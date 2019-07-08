Политика

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admin
Вчера 15:39340

Поддерживаем своих!

Государство должно поддерживать собственную экономику, развивая отечественное производство, чтобы у людей была работа и достойная зарплата. Для этого нужна честная проукраинская власть.

В этом убежден лидер Радикальной партии, народный депутат Украины Олег Ляшко, который 16 июля посетил Сумщину. В Липовой Долине он побывал на птицефабрике ООО «Птахопродукт-2007», встретился со спасателями, которым содействовал в приобретении нового пожарного автомобиля и провел встречу с избирателями в районном доме культуры. 

Кто приходит за взятками - на комбикорм

На птицефабрике Олег Ляшко интересовался производственными вопросами (даже поучаствовал в процессе упаковки яиц), зарплатами работниц, а также взаимоотношением бизнеса с государством. Как выяснилось, государственной поддержки у предприятия нет никакой, было бы хорошо, если бы не мешали, а то постоянно чего-то требуют.

- Вы работаете, создаете рабочие места, платите налоги. За что вы должны еще платить? Посылать их надо, - посоветовал О.Ляшко. - Кто приходит за взятками - сразу на комбикорм их! 

А работницам предприятия, учитывая сравнительно небольшую зарплату (5-7 тыс. грн), Олег Ляшко предложил в качестве соцпакета еженедельно выдавать по лотку яиц. 

- Главное, что я увидел – предприятие, которое было 12 лет назад банкротом, работает. Очень важно, чтобы было наше производство. Чтобы не завозили продукты из-за рубежа. Зачем нам зарубежное? У нас есть все возможности, нужна только государственная поддержка, И главное – для людей работа и достойная зарплата. Чтобы не нужно было нигде по заграницам побираться. А то подняли зарплату или пенсию и продукты тут же подорожали. Где набраться столько денег, чтобы купить продукты? Поэтому очень важно возобновить государственный контроль за ценами на продукты питания первой необходимости и лекарства, чтобы не обирали самых нуждающихся, - считает Олег Ляшко. -  Сегодня самая большая проблема – это бедность. Поедешь за 100 км от Киева, у людей денег совсем нет. Киев живет по-другому – там как-то крутятся, деньги зарабатывают. А где в Липовой Долине заработать деньги? Одно-два-три предприятия и все. Поэтому работа этого предприятия – очень важна. И владелец молодец, что вложил инвестиции, не убежал никуда, в офшоры не вывел деньги, в отличие от тех, кто выводил в офшоры. А то крадут и выводят в офшоры. 

Парламентские выборы – это бой за землю

На встрече с жителями Липовой Долины Олег Ляшко напомнил важность нынешних парламентских выборов для дальнейшей судьбы украинского села. 

- Парламентские выборы – это бой за землю. Если земля будет наша – будет все. А если чужаков – ничего не будет, - объяснил лидер радикальной партии. – Нынешняя власть хочет продать землю. Единственный, кто против продажи земли, кто помнит о селе и борется за него – это Ляшко. Продажа земли иностранцам – это убийство украинского села. Наши дети будут видеть корову только в музее. Вот почему сегодня мало коров в селе и курей? Потому что много свиней при власти. 

Олег Ляшко сравнил процентные ставки по кредитам: «В Украине 21%, а в Европе – 0,5. Так о какой конкуренции может идти речь если мы на старте проигрываем иностранцам?! Скупят все!».

- А зачем та корова – чтобы продавать молоко по 4 грн?! Чтобы прокормить корову надо 7 тыс. грн. Это сколько же надо продать молока, чтобы заработать такие деньги, - возмутились местные жители.

- Я предлагаю ввести государственную дотацию – минимум 5 тыс. грн на корову в год. Чтобы была фиксированная минимальная цена на молоко. А также запретить в Украине продажу пальмового масла. Мы свое молоко продать не можем, а они завозят из-за границы пальмовое масло, бадяжат эту химию и продают. А наш селянин ничего не может продать. Поэтому я – автор закона о запрете пальмового масла, об установлении минимальной цены на молоко, введении государственной дотации как минимум 5 тыс. грн. на корову и минимальной арендной платы за земельный пай не меньше 15 процентов от его стоимости. 

Отечественный и современный

В прошлый приезд Олега Ляшко в Липоводолинский район местное руководство посетовало на отсутствие пожарного автомобиля. Не прошло и недели, как новая машина уже была в Липовой Долине. 

- Большое спасибо. Отличный автомобиль, соответствует всем параметрам по комплектации, - говорят спасатели, показывая народному депутату новую технику.

- Главное, что эта техника производится у нас – на Черниговщине! - отметил О.Ляшко. – И пусть кто-нибудь скажет, что Украина не может делать современную технику! Меня часто упрекают, что я поддерживаю наших производителей. Поддерживал и буду поддерживать! На этом заводе в Черниговской области работает тысяча украинцев, которые кормят свои семьи, у них есть работа и зарплата. А в Липовой Долине теперь есть новый современный автомобиль. А главное - спасатели должны получать достойную зарплату и государственную поддержку. Потому что они ежедневно рискуют своей жизнью. Государство обязано им помогать и поддерживать. И мы это делаем – заставляем не забывать о спасателях. По нашей инициативе в бюджете прошлого и этого года выделено по 100 млн. грн на строительство и приобретение жилья спасателям. Еще три года назад зарплата была 3 тыс. грн, сегодня меньше 9 тыс. грн никто не получает.  За такие деньги в районе уже можно жить, конечно не в роскоши, но более-менее. Плюс жилье. А не так: обещают и десятками лет ничего не дают. Говорят – в бюджете нет денег. Так красть надо меньше из бюджета и давать тем, кто работает, спасает и помогает людям. 

Такая же, ориентированная на людей и отечественного производителя, должна быть политика и в энергетической сфере. 

- Люди жалуются на высокие тарифы на газ - значит надо увеличивать собственную добычу, привлекая новые технологии, - говорит О.Ляшко.

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