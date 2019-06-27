Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам О важности сохранения приоритетности государственных инвестиций в образование и повышении зарплат педагогам говорила министр образования и науки Лилия Гриневич во время рабочей поездки в Сумы 8 июля.

Министр посетила Сумское межрегиональное профессионально-техническое училище, которое, по ее словам, успешно решает сложные проблемы профтехобразования; Сумской национальный аграрный университет, где по инициативе правительства для всех ученых страны открылся Центр коллективного пользования оборудованием с уникальной лабораторией экологического земледелия и природопользования. Завершился визит пресс-конференцией для журналистов и встречей с сумскими педагогами.

Зарплаты возрастут

На встрече с сумскими педагогами Лилия Гриневич сообщила, что правительство сейчас работает над реформированием системы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Зарплаты педагогов ориентировочно возрастут на 10-15%, а для некоторых категорий – до 60%.

- Привлечь талантливую молодежь в педагогические вузы можно только поднимая престиж учительской профессии, - отметила министр. - Когда мы шли в реформу «Новая украинская школа», я пришла к премьеру и сказала: в реформу можно идти только, подняв зарплату учителям, иначе нет смысла. И мы в 2017 году подняли зарплату на 50%, в 18-ом – на 20%, затем на 10%. У нас средняя зарплата по отрасли 7 тыс. грн (без отчислений), а у молодого учителя – 5 тысяч. Сейчас это очень мало. Особенно для молодого учителя.

По словам Л.Гриневич, кроме повышения зарплаты, реформа предусматривает устранение дисбаланса в оплате труда затребованных, но низко оплачиваемых категорий педагогов – молодых учителей, воспитателей дошкольных учреждений и мастеров производственного обучения. Для этих категорий, если реформа осуществится, оплата труда должна возрасти процентов на 60. Уже готовится соответствующий акт правительства с предложениями к проекту бюджета 2020 года.

- Есть еще один нюанс – педагоги, которые финансируются из местных бюджетов, как и работники колледжей, получают на 10% меньше, чем те, что финансируются из образовательной субвенции госбюджета. Я надеюсь, что мы-таки примем постановление Кабмина и с 1 сентября будет устранена дискриминация, - сообщила Л.Гриневич. - Реформа предусматривает выведение всех педагогов из тарифной сетки и создание отдельной сетки для образовательной системы. Цена вопроса - 20 млрд. грн, что составляет 10% всего бюджета образования. В связи с этим должна быть политическая воля, чтобы следующее правительство и Верховная Рада сказали: «Да. Образование для нас приоритет. Мы идем дальше по этому пути». В готовящемся постановлении Кабмина выписан реальный путь, как к 2023 году выйти с минимальной зарплатой для педагогов на уровень четырех прожиточных минимума и соответственно будут расти все остальные зарплаты. Если нам удастся это сделать, престиж педагогической профессии возрастет.

Разговоры о реформе или настоящая реформа

– Все красиво умеют говорить об образовании, но разговоры о реформе и настоящая реформа отличаются исключительно тем, сколько инвестируется в образование, - говорит министр и отмечает, что сейчас есть все предпосылки для кардинальных прогрессивных изменений в школе. - За эти два года наше правительство инвестировало почти 7 млрд. грн в школьное образование. Кто работает в школе, знают, что такого не было за все время независимости и до этого тоже не было.

Сумские педагоги выразили надежду, что концепция «Новой украинской школы», введенная в прошлом году в младшей школе, в ближайшее время распространится на средние и старшие классы.

- У нас сейчас идут переговоры с Всемирным банком. Видя, как правительство Украины вкладывает деньги в школу, банк готов дать большой долгосрочный заем для изменения стандартов в базовой и старшей профильной школе. Но это зависит от политики следующей Верховной Рады и правительства. Мы заложили основы, будет ли продолжение - зависит от результатов выборов и людей, которые будут принимать решения, - сказала Л.Гриневич.

Университеты становятся центрами науки

Лилия Гриневич назвала СНАУ одним из лучших аграрных университетов страны и поблагодарила преподавателей и ректора вуза за прогрессивный подход в развитии вуза и успешное воплощение правительственной инициативы создания научных центров коллективного пользования оборудованием.

- Университет очень динамично развивается, - отметила министр. – Идея, которую наше правительство претворяет в жизнь последние два года, - создание центров коллективного пользования оборудованием университетов страны. В Украине существует огромная проблема изношенности научного оборудования, которое совсем не адекватно требованиям современных исследований. Очень сложно обеспечить такое дорогое оборудование в каждом университете. И даже страны намного богаче, чем Украина, идут по пути создания сети центров коллективного пользования оборудованием. Мы выбираем лучшие университеты в определенной сфере и размещаем лаборатории, которые потом становятся центрами, куда могут приехать для проведения исследований или определенных измерений, ученые из других университетов и научных институтов. Именно на территории этого университета создана уникальная в Украине лаборатория экологического земледелия и природопользования.

По данным министра, в Центр вложено 4 млн. грн, из которых 3,5 млн. - целевые средства Министерства образования и науки, а еще 500 тыс. грн - средства СНАУ. В этом году на содержание этого центра выделено еще 2 млн. грн. Всего на проект по созданию центров в 2018-19 годах было предусмотрено 66 млн. грн, а на 2020 год планируется еще 56 млн. грн инвестиций. К концу этого года ожидается 15 центров коллективного пользования оборудованием: девять было создано в прошлом году и шесть должны открыться в этом.

- Важно, что университет дополнил Центр другими лабораториями, приобретенными за средства зарубежных доноров, в частности программы «Erasmus+», - отметила Л.Гриневив и сообщила важную новость. - В этом году мы добились отдельного «окна» в этой программе - значительно увеличено финансирование для Украины. Это результат адвокации правительства и работы наших университетов. В Европе видят: наши проекты очень эффективны. Поэтому мы получили отдельное «окно».

Три проблемы ПТО

Как отметила Лилия Гриневич, на данном этапе для правительства и МОН, профессионально-техническое образование – одно из самых приоритетных направлений реформирования.

- В профессионально-техническом образовании есть три системные проблемы, - говорит министр. - Первая – износ оборудования свыше 60%. Вторая – необходимость более интенсивного сотрудничества с производителями и работодателями – именно они владеют ситуацией на рынке труда и знают, как он будет меняться. Третья – уровень квалификации и уровень мотивации преподавателей.

При этом Сумское межрегиональное высшее профессионально-техническое училище Л.Гриневич назвала примером успешного решения первых двух проблем.

- В этом учебном учреждении за средства государственного, областного бюджетов и за средства производителей созданы мастерские, учебно-практические центры, где на современном оборудовании с использованием современных материалов обучаться по современным стандартам, приближенным к требованиям рынка труда. Это дает возможность работодателям получать готовые кадры, умеющие работать по современным технологиям. Поэтому для выпускников этого училища гарантировано трудоустройство, достаточно высокая зарплата на рынке труда. Мы видели там работодателей и производителей, которые осуществляют там дуальные программы обучения.

Министр сообщила, что правительству удалось подписать соглашение с Европейским союзом: 58 млн евро плюс 50 миллионов от Европейского инвестиционного банка на улучшение инфраструктуры профтехобразования Украины. Со следующего года начинается реализация проекта по созданию больших современных региональных центров профтехобразования.

Если кто-то видит несправедливость…

- МОН не может проконтролировать около 16 тысяч учреждений образования. Но у нас есть отработанная коммуникация с родителями. Если кто-то видит несправедливость, может к нам обратиться. Есть Государственная служба качества образования, которая выезжает на место и выясняет ситуацию, - напомнила Л.Гриневич на пресс-конференции.

Министр сообщила о завершении процесса обсуждения кандидатуры образовательного омбудсмена, который призван защищать права учащихся, педагогических, научно-педагогических и научных работников. Решение о назначении будет принято до четверга и опубликовано на сайте МОН в пятницу, 12 июля. А до этого Л.Гриневич призвала общественность на сайте МОН знакомиться с видео презентациями трех кандидатов и оставлять комментарии, которые будут учитываться при выборе.

- Это достаточно важная должность, введенная законом об образовании. Комиссия при МОН предложила три лучшие кандидатуры из 26 претендентов, - сказала министр. - Поскольку должность имеет большое значение для общества, мы решили обнародовать эти три кандидатуры. Директор специализированной школы I-III ступени № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы (Киев) Горбачев Сергей Иванович. Первый заместитель директора Государственного учреждения «Центр пробации» Яковец Ирина Станиславовна, которая работала с подростками в сложных ситуациях. Председатель правления общественной организации «Международный фонд развития», занимающейся защитой прав человека, Ващук Олеся Петровна.

Пресс-досье: Гриневич Лилия Михайловна министр образования и науки Украины с 14 апреля 2016 года. Избиралась народным депутатом Украины VII и VIII созывов. В Верховной Раде возглавляла Комитет по вопросам науки и образования (2012-2016). Под ее руководством разработаны и приняты Законы Украины «О высшем образовании», «О научной и научно-технической деятельности», разработан и подготовлен к рассмотрению проект закона «Об образовании», другие законопроекты в сфере образования и науки. На внеочередных выборах в Верховную Раду баллотируется в команде политической партии «Украинская стратегия Гройсмана» - №2 в предвыборном списке.