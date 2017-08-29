В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы Сумской исполком 23 июля повысил тарифы на отопление, горячую воду и вывоз мусора - на второй день после выборов, не откладывая на потом

Потому что «потом» следующие, самые главные для местной власти выборы – городского головы и депутатов горсовета.

Примечательно, что сначала городские власти захотели объясниться с сумчанами по поводу новых тарифов, даже пригласили 26 июля в конференц-зал городского головы журналистов на брифинг. Но потом… передумали.

Зачем отвечать на неудобные вопросы

Минут за пять до начала брифинга вместо ожидаемого мэра, которому еще идти на выборы, в качестве спикера появился его заместитель - управляющий делами исполкома Степан Пак с вопросом-просьбой: есть ли у него еще пять-семь минут на решение других дел? Получив утвердительный ответ от работницы пресс-службы горсовета, чиновник исчез. Время шло – С.Пака не было. Через полчаса журналистам объявили, что брифинг отменяется, поскольку все заместители мэра вызваны на совещание. Какой именно вопрос стал для чиновников важнее объяснений по поводу повышения тарифов, в мэрии не сказали. Правда, пообещали разослать в редакции письменные объяснения.

И действительно: зачем отвечать на неудобные вопросы? Ведь, судя по росту поддержки «Батькивщины» в Сумах на внеочередных парламентских выборах, либо память у сумчан короткая, либо неподъемная цена коммуналки – это как раз и есть в понимании 9,52% сумских избирателей, отдавших свои голоса за мэрскую политсилу в округе №157 и 10,94% в округе №158 вовсе не причина «зубожиння», а те обещанные пять лет назад «справедливые тарифы». И политический склероз, и политическая деменция электората бело-сердечное руководство города вполне устраивает. Хотя первый тревожный звоночек для мэра Сум Александра Лысенко уже прозвенел – его первый заместитель и однопартиец Владимир Войтенко, шедший в Верховную Раду по мажоритарке в том же округе №157 набрал всего лишь 6,62% процентов голосов (ниже партийного рейтинга), уступив всем своим основным конкурентам. А некоторые из них наверняка захотят баллотироваться в мэры.

Все выше и выше

Практически единогласно 23 июля члены исполкома Сумского горсовета проголосовали за новые тарифы для трети сумчан, которых обслуживает Котельная Северного промузла ПАО «Сумское НПО».

Для населения тариф на тепловую энергию вырос больше чем на треть. Плата за горячую воду – от трети до 42%.

Решение исполкома о новых тарифах для СНПО вступает в силу с момента публикации на сайте горсовета. По состоянию на понедельник, 29 июля, решение еще не опубликовано.

Но несмотря на повышение тарифов Котельная Северного промузла (КСПУ) может не дать горячую воду с 1 августа. Пока только ведутся переговоры о включении горячей воды для трети сумчан.

Вопрос обсуждался 29 июля на аппаратном совещании в мэрии.

- Оборудование Котельной готовим к следующему отопительному сезону, - доложил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – По вопросу возобновления подачи горячей воды ведутся соответствующие переговоры с руководством объединения.

- Мы ждем с 1 августа начала подачи горячей воды, - взял слово мэр Сум Александр Лысенко. – Я думаю, вам удастся договориться. Я бы хотел, чтобы это было без вмешательства городского головы. На последнем совещании, которое, я считаю, было самым продуктивным, по всем предложениям, которые были предоставлены нами, посчитаны вами и переданы «Сумытеплоэнерго», ждем ответ сегодня, так?

Замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя заверила, что в их зоне обслуживания горячая вода с 1 августа будет.

Вывоз мусора тоже подорожал

23 июля в Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора. Теперь сумчане будут платить за «обращение с бытовыми отходами» как за единую услугу, включающую в себя сбор, перевозку, захоронение и утилизацию бытовых отходов. Соответствующее решение члены исполкома приняли, учитывая законодательные изменения с 1 мая текущего года. А именно - Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которым введена услуга по обращению с бытовыми отходами. После длительного обсуждения члены исполкома утвердили следующие тарифы:

- для жителей многоэтажных домов (в расчете на одного человека в месяц): ООО «А-Муссон» - 24,71 грн, ООО «Сервисресурс» - 24,85 грн.

- для населения частного сектора: ООО «А-Муссон» - 23,72 грн, ООО «Сервисресурс» - 20,75 грн;

- для бюджетных организаций: ООО «А-Муссон» - 130,72 грн/м?, ООО «Сервисресурс» - 156,03 грн/м3;

- для других потребителей: ООО «А-Муссон» - 162,79 грн/м?, ООО «Сервисресурс» - 191,32 грн/м3.

Решения исполкома об изменении тарифов ООО «А-Муссон» и ООО «Сервисресурс» уже опубликованы на сайте горсовета и вступили в силу.