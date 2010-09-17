Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде В 2010-2013 годах Россия реализовывала ползучий латентный захват власти в Украине. Этот план не удалось завершить только из-за взрыва «революции достоинства». Она фактически снесла систему, которую выстраивал экс-президент Виктор Янукович в предыдущие годы.

Но Россия, которая потратила очень много денег на покорение Украины, не хотела терять достижения и ввязалась в авантюру с аннексией Крыма и разжиганием конфликта в Донбассе. Впрочем, такими действиями РФ критически подорвала электоральную базу политических сил пророссийской ориентации. Более того, та часть граждан, которые ранее поддерживали нейтральный статус Украины, изменили свои взгляды, и перешли к прозападному лагерю.

Параллельно Киев разорвал политические отношения с РФ, радикально ограничил сотрудничество в экономической сфере, отказался от покупки российского газа.

Таким образом, в 2014 году модель продвижения в Украине российских интересов была полностью разрушена, а российский лагерь оказался организационно и финансово ослабленным. Благодаря этому страна начала активное интеграционное движение в западном направлении, стремительно отдаляясь от РФ.

И поскольку на международной арене Россия не может заблокировать углубление сотрудничества Киева с ЕС и США, теперь она пытается подорвать прозападный курс Украины изнутри. Именно с этой целью РФ с нуля восстанавливает и развивает – и надо признать не безуспешно - в государстве мощное пророссийское движение.

Преданные и надежные

Для захвата власти Кремлю нужны эффективные политики и агрессивные олигархи. И хотя таких людей Украине достаточно, существует проблема с их надежностью. Они часто чрезмерно фокусируются на своих собственных меркантильных интересах, забывая об интересах Москвы.

Поэтому, во избежание ошибок, которые были допущены в 2010-2013 годах, Россия радикально изменила свою стратегию в Украине. Москва укрепила движение влиятельными и состоятельными лицами, имеющими украинское гражданство. При этом Кремль сейчас делает ставку на таких олигархов, в преданности которых российским интересам не сомневается.

Прежде всего, речь идет об олигархах и политиках, собравшихся в «Оппозиционной платформе – За жизнь». К ним относятся три ключевых группы: условный клан Дмитрия Фирташа/Сергея Левочкина, фронтменом которого является Юрий Бойко; клан Виктора Медведчука, новая-старая группировка, которая стремится ворваться в высшую лигу украинских финансово-промышленных групп; группа Вадима Рабиновича, который активно помогает Медведчуку в реализации его политических проектов.

Кланы Фирташа/Левочкина и Медведчука – это искренние идеологические сторонники России. Их лояльность по отношению к Москве цементирует также возможность получения контроля над импортом российского газа в Украину, что может вывести эти кланы на новый уровень развития. И в контексте запланированных на осень переговоров по новому договору транзита голубого топлива через Украину (и, вероятно, прямых закупок российского газа), они будут особенно активно показывать свою преданность Путину, Медведеву и Миллеру.

В свою очередь для Кремля создание столь влиятельной «по-настоящему пророссийской» группировки, бесспорно, является значительным успехом.

Отдадут без торга

Парадоксально, но у России даже в период президентства Януковича не было столь лояльной политической силы, которая так мощно представляла бы ее интересы в парламенте. «Партия регионов», которая всегда считалась союзником РФ, и то пыталась придерживаться нейтральных позиций, за исключением нескольких радикально пророссийских членов.

В своей деятельности «Партия регионов» на самом деле была более лояльна по отношению к собственным спонсорам и патронам, чем к Кремлю, и это был не лучший и не самый дешевый союзник России в Украине.

Теперь же в парламенте появилась мощная политическая группировка, которая не скрывает, а наоборот прямо декларирует свою приверженность России, и ставит интересы Кремля выше интересов Украины. Более того, ОПЗЖ открыто обещает фактическую капитуляцию государства. Она готова принять такие условия окончания конфликта с РФ, которые приведут к демонтажу государственности Украины.

Результаты выборов показали: подобные лозунги помогли ОПЗЖ прочно закрепиться в нише пророссийских избирателей. Такая в Украине существует, и не стоило тешить себя иллюзиями, что война объединила всех граждан. Пророссийский электорат оценивается в 16% всех избирателей, из которого ОПЗЖ получила 13%.

По тонкому льду

В то же время, часть экспертов указывает на то, что Россия, скорее всего, имеет более сложную стратегию. ОПЗЖ – это не ударная сила Кремля, а скорее «пушечное мясо», которое он бросил для борьбы с провластными националистическими группировками в Киеве.

С прагматической точки зрения, инвестирование в развитие «Оппозиционной платформы – За жизнь» для России не имеет смысла. Появление подобных формаций в парламенте несомненно тешит самолюбие российских политических элит. Но на этом его ценность практически заканчивается. 43 депутатов (37 по списку и 6 по мажоритарным округам) попавших в Раду при действующей избирательной системе не позволят блокировать решения парламента, в том числе и те, которые требуют конституционного большинства голосов. Пророссийской позицией партия установила себе лимит, который не преодолела и не могла преодолеть.

Монобольшинство, сформированное Слугой народа само по себе делает не нужным создание коалиции, даже если предположить. .что ОПЗЖ предложили бы присоединиться к ней. А ее откровенно пророссийские лозунги будут отпугивать все остальные фракции от сотрудничества с ней в парламенте.

Более того, если некоторые оппозиционные фракции зарабатывают значительные доходы за счет поддержки определенных лоббистских решений, предлагая поддержку законопроектам, которым не хватает голосов, в ситуации с оппозиционными платформой лоббисты будут готовы платить скорее за то, чтобы она удержалась от голосования. Каждое решение парламента, которое поддержит ОПЗЖ, сразу будет раскручиваться в обществе как интерес Кремля, вызовет шквал недовольства, критики и нападок.

Самое важное, что декларируя себя представительством геополитических и геоэкономических интересов РФ, ОПЗЖ абсорбирует весь негатив и всю пристальное внимание общества, органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов и специальных служб Украины.

Новые времена – старые методы

Возникает достаточно закономерный вопрос: зачем России бескорыстный проект в Украине? Безусловно, для Москвы лучше, чтобы такая партия была, чем ее не было. Но большое значение имеет именно стоимость проекта. Ведь он недешевый. Россия прямо или косвенно вливает колоссальные средства, чтобы ОПЗЖ обзавелся собственными СМИ, институтами гражданского общества (общественными организациями, активистами, экспертами, социологическими службами).

В данной ситуации прослеживается несколько возможных скрытых мотивов РФ. Во-первых, появление столь пророссийской силы как ОПЗЖ в политическом истеблишменте Украины без сомнения спровоцирует взрыв агрессии в среде правых движений.

Во-вторых, не исключено, что развивая на довыборном этапе откровенно пророссийский проект, Москва стремилась отвлечь внимание от других дружественных себе проектов. - прежде всего, «Оппозиционного блока». Его представители не ездили в Москву, не ставили под сомнение принадлежность Крыма и Донбасса, категорически отвергали идею интеграции с РФ. Но нейтральность и проукраинскость Оппозиционного блока является иллюзией. Его члены являются таким же сторонниками «русского мира» как и члены ОПЗЖ. Разница заключается в том, что они преимущественно выходцы из бизнеса, поэтому собственные доходы для них всегда имеют приоритет. Даже если это так, и ОПЗЖ реализовывал проект «прикрытие» то в этой части Москва переиграла сама себя – Оппозиционный блок в Раду не прошел.

Итого, чрезмерная раскрутка ОПЗЖ напоминает тактику России прошлых десятилетий. Тогда в Украине также действовали несколько одиозных пророссийских группировок (ПСПУ, КПУ, Русский Блок), которые формировали радикально пророссийскую фалангу, сдвигая «Партии регионов» к центру. Последняя на их фоне позиционировала себя как прагматичная политическая сила, которая поддерживает нейтралитет Украины, выступает за экономизацию внешней политики и «нормальные деловые отношения» с Москвой. Именно с такими прагматическими лозунгами Янукович и ПР пришли к власти. Но, как оказалось, это собственно и был план Кремля, который Россия не теряет надежды реализовать вновь. Сейчас такой умеренно-пророссийской силы нет. Но она наверняка появится.