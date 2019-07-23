Политика

admin
admin
05.08.2019 15:47471

Мільйони на вибори ®

Сумські кандидати до парламенту відкрили дані про свої витрати на вибори

Якби не вимоги закону, люди навряд чи б дізналися, які гроші витрачають політики на свої передвиборчі кампанії. І хоча ця інформація обов’язкова для оприлюднення, мало хто з сумчан витрачатиме час і шукатиме її у звітах ЦВК, тому я, Соколов Олександр, хочу цю завісу таємниці відкрити. Повірте: там багато цікавого. 

Найкумедніший факт: кандидат, що витратив найбільше грошей, отримав найменший результат. Невідомий і немісцевий Максим Березкін вклав у свою передвиборну рекламу один мільйон гривень, натомість зібрав лише 0,43% відсотки голосів. Хто ця людина, що вона забула в Сумах і навіщо було витрачати цілий мільйон – так ніхто і не зрозумів досі. 

Далі, в порядку зменшення рейтинг округлених витрат кандидатів виглядає так:

Чмирь Юрій - 533 000,00 грн;

Медуниця Олег - 515 000,00 грн;

Рябуха Тетяна (ПП "Слуга народу") - 413 300,00 грн;

Сокур Денис - 277 993,00 грн;

Качанов Сергій - 257 278,00 грн;

Сурженко Микола - 218 680,00 грн;

Соколов Олександр - 213 903,00 грн;

Кисіль Андрій - 140 875,00 грн;

Войтенко Володимир (ПП "Батьківщина") - 116 620,00 грн.  

Наскільки «окупилися» вкладені у вибори гроші? Декілька моїх коментарів.

Майже 260 тисяч гривень, «інвестованих» в кандидата Качанова, виявилися просто викинутими на вітер. У мене немає сумніву, що цю особу виставив Олег Медуниця, як «технічного кандидата», що мав відтягти голоси у партії Зеленського. Згадайте рекламу Качанова – все було майже ідентично рекламі Зе!-команди, з одним нюансом: сам Качанов жодного стосунку до Зеленського не має. 

Тож, впевнений, розрахунок був такий: одним із своїх конкурентів Медуниця, напевно, вважав кандидата від «Слуги народу», і щоб заплутати виборців з’явився ще один зелено-жовтий кандидат Качанов. Тобто, прагнучи проголосувати за представника Зеленського, введені в оману люди могли відати голос за Качанова. Але не спрацювало: цей «технічний» кандидат не зміг відтягнути на себе навіть 1 відсотка виборців. 

А от Сурженко, якого я небезпідставно вважаю ще одним «підставним» кандидатом Медуниці, зі своїм завданням впорався краще. Згідно його офіційним звітам - 179 000 гривень було витрачено ним лише на телевізійну рекламу. Ви пам’ятаєте цю рекламу? Власне про Сурженка там було відсотків п’ять, а переважна більшість матеріалу – відверта «чорнуха» про Олександра Соколова. Очевидно, це був такий «кандидат-торпеда», запрограмований на чорні технології проти мене.

Звісно, робота Качанова і Сурженка на «підтанцьовці» у Медуниці – це моє переконання. Але якщо я правий, то разом витрати трьох кандидатів (515 000 грн - Медуниця, 257 000 грн – Качанов, 218 000 грн - Сурженко) становлять майже мільйон гривень. Небідні у нас народні обранці, погодьтеся. 

І ще один цікавий факт. Кандидат від «Слуги народу» Тетяна Рябуха, скромна вчителька молодших класів, за півтора місяці виборів витратила майже у п’ять разів більше грошей, ніж її зарплата за рік. Причому, зверніть увагу, власних коштів, вкладених у вибори, що у Рябухи, що у Медуниці – нуль гривень!

Звідки ж у них – Медуниці й Рябухи – гроші?, - запитаєте ви. І отримаєте вже заїжджену відповідь: друзі допомогли або однопартійці скинулися. Наприклад, головний офіційний за звітами спонсор Медуниці, який перерахував йому на вибори аж 400 000 гривень, виявився … помічником того самого народного депутата Медуниці. Вас не дивує, що нардеп бере гроші на вибори у свого помічника? 

Висновки з цього всього, на жаль, невтішні. Я більше повірю в те, що і свою кампанію, і витрати Качанова і Сурженка нардеп Медуниця фінансував самостійно, з певних «тіньових» заощаджень, накопичених за два скликання в парламенті. А в те, що він бідний, наче церковна миша, і на вибори просив гроші у помічників – ну не віриться ніяк.

Також я більше повірю в те, що переможницю виборів, кандидата від «Слуги народу» Рябуху на 400 000 профінансував хтось із місцевих ділків. І в те, що сліди цього фінансування ведуть до сумської «Батьківщини». А от в те, що «випадково» одразу декілька різних її друзів вносили абсолютно ідентичні суми грошей (троє – рівно по 40 000 грн, двоє – рівно по 15 000 грн) – не віриться. В те, що згідно її звіту в один день – 15 липня, три різні особи вносять на рахунок Рябухи грошові кошти, які в сумі «випадково» складають рівно сто тисяч гривень – не віриться. Це нагадає зовсім інше: головний спонсор дає кругленьку суму готівкою, а потім її «розкидають» на кількох людей, що від свого імені ці гроші перекидають на виборчий рахунок. Питання тільки в тому, хто і чим буде розплачуватися за таке спонсорство?

Насамкінець, прозвітую, звичайно ж, за себе. Жодної гривні, від жодної сторонньої особи у своїй виборчий кампанії я не використав. Усі майже 214 000 гривень, внесені на рахунок мого виборчого фонду, це мої особисті кошти, мною зароблені, задекларовані, з яких сплачені всі податки. 

Ось в цьому між нами і є велика різниця: в політиці я відповідаю лише перед своїм сумлінням і моїми виборцями, а не перед тими, хто дає гроші. А інші? Пам’ятайте: дуже часто обираєте їх ви, а працюють вони на свого хазяїна. На того, хто дав гроші. На того, хто обов’язково захоче їх повернути з чималим прибутком. 

Як ви думаєте, за чий рахунок? 

Олександр Соколов, правозахисник

Политика
view counter
view counter
view counter

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Южные районы Сумщины завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур
Сегодня 14:39
Під Сумами пройде фестиваль коноплі
Сегодня 14:02
На Сумщине охотник устроил стрельбу посреди села: чуть не попал в детей
Сегодня 13:45
Сумская райгосадминистрация увеличила себе зарплаты на 1,3 млн грн
Сегодня 13:31
И.о. губернатора Сумщины озаботилась школьными туалетами
Сегодня 13:27
Google присвятив дудл Пантелеймону Кулішу
Сегодня 13:18
На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу
Сегодня 13:08
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 12:45
В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы
Сегодня 12:42
Сумские копы задержали неадеквата с ножом
Сегодня 12:26
Сумчане не получат автоматического перерасчета за отсутствие горячей воды (видео)
Сегодня 12:20
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.