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Павловський Василь Григорович народився 23 травня 1972 року в селі Віліне Бахчисарайського району АР Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ Інститут «Сумипроект», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Рева Оксана Вікторівна народилася 21 грудня 1976 року в смт Жовтневе Білопільського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з питань персоналу та комунікацій, ТОВ «Торговий Дім «ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ», член Аграрної партії України, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.

Рябуха Тетяна Василівна народилася 31 грудня 1984 року в місті Сумах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Соколов Олександр Олегович народився 7 червня 1986 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові системи», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Сокур Денис Володимирович народився 21 сiчня 1992 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Сурженко Микола Андрійович народився 7 листопада 1986 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УНА-УНСО», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Чмирь Юрій Павлович народився 7 квiтня 1972 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з економіки, ТОВ «Хемікал Інвест Лімітед», безпартійний, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Округ № 158 (частина Зарічного району міста Сум, Білопільський, Краснопільський, Сумський райони)

Акпєров Вадим Вагіфович народився 20 травня 1988 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Сумська обласна державна адміністрація, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».

Васильєв Ігор Сергійович народився 25 серпня 1984 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Гиря Олександр Анатолійович народився 16 сiчня 1973 року в місті Білопілля Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Білопілля Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія «ПАТРІОТ».

Дейнека Іван Григорович народився 16 сiчня 1966 року в смт Краснопілля Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство «Дейнека», член Аграрної партії України, проживає в смт Краснопілля Краснопільського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.

Жиленко Віталій Миколайович народився 24 грудня 1976 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «Сумбудтранс», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».

Левченко Юлія Олексіївна народилася 13 грудня 1989 року в місті Сумах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальна установа «Агенція промоції «Суми», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Лобода Василь Петрович народився 7 сiчня 1969 року в селищі Клипин Борзнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, група компаній «Укрлендфармінг», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Моша Сергій Васильович народився 25 червня 1973 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Оскер Олексій Генріхович народився 18 липня 1985 року в селі Бездрик Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ВГО «Євро столиця», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Сугоняко Олександр Леонідович народився 8 сiчня 1958 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Чернадчук Олександр Вікторович народився 11 липня 1982 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія «ГОЛОС».

Округ № 159 (місто Глухів, Глухівський, Путивльський, Середино-Будський, Ямпільський райони, частина Кролевецького, частина Конотопського, частина Шосткинського районів)

Амирханян Артур Мукучевич народився 7 жовтня 1981 року в місті Тбілісі, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник, ТОВ «Хлебосолофф», член Соціал-демократичної партії України, проживає в місті Глухів Глухівського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Ананьєв Олександр Валерійович народився 18 сiчня 1970 року в селі Береза Глухівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство «Фіалка», безпартійний, проживає в селі Годунівка Глухівського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Андрух Віталій Васильович народився 25 грудня 1988 року в смт Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ПП «Слуга народу», безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Анчин Олег Валерійович народився 5 серпня 1979 року в місті Путивль Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Воля народу», проживає в місті Путивль Путивльського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Артеменко Надія Михайлівна народилася 3 лютого 1964 року в селі Грузьке Конотопського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Березівський сільський голова, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».

Божок Андрій Вікторович народився 24 жовтня 1982 року в місті Глухів Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу – старший державний інспектор, Державна екологічна інспекція у Сумській області, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Бушнєв Юрій Сергійович народився 12 квiтня 1982 року в місті Путивль Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ПП «ГОЛОС», безпартійний, проживає в місті Путивль Путівльського Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Деркач Андрій Леонідович народився 19 серпня 1967 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Володимир Сергійович народився 19 листопада 1985 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Козлов Роман Євгенович народився 28 серпня 1982 року в місті Кролевець Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Кролевецька районна спілка споживчих товариств, безпартійний, проживає в місті Кролевець Кролевецького району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Маринченко Ігор Олексійович народився 28 березня 1972 року в селі Слоут Глухівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України, член Аграрної партії України, проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.

Мощенко Євген Вікторович народився 22 сiчня 1970 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА».

Терещенко Мішель народився 15 вересня 1954 року в місті Париж, Франція, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Глухівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».

Товстуха Костянтин Олександрович народився 2 червня 1977 року в селі Орлівка Ямпільського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Дмитро Станіславович народився 15 листопада 1985 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ПП «СЛУГА НАРОДУ!», безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Дмитро Станіславович народився 27 лютого 1977 року в селищі Свеса Ямпільського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Свеса Ямпільського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Округ № 160 (міста Конотоп, Шостка, частина Конотопського, частина Кролевецького, частина Шосткінського районів)

Аврамчук Дмитро Васильович народився 19 серпня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ПП «Слуга Народу!», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бондаренко Ярослав Володимирович народився 22 березня 1978 року в місті Веймар, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Іванов Сергій В’ячеславович народився 11 жовтня 1992 року в селищі Новопокровка Чугуївського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Новопокровка Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Коваленко Віктор Володимирович народився 1 сiчня 1961 року в селі Верхосулка Білопільського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Молоток Ігор Федорович народився 4 червня 1967 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Обуховська Наталія Анатоліївна народилася 26 березня 1975 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ», проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ».

Пащенко Інна Олексіївна народилася 4 квiтня 1968 року в селі Новоселівка Конотопського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».

Пилипейко Володимир Юрійович народився 11 червня 1980 року в місті Шостка Шосткинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП «ГРАНТ-СЕРВІС», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Шостка Шосткинського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».

Сахнюк Тетяна Володимирівна народилася 31 травня 1996 року в селі Піски Лохвицького району Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Семеніхін Артем Юрійович народився 9 квiтня 1982 року в місті Конотоп Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, офіцер-психолог, 92 ОМБр Збройних Сил України, безпартійний, проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Сердюк Олена Борисівна народилася 17 квiтня 1989 року в місті Конотоп Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Чанцева-Коваленко Олена Миколаївна народилася 19 липня 1984 року в селі Миронівка Шосткинського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Шосткинська міська рада, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».

Округ № 161 (місто Ромни, Буринський, Липоводолинський, Недригайлівський, Роменський райони, частина Конотопського району)

Бондаренко Валентин Борисович народився 13 травня 1982 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія «ГОЛОС».

Гузенко Максим Васильович народився 8 червня 1981 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Агрохім-Партнер», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Кірюхін Дмитро Євгенійович народився 21 квiтня 1976 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Ромниптахоспілка», безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ».

Кобзаренко Анатолій Дмитрович народився 9 червня 1965 року в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Завод Кобзаренко», член Аграрної партії України, проживає в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Коробка Валентина Миколаївна народилася 20 травня 1969 року в селі Перехрестівка Роменського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ладуха Віктор Борисович народився 24 листопада 1969 року в селі Слобода Буринського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Буринський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Слобода Буринського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Мурич Вікторія Сергіївна народилася 21 квiтня 1986 року в місті Ромни Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Роменський краєзнавчий музей, безпартійнa, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Народний Рух України».

Палун Роман Павлович народився 7 серпня 1983 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ «Птахоспілка», безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК».

Пашко Олександр Сергійович народився 4 листопада 1985 року в селі Каменське Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Благодійна організація «Благодійний фонд «Олександра Пашка», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Роздобудько Володимир Васильович народився 29 жовтня 1950 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство облспоживспілки «Роменський ринок», фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».

Самофалов Дмитро Миколайович народився 7 листопада 1983 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Миколаївка Роменського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.

Свирид Анатолій Олексійович народився 29 березня 1978 року в селі Панасівка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація «Серця Кіборгів», безпартійний, проживає в селі Кияшки міста Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Степанченко Ігор Олегович народився 14 квiтня 1991 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Шкурат Ігор Петрович народився 9 сiчня 1971 року в селі Хоминці Роменського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Головного управління внутрішньої безпеки, Державна фіскальна служба України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Округ № 162 (міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Лебединський, Охтирський, Тростянецький райони)

Бова Юрій Анатолійович народився 16 липня 1972 року в місті Тростянець Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Тростянецький міський голова, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Тростянецького району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Сила Людей».

Гавриленко Сергій Анатолійович народився 6 березня 1980 року в селі Хухра Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника навчального курсу з морально-психологічного забезпечення інженерно-авіаційного факультету, Харківський національний університет Повітряних Сил, контролер технічного стану автомототранспорту цеху кріплення свердловин №2, Полтавське тампонажне управління ПАТ «УКРНАФТА», безпартійний, проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Домашенко Сергій Олександрович народився 9 червня 1983 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «Регенераторний завод», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Задорожній Микола Миколайович народився 5 грудня 1984 року в селі Новоюлівка Софіївського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Зінченко Андрій Леонідович народився 9 вересня 1973 року в місті Охтирка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».

Кужель Олександр Володимирович народився 31 сiчня 1969 року в селищі Чупахівка Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Чупахівський селищний голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в смт Чупахівка Охтирського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА».

Лозовий Іван Іванович народився 15 вересня 1961 року в місті Нью-Йорк, Манхеттен, США, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ГО «Благодійний фонд імені Івана Григоровича Лозового», член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рибалко Андрій Петрович народився 27 жовтня 1988 року в селі Томашівка Недригайлівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух», член Політичної партії «Народний Рух України», проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Смілик Микола Васильович народився 26 вересня 1961 року в селі Комиші Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий відділенням, ТОВ «Райз – Північ», безпартійний, проживає в селі Хухра Охтирського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Сугак Віктор Васильович народився 3 сiчня 1956 року в селі Будне Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Плодорозсадник», член Аграрної партії України, проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.

Чалий Валерій Григорович народився 3 жовтня 1963 року в місті Лебедин Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Крук», член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Лебедин Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».

Шарай Ігор Станіславович народився 11 жовтня 1961 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Ескадра», член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».

Списочники

У виборчому бюлетені буде 21 партія. Мало не в кожній є представники Сумщини. Всього зареєстровано 66 кандидатів від Сумщини. Найбільше у партії «Сила людей» - 9, «Батьківщина» - 8, «Опозиційний блок» - 7… У списках п’яти партій сумчан нема зовсім.

Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (7 представників Сумщини із 224)

76 Перепека Євгенія Ігорівна народилася 12 грудня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з реклами, ТОВ «Сумипастранс», безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 76.

110 Ткачова Анастасія Ігорівна народилася 31 липня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 110.

116 Крамар Владислав Йосипович народився 21 сiчня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КЗ СОР СОЦФЗН «Спорт для всіх», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

134 Лічкевич Євген Ігорович народився 16 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер виробничого навчання, Професійно-технічне училище № 2, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 134.

161 Ворожко Дмитро Ігорович народився 9 серпня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

164 Піддубний Роман Олександрович народився 5 серпня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер виробничого навчання, Професійно-технічне училище №2, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

198 Спіцин Олександр Олександрович народився 7 березня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, друкар високого друкування, ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС Україна», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 198.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» (0 із 76)

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8 із 206)

50 Приходько Катерина Степанівна народилася 18 травня 1950 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Велика Чернеччина Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

71 Ганненко Ігор Анатолійович народився 17 червня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

75 Топорков Микола Іванович народився 4 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, адвокат, безпартійний, проживає в селі Баба Недригайлівського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

118 Баранов Андрій Володимирович народився 18 жовтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Сумська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

163 Дяговець Олена Володимирівна народилася 27 березня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП «Інфосервіс» Сумської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 163.

169 Поцелуєв Володимир Іванович народився 2 вересня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КНП «Сумська центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Сад Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

180 Неофітна Лілія Павлівна народилася 1 грудня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 180.

205 Бурбика Віталій Олександрович народився 23 березня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 205.

Політична Партія «ПАТРІОТ»(0 із 122)

Політична партія «Сила Людей» (9 із 46)

12 Злепко Володимир Анатолійович народився 19 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Тростянецька міська рада, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

14 Самодай Андрій Володимирович народився 5 грудня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Тростянець-комунсервіс», член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

38 Синявін Максим Володимирович народився 19 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Тростянецька міська рада, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

40 Іговська Галина Павлівна народилася 20 листопада 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 40. 24.06.2019

41 Мусієнко Олена Юріївна народилася 16 жовтня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ культури Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в селі Печини Тростянецького району Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 41. 24.06.2019

42 Новак Наталія Леонідівна народилася 21 серпня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ освіти Тростянецької міської ради Сумської області, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42. 24.06.2019

43 Шацька Аліна Іллівна народилася 14 грудня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Тростянецька районна державна адміністрація Сумської області, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43. 24.06.2019

44 Шевлякова Надія Андріївна народилася 11 квiтня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, КЗ Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр «Тростянецький», член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44. 24.06.2019

45 Бобирєва Ірина Сергіївна народилася 22 лютого 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «УКРТЕПЛО Суми», член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (6 із 182)

56 Стрельченко Олександр Юрійович народився 27 травня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, обласний комунальний навчально-тренувальний заклад «Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

82 Бояринцев Олег Анатолійович народився 10 жовтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

92 Іщенко Тамара Дмитрівна народилася 29 березня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з персоналу, комунальне підприємство «СУМИ – ФАРМ», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 92.

105 Єфіменко Дмитро Костянтинович народився 24 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

120 Шевченко Тетяна Юріївна народилася 9 червня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 120.

158 Ємельяненко Ольга Леонідівна народилася 6 сiчня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ» (1 із 43)

28 Лустенко Сергій Анатолійович народився 9 червня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ», проживає в місті Тростянець Тростянецького району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ» (1 із 59)

38 Суходольський Владислав Васильович народився 11 жовтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ «Містобудування інвест ЛТД», безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (3 із 93)

35 Зименко Олександр Вікторович народився 16 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний менеджер з адміністративної діяльності Управління регіональної політики Департаменту внутрішньої політики, Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ», член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

55 Назаренко Олена Віталіївна народилася 9 листопада 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, управління освіти і науки Сумської міської ради, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

75 Чепурний Андрій Миколайович народився 12 грудня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку відділу регіональної політики організаційно-аналітичного управління Департаменту внутрішньої політики, Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ», член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Кролевець Кролевецького району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Політична партія «Європейська Солідарність» (0 із 102)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» (2 із 63)

37 Крамченков Андрій Борисович народився 24 грудня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

50 Чепік Володимир Ігоревич народився 14 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Політична партія «Громадянська позиція» (0 із 164)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (3 із 154)

133 Заяць Євгенія Вікторівна народилася 27 травня 1998 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ», проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 133.

142 Коротенко Андрій Сергійович народився 5 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

143 Обод Юрій Андрійович народився 11 липня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (3 із 201)

34 Ананченко Михайло Олегович народився 17 листопада 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник міського голови, виконавчий комітет Сумської міської ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

45 Ковальов Артем Володимирович народився 2 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ «УНІАН», безпартійний, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

139 Швачко Антон Олексійович народився 11 грудня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА ПРАВА» (2 із 62)

16 Грек Михайло Васильович народився 5 листопада 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ПРАВА», проживає в селі Сад Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

41 Проценко Олександр Анатолійович народився 24 лютого 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ПРАВА», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» (4 із 217)

29 Головко Тетяна Іванівна народилася 22 липня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Сумська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

62 Сидоренко Дар’я Олександрівна народилася 22 березня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу, Сумська територіальна організація Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 62.

115 Говенько Роман Володимирович народився 8 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ФГ «Богатирівське», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в селі Андріяшівка Роменського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

213 Савеко Юрій Григорович народився 4 червня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Лебединська дитячо-юнацька спортивна школа, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Лебедин Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 213.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» (0 із 31)

Політична Партія «ГОЛОС» (3 із 176)

41 Бугай Юрій Олексійович народився 6 березня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії «ГОЛОС», проживає в місті Суми, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

61 Калініченко Богдан Юрійович народився 19 сiчня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії «ГОЛОС», проживає в місті Білопілля Білопільського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

172 Ключник Олег Володимирович народився 6 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу, Білопільський центр дитячої та юнацької творчості, безпартійний, проживає в місті Білопілля Білопільського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 172.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» (4 із 60)

14 Дяченко Петро Миколайович народився 5 квiтня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

33 Приходько Юрій Миколайович народився 25 серпня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, обласний комунальний заклад «Сумська обласна рятувально-водолазна служба», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

55 Резніченко Аліна Валеріївна народилася 2 вересня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

59 Некрасова Наталія Миколаївна народилася 14 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод канцелярії управління кадрового забезпечення, Головне управління Національної поліції в Сумській області, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.

Аграрна партія України (5 із 174)

19 Карпенко Сергій Михайлович народився 20 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Хлібодар», член Аграрної партії України, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

39 Зимогляд Микола Миколайович народився 9 квiтня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, член Аграрної партії України, проживає в селі Голубівка Лебединського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

57 Сугак Олексій Вікторович народився 14 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПАТ «САД», член Аграрної партії України, проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

75 Юрченко Тетяна Олександрівна народилася 5 лютого 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, Роменський міський будинок культури, член Аграрної партії України, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.

92 Капіруля Олександр Олексійович народився 9 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Кане», член Аграрної партії України, проживає в місті Середино-Буда Середино-Будського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (5 із 225)

53 Супрун Сергій Анатолійович народився 1 сiчня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-психіатр, КНП «Сумська ЦРКЛ», безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53. 19.06.2019

54 Єгоров Олексій Олексійович народився 12 травня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, фінансове управління Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

66 Аліфанов Микола Іванович народився 19 березня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «СПЕЦРЕСУРСИ», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в селі Степанівка Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

164 Горлач Євген Миколайович народився 16 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бармен, ФОП Ткач І.В., безпартійний, проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

180 Середа Геннадій Вячеславович народився 25 листопада 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 180.