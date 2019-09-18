Як протидіяти недобросовісним ЖЕКам? ® Чи можна не платити ЖЕКу, якщо послуги надаються неякісно або не надаються взагалі? Наскільки реально перемогти ЖЕК в суді? В цілому – як змусити ЖЕК працювати і утримувати ваш будинок належним чином?

Перші, до кого сумчани мали б звернутися з цими питаннями, це їхні народні обранці. На жаль, як свідчать відгуки людей, це майже ніколи не дає результату. Бо озброєні прапорами популярних партій замість реальних знань та досвіду, наші депутати і в міській раді, і в парламенті просто не здатні, не можуть нічого протиставити свавіллю монополістів. А часто – навіть і не намагаються.

Що в таких умовах робити людям, які обрали собі надто слабких «захисників» і тепер змушені сподіватися лише на себе? Про це ми говоримо з сумським правозахисником ОЛЕКСАНДРОМ СОКОЛОВИМ.

- Олександре Олеговичу, що Ви можете порадити людям, яких не влаштовує робота ЖЕКа-управителя?

- Для початку найголовніше - з’ясувати підстави та умови надання управителем своїх послуг для вашого будинку. Поясню: починаючи з 2018 року, компанію-управителя для кожного сумського будинку обирають його мешканці-співвласники. Для цього вони мали провести загальні збори.

Тому, перш за все, вам треба звернутися до компанії-управителя та попросити надати вам копію договору, на підставі якого утримається ваш будинок. Інший варіант – взяти копію цього договору у особи, яку ви, мешканці будинку, уповноважили підписати такий договір від свого імені.

Ключовий момент: за статтею 15 нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги», договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний термін.

Знаючи це, зверніть увагу на строк дії вашого договору. Якщо мешканців не влаштовує якість послуг управителя, їм необхідно хоча б за 2 місяці до закінчення договору з існуючим управителем провести збори співвласників будинку. На цих зборах ви приймаєте рішення про непродовження договору на новий строк. Про таке ваше рішення ви обов’язково маєте письмово повідомити компанію-управителя за один місяць до закінчення такого договору.

Аби до змісту і оформлення такого рішення ні у кого потім не виникло жодних запитань, я, звісно, раджу людям звернутися за порадами до юристів.

- Багато популярних політиків закликають взагалі не платити за комунальні послуги. Що буде, якщо люди їм повірять і вирішать просто не платити ЖЕКу-управителю за послуги? Чим це може закінчитися?

- Головна проблема нашої держави в тому, що до влади приходять некомпетентні люди, популісти. Звичайна несплата закінчиться тим, що ЖЕК-управитель почекає, доки борг не зросте до кількох тисяч гривень. А далі звернеться до суду за видачою судового наказу про примусове стягнення з власника квартири цих коштів. Крім того, людина також буде вимушена компенсувати ЖЕКу судові витрати.

Просто брати і не платити, мотивуючи лише на словах, що послуги неякісні або вони не надаються – це не вихід, це пастка для людей. Треба розуміти, якщо справа дійде до суду, то мешканцям доведеться надати не просто пояснення про неякісні послуги ЖЕКу, а письмові докази на підтвердження своїх слів.

Єдиним доказом, який може бути переконливим для суду в даному випадку є акт-претензія.

- Що це за акт і який порядок його складання?

- Акт-претензія - письмовий документ, який підтверджує ненадання або неякісне надання комунальних послуг. Фактично, це може бути єдиним належним доказом в суді.

Порядок його складання, його форма затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1145 від 27 грудня 2018 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-п). Раджу кожному сумчанину ознайомитися з цим документом, оскільки він стосується не тільки утримання будинку, але і якості надання послуг з вивезення сміття, централізованого опалення, постачання води тощо.

Лише за умови правильного та постійного складання даного акту, можна теоретично розраховувати на те, що справу в суді ви зможете виграти у будь-якого надавача комунальних послуг. В іншому випадку – шансів практично немає.

- Дуже часто люди стикаються з тим, що суд розглядає справи без їх участі. Як тоді їм надати складені акти чи взагалі висловити свої заперечення?

- Надзвичайно важливе запитання. Дійсно, сьогоднішнє законодавство захищає в більшій мірі інтереси ЖЕКів, ніж звичайних людей. Наприклад, закон дозволяє ЖЕКам-управителям отримувати судові рішення про стягнення коштів через спрощену процедуру – судові накази.

Для видачі судового наказу управитель подає відповідну заяву до суду, сплачучи судовий збір у розмірі 192,10 гривень (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Питання видачі судового наказу розглядаються без виклику власника квартири. Люди сповіщається судом вже по факту видачі судового наказу, і якщо протягом 15 днів з дня його отримання, людина не звернеться до цього ж суду із заявою про його скасування, управитель може пред’явити його до виконавчої служби для примусового стягнення боргу.

Тому, якщо ви вважаєте, що у вас є докази на підтвердження необґрунтованості вимог управителя, обов’язково треба подавати заяву про скасування судового наказу в якій коротко зазначити, що ви не погоджуєтесь із сумою боргу і просите суд скасувати судовий наказ.

Приклади таких заяв зазвичай розміщуються на інформаційних стендах в приміщенні будь-якого суду.

Якщо ваша заява складена вірно, то суд скасує судовий наказ. І тоді ЖЕКу-управителю для стягнення з вас боргу необхідно буде звертатися до суду в загальному порядку шляхом подання позовної заяви.

Але, далеко не факт, що управитель піде до суду з таким позовом. Перш за все тому, що за подачу такого позову доведеться сплатити значно більший судовий збір, ніж за видачу судового наказу. Мова йде вже про суму в 1921 гривню. А крім того, управителю необхідно буде витратити багато часу на цю справу, оскільки вона буде розглядатися не один місяць.

- А якщо після скасування судового наказу, ЖЕК все ж таки звернеться до суду в загальному порядку?

- В такому випадку зверніть свою увагу на наступні моменти:

1) Строк позовної давності. У нашому випадку це 3 роки з моменту виникнення боргу, у межах якого ЖЕК може звернутися до суду з вимогою про його стягнення. Застосувати строк позовної давності суд може за заявою власника-квартири. Наприклад, якщо в поданому у червні 2019 року позові стоїть вимога про стягнення з вас заборгованості за 2015 рік, чи за березень 2016 року, то ви можете з легкістю «відбити» суму заборгованості за цей період. Для цього ви маєте до закінчення судового розгляду подати суду заяву про застосування строків позовної давності. Якщо її не заявити, то сума боргу буде стягуватися і за цей період також.

І треба врахувати ще один нюанс: застосування строку позовної давності можливо тільки за умови, якщо споживач послуг не вчиняв дій щодо його переривання (наприклад, якщо борг за 2015 рік ви частково сплатили у 2017-2018 роках).

2) Докази, які подає ЖЕК в якості підтвердження фактичного надання власнику квартири послуг. Дуже часто замість доказів фактично понесених витрат (наприклад, актів виконаних робіт, видаткових накладних) вони просто надають свої довідки, в яких вказується загальна сума витрачених коштів по конкретному будинку. Тобто – загальні довідки з якимись сумами грошей, без документальних підтверджень на що саме вони витрачені. Під час судового розгляду на це треба звертати увагу і обґрунтовувати свої заперечення.

Звичайно, переважна більшість таких судових суперечок взагалі не повинна виникати: ми для того і обираємо владу, щоб вона створювала чіткі і зрозумілі умови надання якісних комунальних послуг. За обґрунтованими справедливими тарифами.

Для чого тоді нам всі ці депутати, міністри, чиновники, якщо за захистом ми все одно йдемо до суду? Біда у тому, що якісне законодавство створити можна, але на це неспроможні випадкові люди, яких ми ж самі відправляємо у владу.

Люди зроблять висновки і, сподіваюся, стануть більш вимогливими до тих, кому довірятимуть написання законів та їх виконання. А поки що – захищаємося тим, що є. Захищаємося своїми силами.