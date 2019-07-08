Политика

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Вчера 15:56202

Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»

Лідер «Української стратегії» веде свою команду до парламенту, щоб продовжити найважливіші реформи, започатковані в Україні.

Уже цієї неділі кожен небайдужий до долі держави громадянин візьме в руки бюлетень і проголосує за депутатів, які представлятимуть наші з вами інтереси в парламенті. Головне, щоб ми обрали людей компетентних, яким можна довіряти. Серед них – нині чинний очільник уряду Володимир Гройсман. 

За результатами виборів буде сформовано не тільки новий парламент, але й новий уряд. А отже, голосуватимемо не просто за представництво у Верховній Раді, а й за прем’єр-міністра, що дуже важливо. Хто ним стане?

Ним може стати людина, яка вже засвідчила свою компетентність, і це діючий прем’єр Володимир Гройсман, натомість для цього його партія повинна пройти до парламенту.

Нагадаємо, Володимир Гройсман  став співавтором і рушієм реформи децентралізації, яка полягає у створенні об’єднаних територіальних громад, передачі їм від центральної влади повноважень і коштів. На сьогодні створено сотні ОТГ, які самі розпоряджаються фінансовими ресурсами. А це – відремонтовані школи і садочки, лікарні, місцеві дороги, водогони, встановлені енергоефективні котельні і облаштовані зони відпочинку тощо. За часів роботи Уряду Гройсмана люди отримали підвищення мінімальної зарплати, монетизацію субсидій та осучаснення пенсій із запровадженням автоматичної їх індексації.

Чи не буде згорнуто реформу децентралізації та чи буде продовжено позитивні зміни, залежить від того, яким буде наш з вами вибір 21 липня. Якщо проголосуємо за «Українську стратегію Гройсмана» – тим самим захистимо вже досягнуте.

За даними численних соціологічних опитувань, «Українська стратегія Гройсмана» подолає 5% бар’єр на виборах до парламенту. Тож не вірте тим, хто вас намагатиметься переконати, що ця політична сила «непрохідна». Не зважайте на брудні політичні технології опонентів Володимира Гройсмана.

Можна виділити 11 причин, щоб голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»:

  1. «Українська стратегія Гройсмана» – це команда фахівців, які вже зарекомендували себе у всіх основних сферах суспільного життя.  

  2. Ці люди вміють ставити перед собою мету і виконувати поставлені завдання. 

  3. У парламенті вони захищатимуть інтереси своїх виборців, а це полягає як у прийнятті суспільно важливих рішень на законодавчому рівні, так і у недопущенні прийняття рішень, які суперечать інтересам українців. 

  4. Партія займає чітку патріотичну, проукраїнську позицію.

  5. Лідер партії Володимир Гройсман давно зарекомендував себе як «соціальний прем’єр» – людина, чия діяльність напряму пов’язана з позитивними змінами у країні. Експертне опитування оцінки роботи Кабміну, проведене «Агентством моделювання ситуацій», показало, що 85,2% з 30 опитаних експертів вважають: загальноекономічна ситуація в країні за три роки діяльності уряду Володимира Гройсмана суттєво покращилася.  Нагадаємо лишень, свого часу він успішно працював міським головою Вінниці, двічі обирався на цю посаду. 

  6. Діяльність Володимира Гройсмана у парламенті та на посаді очільника Кабміну показала: йому під силу ініціювати та реалізувати рішення, які, наче локомотив, сприяють розвитку позитивних змін в Україні. Йдучи на позачергові парламентські вибори, він разом зі своєю командою має намір продовжувати започатковані в Україні реформи.

  7. На відміну від інших, Гройсман, хоча й молодий, але вже досвідчений політик, який не піддасться впливу антиукраїнських сил у політиці. Не піде на повідку у маніпуляторів проросійського спрямування, які лобіюють у Верховній Раді свої бізнес-інтереси. 

  8. Мета Володимира Гройсмана – сильна і успішна Україна. Заради цього він об’єднав навколо себе молодих та професійних людей. 

  9. У час, коли Україна перебуває у стані гібридної війни внаслідок агресії з боку Росії, такі люди – здатні приймати антикризові професійні рішення – вкрай потрібні в уряді та парламенті. Це саме ті люди, які розпочали у країні ключові реформи та впроваджують їх. 

  10. На відміну від популістів, здатних лише на порожні обіцянки, люди в команді Гройсмана дотримуються своїх слів, доводячи це своїми справами.

  11. Головне – пріоритетом для команди «Української стратегії» та її лідера Володимира Гройсмана є захист інтересів людей. 

Підтримаймо ж «Українську стратегію» на виборах 21 липня!

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