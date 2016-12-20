Сумська мерія має лише 69% рівня публічності ОПОРА проаналізувала рівень публічності Сумської міської ради.

Упродовж червня-серпня 2019 року в усіх обласних центрах України проводилося шосте вимірювання Індекс публічності місцевого самоврядування. Вимірювання здійснювала мережа партнерів за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА.

Результати вимірювання рівня публічності Сумської міської ради презентував координатор вимірювання у Сумах Мишко Чопов 10 жовтня у Сумському прес-клубі.

За підсумками проведення вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування 2018 року Сумська міська рада посіла 11-ту сходинку у загальнонаціональному рейтингу з-поміж 24 муніципалітетів України. Отриманий результат становить 69,2 % зі 100 % максимально можливих, що згідно методології відповідає задовільному рівню публічності. У 2017 році муніципалітет посідав 14-те місце з показником у 64%, у 2016-му – 10-те місце в рейтингу із показником 59%.

З-поміж трьох суб’єктів владних повноважень Сумської міської ради: міський голова, депутатський корпус та виконавчі органи - найбільший внесок до загального рейтингу індексу публічності зробили депутати міської ради. У 2018 році вони продемонстрували показник публічності у 79,9 % (77 % у 2017 році), що класифікується як задовільний. Від статусу “публічний” депутатський корпус Сум відділяє менше 2%.

Виконавчі органи Сумської міської ради та міський голова мають нижчі показники публічності: 60 % та 67,5 % відповідно, утім швидшу динаміку зростання - по 6 %. Водночас, як і протягом останніх трьох років проведення вимірювання, діяльність виконавчих органів залишається найбільш закритою для громадськості, та класифікується як така, що має низький рівень публічності. Міський голова Сум, як і минулого року, демонструє задовільний рівень публічності.

Міський голова

У порівнянні з 2017 роком показник публічності міського голови Сум у 2018 році збільшився із 61% до 67,5 %. Таким чином він посів 12-те місце у загальному рейтингу 24 мерів, у 2017 році займав 16-ту сходинку.

Серед факторів підвищення показника публічності – збільшення кількості інформації про служби міського голови на сайті міськради, зростання кількості повідомлень про діяльність головної посадової особи місцевого самоврядування, активізація персональної сторінки міського голови Сум у соціальних мережах, попри переважно односторонній характер взаємодії. Так, на сторінці очільника міста у мережі Facebook часто з’являються публікації робочого характеру, проте відповіді на коментарі та запитання жителів міста – переважно відсутні. Тому сторінка більше виконує функцію промоції, аніж майданчика для спілкування і обміну інформацією.

На офіційному порталі Сумської міської ради, порівняно з попереднім роком, розміщується більше інформації про помічників та радників міського голови. Щодо ведення особистих прийомів громадян, то Олександр Лисенко регулярно проводить такі зустрічі, утім процедура запису досі залишається незручною. Для того, щоб записатися необхідно особисто прийти в Сумську міську раду. Також вхід в адміністративну будівлю недостатньо інклюзивний, можливість безперешкодного доступу до приміщення Сумської міської ради для людей з інвалідністю не забезпечена.

На веб-порталі міської ради у розділі з біографічною довідкою Олександра Лисенка відсутні декларації за 2016, 2017 та 2018 роки чи принаймні прямі посилання на них на сайті НАЗК.

Міський голова раз на рік проводить публічний звіт щодо діяльності виконавчих органів Сумської міської ради. Такий захід відбувається в форматі презентації та концерту. Захід є відкритим для усіх бажаючих.

Виконавчі органи

За результатами моніторингу 2018 року показник публічність виконавчих органів міста Суми зріс з 54% до 60%, що в цілому покращило позицію в рейтингу, перемістивши з 18 на 16 позицію. Утім рівень прозорості, відкритості та підзвітності діяльності саме виконавчих органів досі залишається найнижчим з-поміж трьох об’єктів дослідження.

Одним із позитивних моментів роботи є можливість громадян бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету, вільно висловлювати свою думку. Утім анонси про час і місце таких засідань не завжди публікуються на муніципальному порталі. Також на сайті відсутня інформація про діяльність департаментів, відділів, управлінь та комунальних підприємств Сумської міської ради.

Кілька років поспіль критично низькими залишаються показники, що стосуються сфери відкритих даних. У Сумах досі не створено окремого розділу чи порталу для публікації даних у форматі RDF, XML, JSON чи CSV. Зауважимо, що такі сайти вже кілька років функціонують у Львові, Вінниці, Чернівцях, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Запоріжжі. Окремі набори даних структурних підрозділів Сумської міської ради публікуються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

ОМС не використовують систему PROZORRO для продажів комунальної власності. Утім закупівлі, в межах встановлених законодавством порогів, відбуваються саме через PROZORRO.

На сайті сумського ЦНАП можна отримати 27 послуг он-лайн. В самому приміщенні функціонує електронна черга, а також передбачена процедура попереднього запису. Крім того на сайті ЦНАП розміщена повна інформація про послуги, які надають місцеві виконавчі органи.

Практика системного звітування виконавчих органів Сумської міської ради перед територіальною громадою про свою роботу залишається на низькому рівні. Публічних звітів для громади комунальні підприємства не проводять. Лише на вимогу депутатського корпусу, керівники деяких комунальних установ звітують перед радою. Більшість комунальних підприємств міста також публікують квартальні звіти на сайті Сумської міської ради.

За звітній період було проведено декілька громадських слухань, утім вони носили, швидше, формальний характер з метою дотримання процедури.

Депутати міської ради

Попри те, що у 2018 році показник публічності депутатського корпусу Сумської міської ради зріс з 77% до 79,9%, його позиція у загальноукраїнському рейтингу знизилася з другого на третє місце. Цьогоріч вищі позиції займають депутати Львівської (83,2 %) та Івано-Франківської (81,3 %) міських рад.

З позитивних тенденцій варто відзначити вільний доступ громадян на сесію міськради, а також те, що проекти рішень та власне рішення публікуються на сайті, хоча іноді без дотримання відповідних строків оприлюднення. Також ведуться он-лайн трансляції засідань ради та постійних депутатських комісій. На сайті Сумської міської ради є біографічні дані усіх депутатів, контактна інформація, включно із адресами електронної пошти. На порталі можна ознайомитись із регламентом міської ради, інформацією про персональний склад постійних депутатських комісій тощо. Наявна електронна система голосування, а мешканці мають можливість безперешкодно потрапити на особистий прийом до того чи іншого депутата.

Що стосується дотримання принципу підзвітності, то не всі депутати відзвітували про свою діяльність за 2018 рік, відповідно - не всі звіти опубліковані на сайті міської ради. На сторінці кожного депутата, що на офіційному порталі Сумської міської ради, зазначено інформацію, якщо депутат не інформував раду та виконавчі органи про результати звітування. Окрім цього з’явились посилання на актуальні декларації про майновий стан депутатів.

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