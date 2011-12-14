Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17180

Мер Глухова зніметься у кіно

На 12-му пітчингу кінопроєктів, що претендують на фінансову підтримку від Державного агентства України з питань кіно, було презентовано 34 документальних національних фільми, пише Детектор.медіа.

Серед презентованих картин-претендентів на держфінансування була і стрічка про родину меценатів Терещенків. Одну з головних ролей у фільмі зіграє нащадок славетних предків, нині мер Глухова Мішель Терещенко. Прем`єра просвітницького кіно планується на лютий 2021 року.

«Терещенко. Подарунок предків» — така назва фільму. Режисерка – Інна Олещенко, виробник – «Панда та паппероні фільм», продюсер – Юрій Голіченко, бюджет – 2,1 млн грн, очікувана сума – 2,1 млн грн (100%).

Це просвітницький фільм про родину меценатів Терещенків. Один із головних героїв – Мішель Терещенко, який залишив Європу і повернувся до України, щоб продовжувати справу своїх предків.

Автори використають комп’ютерну графіку, «живі» фото та закадровий голос диктора, який пояснюватиме події на екрані. Зйомки проходитимуть у Києві та Глухові. Хронометраж – 50 хвилин. Запланована дата релізу – лютий 2021 року.

Проєкт стане першим із циклу про відомі українські династії (5-8 фільмів у циклі). Команда має домовленості про партнерство з каналом «Еспресо». Також його планують демонструвати в кінотеатрах.

Експерти запитали, чи не вийде так, що держава профінансує рекламний ролик кандидата в депутати Мішеля Терещенка. Продюсер відповів, що фільм про династію в цілому.

 
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