Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження З дуже багатьох речей в країні складається ситуація не менш небезпечніша, ніж в 2014 році, - наголошує Артур Герасимов, народний депутат, голова парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка», №11 в списку партії «Європейська солідарність», який відвідав Суми 17 липня.

Про важливість підтримки команди здатної боротися в Верховній Раді проти реваншу антиукраїнських сил, за збереження курсу в ЄС та НАТО, продовження реформ Артур Герасимов говорив під час зустрічей з сумчанами.

- Багато людей вже це розуміють. Багато зрозуміють, коли стикнуться з проблемами, якщо, боронь Боже, ми з цього курсу звернемо. Ми чітко знаємо, як це робити, і будемо за це боротись. Бо це надважливі речі, - наголосив політик. – І в цій боротьбі важливий кожен штик.

Таким «штиком», який представляє команду «Європейської солідарності» в Сумах (158 округ), є Вадим Акпєров – молодий, але ж досвідчений керівник (31 рік, депутат Сумської райради, останній рік працював на посаді заступника голови Сумської ОДА, до цього був головою Сумської райради).

Пріоритети Вадима Акпєрова

- Я не буду казати, як деякі політики: виберіть нас, будуть зарплати по 4 тис. доларів, буде все за європейськими стандартами та безкоштовно, - говорить Вадим Акпєров. - З чого все це зробити? Потрібні ресурси. Певні ресурси завдяки децентралізації ми отримали. Зміни відбуваються, але поступово. Треба будувати соціально відповідальне суспільство: коли ви будете бачити свого депутата, мати з ним зв`язок, він буде ходити в ту саму лікарню, що і ви. А коли депутатами стають на якихось рейтингах люди з іншого міста наприклад, і розповідають по телебаченню про те що все буде добре, я би не вірив. Треба підтримувати тих, які живуть порч, мають досвід, ентузіазм, молодість, про яку так багато зараз говорять, і найважливіше розуміють територію и самі користуються всім тим про що говорять, тоді ми можемо мати шанс на успіх. А коли ми будемо вірити популізму, нічого гарного не буде. В разі проходження в парламент я буду виходити з ініціативами: з одного боку, посилити повноваження місцевих органів влади; з іншого - контролювати ці повноваження. Реформа децентралізації недороблена. Показовий приклад – місто Суми. Величезний бюджет, все «плиточкой вистілаєм»… Але ж є стратегічні моменти. І що найцікавіше: в Сумах плитка звичайна бетонна, а Чернігів кладе нашу керамеївську за ті ж самі гроші. І таких питань дуже багато до представників обласного центру. Мі разом з вами повинні це контролювати.

Як зазначив Вадим Акпєров, продовження реформ децентралізації, медицини, «Нової української школи» та інфраструктури – для нього, як кандидата в народні депутати, найважливіші пріоритети.

Артур Герасимов: «Цього не можна допустити!»

- Нажаль так сталося, що з дуже багатьох речей в країні складається ситуація не менш небезпечніша, ніж в 2014 році. Тоді все було одночасно: наступ, закрились російські ринки, звалилася ціла купа бід, - нагадує Артур Герасимов. - Я постійно в складі українських делегацій чую, що європейці досі не розуміють, як ми витримали в 14-15-16-ому роках. Кажуть: стільки на вас навалилося, ми думали, що вже все, і велика повага за те, що ви завдяки людям, завдяки армії втримали цей удар.

Сьогодні, нажаль, може відбутись те саме. Нажаль, кремль не кинув планів на нас напасти. Це сусід, який нікуди вже не подінеться. Вся інформація сьогодні і по лінії розвідки, і по лінії міжнародних контактів веде до того, що вони цих планів не полишили. Для того їм треба декілька речей зробити.

Одна з перших – їм треба зняти санкції, бо санкції, як ціпок для собаки, коли вона хоче, але не може кинутися. У квітні-травні тільки почалося відчуття у кремля, що санкції можуть бути зняті, подивіться, що почало коїтися на фронті. Санкції – це речі, які зберігають життя наших хлопців. Санкції більше – стріляють менше, санкції менше – стріляють більше. Якщо, боронь Боже, їх знімуть через певну непрофесійність тієї команди, яка навколо президента Зеленського (все що стосується міжнародної підтримки України і Зеленського, ми будемо підтримувати, але команда навколо робить великі «чудеса»), тоді буде ескалація на фронті. Цього неможна допустити!

На хліб не намажеш

Друге питання: в 2014-ому ми всі зробили вибір: Україна – європейська держава, і ми рухаємося до європейських стандартів. Багато людей кажуть: так цього ж на хліб не намажеш, толку з тих європейських стандартів. Але ж варіантів два: європейські стандарти, чи російськи. З моєї точки зору, лікарі, вчителі, пенсіонери краще все ж таки живуть за європейськими стандартами, ніж в Росії. Саме тому той курс треба зберігати. Вже багато зроблено на цьому шляху. Якщо ми зараз зупинимося, залишимося один на один з ворогом. Чи це важливо? Багато людей кажуть «ні», бо є речі важливіші. Але, з моєї точки зору, це архіважлива річь: якщо ми з цього шляху звернемо, не буде майбутнього ні в нас, ні в наших дітей.

Третя річь – НАТО. Ключовим нашим гарантом є наша армія, озброєна технікою, протиракетними комплексами, ракетами… Але стратегічним гарантом є НАТО, бо за 70 років існування ніхто не посмів напасти на жодну країну НАТО. Тому що існує колективна система безпеки. Коли мені кажуть, що цього теж на хліб не намажешь, я відповідаю дуже просто. В 2008 році Україна максимально наблизилась до членства в НАТО, і ми його не отримали тільки тому, що тодішня прем`ер-міністерка виступила і відкрито заявила, що Україні в НАТО неможна, бо це не сподобається Росії. Я можу гарантовано сказати, якби Україна тоді вступила в НАТО, у нас би не загинуло 13 тисяч людей. Тому я хочу, щоб наші діти – мої сини, ваші сини – не на фронті воювали, а займалися мирними професіями, і нам треба зробити так, щоб війни не було. Стратегічно – це шлях в НАТО.

Ми в ЄС жорстко тримаємо курс на європейські стандарти та НАТО, тому що ми чітко розуміємо навіщо це потрібно. Ми не тільки хочемо туди привести Україну, ми чітко знаємо покроково як це зробити, і в нас є фахівці, які це можуть зробити. І ми можемо дратися за це. Нажаль, сьогодні в Україні за багато речей прийдеться дратися.

За незворотність реформ

- Зараз починаються речі, які, як на мене, є неприпустимими. Починають висловлюватись намагання відмінити все гарне, що ми зробили за 5 років, - говорить А.Герасимов на зустрічі з медперсоналом Сумської обласної дитячої лікарні. - В останні роки ваша лікарня стала розвиватися швидше. Чому так відбувається? Тому що Петро Порошенко був першим президентом в історії України, який сказав – гроші до Києва збирати не буду. З 1 січня 2015 року було прийнято рішення особисто президентом про те, що майже всі гроші мають залишатися на місцях. І після того, гроші отримали мери, голови сільрад, місцеві ради. Задумка була в тому, що ці гроші мають витрачатись на дороги, лікарні, дитячі садочки, школи… В 15-16-ому дуже багато мерів цього не робили. Вони на депозити клали і відсотки собі знімали замість того, щоб витрачати. Але в багатьох містах це дуже добре використовувалось.

Нажаль, Суми тут є не найкращим прикладом. От Сумський район и Сумська область набагато краще. Бюджет Сум сьогодні 3,5 млрд. грн! Бюджет розвитку (те що можна використовувати на розвиток лікарень, шкіл, доріг…) – майже 1 млрд! Шість років тому, в 2013-ому, бюджет розвитку був лише 42 млн. Оце те що зробив Порошенко з децентралізацією. І сьогодні це хочуть згорнути, бо деякі нові політичні сили вважають, що багато грошей віддають на місця, треба повернути до Києва. Ми це рішення прийняли в 15-ому році і жорстко будем його підтримувати, щоб гроші залишались тут – в Сумах. Бо навіть, якщо якась падлюка їх краде, то легше ж громаді піти на сусідню вулицю в свою раду, ніж до Києва поїхати.

Давайте відкрутимо п`ять років назад і візьмемо ситуацію в медицині. Треба було щось міняти, чи ні? Треба. Ми почали ці зміни – з первинної ланки. Більшість лікарів задоволені. Є проблемні питання – гірські населені пункти, сільська медицина. Але з коефіцієнтом 0,8 люди задоволені, особливо тим як виросли заробітні плати. Саме тому ми намагаємося найшвидше почати реформу на вторинному, потім третинному рівнях. Зараз іде експеримент в Полтавській області. Чесно скажу, іде проблемно. Для цього і починається експеримент, щоб потім не набити шишок по всій Україні.

В чому системність підходу? Реформа дає додаткові кошти лікувальним закладам. Одночасно децентралізація дає змогу місцевій владі доплачувати лікарям, доплачувати на обладнання, ремонти… Поєднання цих двох речей дає потужний сплеск і в зарплатах, і в забезпеченні. Зараз, нажаль, під питанням і децентралізація, і медреформа. Певні нові політичні сили чомусь в цьому не зацікавлені. Треба розбиратися чому і намагатися переконати.

«Європейська солідарність» жорстко буде стояти, щоб зберегти гроші саме в містах і селах, не забираючи їх до Києва, та продовжити медреформу на вторинну та третинну ланку. Це важливо, тому що зарплати лікарів, і вчителів також, мають зростати швидше, майже як в армії. Це позиція нашої політичної сили.

За українську мову

За 5 років прийнято дуже багато рішень, які стосуються саме державної підтримки. Дуже багато списів побили по закону про державну мову. Чи треба її захищати? Обов`язково! Коли мені говорять, що це неважливо, я питаю: чому тоді Путін так жорстко захищає «рускій язик», якщо це неважливо?

Закони приймаються не для того, щоб людей стикати лобами. Ніхто ж не забороняє говорити російською мовою. Я володію декількома іноземними мовами, Порошенко теж досконало володіє. Ми розмовляємо російською, українською… Яке питання? Якщо комусь до вподоби говорити російською мовою дома – пожалуйста. Але якщо ти хочеш обиратись наприклад до парламенту, або іти на посаду міністра в Україні, а не в Росії, вивчай українську мову. Сьогодні це хочуть відмінити. Кажуть, це ж на хліб не намажеш.

Наведу приклад про який молоде покоління вже не замислюється, а старше покоління ще пам`ятає. У мене у бабусі на городі, знизу на луках було шість могил. За ними всі доглядали і всі боялися про це говорити. І тільки в 1995 році, на п`ятий рік незалежності, мені розповіли, що це 32-ий рік, голодомор, померли… і всю історію. А чому померли? Тому що 100 років тому казали – ну що там та мова, що там та армія… На хліб їх не намажеш. І отримали голодомор, мільйони загинуло. Після того війна, яка прокотилась і один раз і другий. А потім знищували взагалі – ще ж був другий голодомор в 1946-ому році. Багато людей про це зовсім не знають.

Я про це кажу, тому що речі, які є фундаментальними, зараз під великою загрозою. Ми попереджали про це. А сьогодні ми вже відверто чуємо – НАТО, ЄС непотрібно, розвертаємося… А куди розвертаємося? В 2014 році, коли на нас напали росіяни, ми були позаблоковою нейтральною державою. Кому ми погрожували? Вже сьогодні починають висловлюватись думки скорочувати армію! А у нас що вже війна закінчилася?! Як відомо: хто не годує власну армію, годує чужу.

Коли сьогодні на Порошенко подають в суд, увага(!) – за наказ звільнити український Донбас. Порівняйте: як зараз живуть люди на окупованих територіях, з комендантським часом, у яких в будь-який момент можуть віджати все що завгодно, і беремо Краматорськ, Слов`янськ, Костянтинівку, Покровськ, які були окуповані і звільнені – дев`ята вечора, банкомати, магазини, ресторани працюють, матусі з діточками гуляють – все нормально. Чому? Тому що там є українська влада.

Коли сьогодні українська армія заходить на сірій зоні в населені пункти, люди плачуть від щастя – що повернулася Україна, яка як мінімум хліб буде завозити і піклуватись. І ось ці речі зараз під великою загрозою. І саме тому люди, які їх будуть відстоювати, мають бути представлені в парламенті. Болить, коли стільки зроблено і може бути перекресленим. Це було легко? Ні. Чи робили ми помилки? Скажу відверто: так, робили. Не робить помилок тільки той, хто взагалі нічого не робить. Але речей гарних ми зробили набагато більше.

Треба вміти працювати 24 години на добу

Коли говорять, що в міжнародній політиці неможна щось змінити, наприклад в ПАРЕ, - брехня. Наведу конкретний, маловідомий приклад. Асоціація з Європейським Союзом для нас була дуже важливою, тому що Росія повністю закрила всі свої ринки. Розрахунок був дуже простий – у нас повністю зупиняються підприємства, повне безробіття по всій Україні и повний колапс. І тоді ми підписали угоду про асоціацію і відкрили європейський ринок, щоб наші підприємства переорієнтувалися і отримували валюту, щоб платити людям заробітну плату.

Росіяни попрацювали з Голландією. Пам`ятаєте, був референдум в Голландії і вони все відмінили. Було прийнято рішення – до побачення. І прем`эр-міністр Голландії набирає Петра Порошенка і каже: Петро, я вибачаюсь, але я змушений відізвати підпис Голландії під асоціацією. А Порошенко йому каже: я все розумію, але ж дай мені тиждень, потім винесемо це питання в парламент і парламент нас підтримає. Той каже: це якась фантастика, до побачення. Але ж тиждень дав. За тиждень голландський парламент повністю підтримує Україну. Як?! А я вам поясню. Бо володіючи вільно декількома іноземними мовами, Порошенко особисто телефоном зв`язувався зі всіма депутатами голландського парламенту. І вони його підтримали, бо він їм пояснив, що коїться.

За місяць прем`єр-міністр Голландії телефонує Порошенку: слухай, мені тут треба закон через парламент провести, допоможи, будь ласка. Порошенко сів на телефон, обдзвонив, і закон прийняли. Я веду це до того, якщо ти борешся, результат буде.

Якщо ви думаєте, що безвіз було легко ввести. Нам його не хотіли давати взагалі. Але дали. І це окрема історія. Тому що людина працювала до другої-третьої ночі, а у восьмій-дев`ятій знову була на роботі. Це його стиль роботи. Не знаю, де у нього взагалі сили бралися. Один раз сходив у відпустку за п`ять років, про яку всі знають. Слава Богу, що я в парламенті працював, а не в адміністрації, тому що в адміністрації якщо президент на місці, адміністрація сидить. Зараз на десяту приходять, в п`ять уходять. Мабуть війна закінчилась, або щось таке… Особливо в «міжнародці», в військових справах треба працювати 24 години на добу. Це важко, але ми і надалі збираємось так працювати.