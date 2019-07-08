Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО Кандидати у депутати найрейтинговішої партії «Слуга народу» приїхали у Сумську область, аби підтримати своїх колег-мажоритарників.

«Сьогодні прибуло дуже широке представництво партії «Слуга народу». Приїхали п'ять кандидатів з прохідної частини списку, для того щоб підкреслити, наскільки Суми для нас є важливим і стратегичним містом», - наголосили у президентський команді.

Також до «Зе!Десанту» долучились два мажоритарних кандидата, які йдуть по Сумах, це - Ігор Васильєв по 158-у мажоритарному округу та Тетяна Рябуха, округ 157.

В рамках свого візиту на Сумщину, кандидати завітали на «Сумське НВО», де провели круглий стіл з топ-керівництвом об'єднання. Під час зустрічи команда президента спільно з «фрунзенцями» намагалася знайти шляхи вирішення проблеми функціонування та удосконалення роботи містоутворюючого підприємства.

Після довготривалого спаду темпів промислового виробництва, зупинки кількох цехів, масових скорочень персоналу та соціального збурення на підприємстві Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання поступово переходить до режиму стабільної роботи.

Генеральний директор заводу Володимир Лук’яненко однією з нагальних проблем, що заважає розвитку підрпиємства, вважає ціну на газ: «В Україні в нас немає конкурентів. Конкуренти є в Росії, у них ціна на газ 80 доларів, а у нас 400!».

Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики та кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу», запропонувала створити партнерство між колективом заводу та слугами народу: «Сьогодні в нас є можливість познайомитись з вашим підприємством та зрозуміти, що вас турбує. Дізнатись які у вас очікування від Президента Володимира Зеленського, від нашої політичної сили та наступного парламента. Дуже важливо, те що тут присутні п’ятеро людей, які будуть входити в правлячу коаліцію. Не в опозицію, яка буде, з великою ймовірністю, мати слабкі можливості представляти підприємство та розвивати економіку. Тобто це будуть люди, які будуть приймати рішення на найвищому рівні».

Володимир Лук’яненко повернувся на НВО та обійняв посаду генерального директора три місяці тому. Однак за роки його відсутності на підприємстві сталося чимало неприємних змін. Зокрема, зарплата відстала від графіка виплат майже на рік, а сукупний обсяг цієї заборгованості сягнув 260 млн грн.

«Нам зараз дуже складно працювати, всі рахунки заблоковано. Всі кошти, які нам надходять, виконавча служба їх розподіляє по накопичених боргах. Але ми намагаємось увійти в графік, щоб выплачувати зарплатню місяць в місяць. Найближчими днями ми розрахуємось з працівниками за травень і в нас залишиться червень», - пояснив ситуацію керманич об’єднання.

Після круглого столу керівництво НВО і делегація від «Слуги народу» зрозуміли, що частину деяких кризових моментів можна вирішити на рівні місцевого самоврядування, в першу чергу по заборгованості за землю.

«Ми бачимо неготовність місцевого самоврядування йти на поступки та допомогати містоутворюючому підприємству. Після виборів ми обов’язково займемось тими питаннями, які треба вирішувати на вищому рівні. Тому що розуміємо, що для Сум це стратегичне предприємство, це створення робочих місць, це поповнення місцевого і національного бюджетів», - зазначила Галина Янченко.

Кандидати в депутати звернули увагу керівників підприємства на те, що є можливості проведення модернізації і залучення нових технологій, які дозволять збільшити ефективність віробництва і таким чином вирішити частину питань.

Ігор Васильєв, кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» по 158-у мажоритарному округу додав: «Ми побачили дуже великий спектр питань, це і реструктуризація заборгованності і підвищення заробітної плати. Можлива переорієнтація на інші ринки, білш європейскої спрямованності. Питань так богато, що ми з Тетяною Рябухою, як кандидати по Сумам, вирішили в оперативному режимі постійно спілкуватись і йти до результату».

«Головне, що ми побачили сьогодні - це бажання заводу вийти з тієї ями, в якій опинилось підприємство завдяки дуже відомим призвищам в Україні. В цій ситуації ми не бачимо безвихіддя, це має бути спільне рішення центральної влади і місцевого самоврядування, на перезавантаження якого ми теж сподіваємось. Дуже багато буде залежати від мажоритарних депутатів від Сум», - підсумував Михайло Радуцький, лікар і керівник приватної клініки, кандидат, що йде під 18-м номером у виборчому списку партії "Слуга народу".

Кандидат у народні депутати від Сум, Тетяна Рябуха підкреслила: «Ми вже бачимо позитивні зміни. На підприємстві збільшується кількість робочих, відкривються певні цехи і керівництво докладає всі свої сили для вирішення нагальних потреб підприємства».

Кандидати пообіцяли найблищим часом звернутись до міністерства юстиціі з приводу припинення тиску виконавчої служби на НПО. Команда Президента також запевнила, що у них є бачення і план вирішення проблем.

«Будемо намагатися створити максимально кращі умови, щоб підприємство розвивалось і шукало нові ринки збуту для своєї продукції», - резюмував зустріч Олександр Качура, адвокат і кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу».

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