Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців Тетяна Рябуха - єдиний кандидат від партії "Слуга народу" по 157 округу.

Вітаю тебе, шановний виборець 157 округу!

Я, Тетяна Рябуха, член команди Президента України Володимира Зеленського, сумчанка, вчителька початкових класів.

Як і більшість з нас, звичайних українців, я ніколи не була в політиці, натомість займалася справою свого життя - вкладала всі свої знання і всю свою любов у дітей.

Я разом з тобою користуюcя громадським транспортом, сплачую за комунальні послуги, купую продукти і заощаджую, аби побачити світ у подорожах, а ще виховую сина і мрію, що моє місто і моя країна стануть сучасними, європейськими і комфортними для кожного.

Як і ти, я зневірилась у владі, адже ніхто, насправді, не питав твоєї і моєї думки, ніхто не цікавився тим, як ми виживаємо і тим, що потрібно нам для щастя.

Три роки тому я стала директором оздоровчого табору "Зоряний" і, дивлячись в очі дітям і молоді, зрозуміла: в мене є сили і є мотивація для змін!

Саме тому, коли Володимир Олександрович Зеленський пішов на вибори, одразу приєдналася до його команди і, як мільйони українців, зробила правильний вибір. Люди показали, що хочуть змін, хочуть зламати стару корупційну систему і побудувати нову, сильну Україну.

Вони обрали нового Президента, молодого, сміливого, сильного і розумного, і сьогодні йому потрібна потужна команда.

Я можу стати надійною підтримкою для Президента у парламенті і слугою для свого народу!

Тому йду кандидатом у народні депутати по мажоритарному округу №157. Впевнена: разом, повіривши один одному, ставши пліч-о-пліч, ми здатні здолати усі труднощі і збудувати країну наших мрій!

Прийди на вибори та підтримай команду Президента, а ми підтримаємо тебе!

Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!

Увага! Це важливо! Тетяна Рябуха - єдиний кандидат від партії "Слуга народу" по 157 округу! Усі інші псевдопартійці є проплаченими "клонами", які хочуть завадити представнику команди Президента! Не вір фейкам! І серед людей бувають підробки!

◊ Передвиборна агітація