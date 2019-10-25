Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам Несмотря на то, что облсовет по сути вывели из городского бюджета Сум около 80 млн грн путем перевода своих предприятий – театров, филармонии, больниц, спортшкол и т.д. – в районы области, лишив городского бюджета подоходного налога их работников, оказалось, что бюджетная сфера области задолжала в основном медикам и педагогам около 30 млн грн.

Дошло до того, что люди на местах готовы перекрывать дороги. Правда, пока этого не произошло.

Поиски решения

Для диалога и поиска выхода из финансового кризиса в отдельных регионах, глава Сумского облсовета Владимир Токарь собрал вместе руководителей районов, ОТГ, финансистов, сотрудников правоохранительных органов, областных депутатов. Решали один вопрос: как не сделать заложниками ситуации медиков и педагогов.

Так, задолженность только в Недригайловском районе составляет более 2 млн грн и «тянется» с августа. По данным финансистов, если в ситуацию не вмешаться и не найти средства, до конца года задолженность только увеличится. Не лучше ситуация и в Бурынском, Великописаревском, Середина-Будском и других районах.

- Денег в областном бюджете, чтобы передать субвенцию районам, действительно нет, - сказал глава областных депутатов. - Потому что идет недовыполнение плановых показателей и сейчас бюджет Сумщины выполняется только на 95 процентов. К сожалению, сегодня сложно рассчитывать и общую сумму средств государственной субвенции, которая должны поступить до конца текущего года.

Руководители департамента финансов, областной фискальной службы, глава депутатской бюджетной комиссии называли возможные резервы наполнения местных бюджетов. Но все сошлись во мнении, что для этого, в первую очередь, инициатива должна исходить от руководителей районов и ОТГ. Это они консолидировано должны решать вопрос о выделении дополнительного собственного ресурса на обеспечение в полном объеме заработных плат. Также в эту работу должны включиться и депутаты разных уровней.

- Одной из существенных причин недовыполнения областного бюджета являются изменения в законодательстве, которые произошли в 2019 году, и поэтому в областной бюджет не поступает рентная плата за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования, в результате чего областной бюджет в текущем году теряет около 43 млн гривен. Также около 10 млн гривен потеряно вследствие запрета размещать средства общего фонда на депозитных счетах в банковских учреждениях. Кроме того, состояние наполнения областного бюджета зависит от экономической активности и финансовой состоятельности других местных бюджетов области, - отметил глава бюджетной комиссии областного совета Николай Березин.

Начальник главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области Алексей Мазуренко подтвердил наличие налоговых долгов местных бюджетов и об их росте по сравнению с началом года. В своих полномочиях фискальная служба проводит работу по их взысканию. Однако по отдельным должникам отсутствуют меры воздействия, поскольку они фактически уже не осуществляют деятельность и / или зарегистрированные на территории других областей.

Он подтвердил замедление платы за аренду паев, поскольку сельхозпроизводители прекратили реализацию своей продукции. В частности, как следствие, по Недригайловскому району недополучено местными бюджетами поступлений от платы за землю более 3 млн гривен. Кроме того, 50 процентов земель области используется не по назначению, самозахватываются, что уменьшает налоговые поступления в местные бюджеты в 2-3 раза.

Начальник Департамента финансов Сумской ОГА Елена Батраченко отметила, что вопрос обеспечения заработной платой медиков и педагогов неоднократно поднимался на совещаниях различных уровней, на заседаниях комиссий областного совета. Она сделала подробный анализ деятельности районов и отдельных ОТГ. Так, по ее мнению как специалиста, руководители районов-должников недостаточно занимались поисками собственных ресурсов.

Она считает, что резервами поиска средств на зарплату может быть перераспределение неиспользованного в районах собственного финансового ресурса, который запланирован был на капитальные расходы. А это не много и не мало, как пример – 6,1 млн грн только по Недригайловскому району. Есть неиспользованные средства и в некоторых сельских советах, ОТГ. Если их свести вместе и перераспределить, учителя и медики до конца года вовремя будут иметь заработную плату.

- Неприглядная картина наблюдается и в Бурынском районе. А «живые» деньги здесь есть! - говорит начальник Департамента финансов и называет цифры. - Только на 29 октября их было зафиксировано в сумме 10,885 млн гривен.

Замглавы областного совета Татьяна Головко добавила, что по известной ей информации, на текущих счетах чуть ли не в каждом из местных бюджетов есть миллионные средства, и существует тенденция к их росту.

- Руководители органов местного самоуправления и исполнительной власти должны помнить и неукоснительно выполнять требования бюджетного кодекса по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Все остальные расходы должны осуществляться только после полного погашения задолженности по зарплатам.

Поговорили на сессии

На внеочередной сессии Сумского облсовета во вторник, 5 ноября, которую созвали в экстренном порядке, чтобы внести изменения в областной бюджет, эти вопросы не рассматривались. Как выяснилось, депутаты даже не знали, какие изменения планируются внести. Владимир Поцелуев даже предложил главе облсовета Владимиру Токарю не нарушать регламент, ведь на рассмотрение бюджетных вопросов должно даваться минимум 10 дней. Тот посетовал на нерасторопность структурных подразделений облгосадминистрации, которые готовили проекты решений.

Депутат облсовета Александр Телиженко поинтересовался: чем завершились попытки решить проблему задолженности по зарплате в районах, внесены ли хоть какие-то изменения в бюджет по этому поводу?

Как доложил директор департамента экономического развития и торговли Александр Ситак ответил, что такие изменения не предусмотрены и снова посоветовал руководителям райгосадминистраций и ОТГ искать резервы у себя.

Как выяснилось, основной пункт в проекте решения об изменениях в областной бюджет – это изменение распорядителя средств государственной субвенции по закупке оборудования для телемедицины для сельских амбулаторий. С департамента финансов облгосадминистрации около 16 млн грн перекидывались на управления имуществом Сумского облсовета для проведения международного тендера.

Депутаты от «Батькивщины» предлагали сделать перерыв до 15.00, чтобы обсудить вопрос выплаты задолженности. Однако г-н Ситак ответил, что за несколько часов проблему не решить, так как нужно детально разбираться оп каждому району, по каждой ОТГ.

Как доложил глава бюджетной комиссии, сейчас на счетах районов и ОТГ более 400 млн грн средств, поэтому ресурс для выплаты зарплаты есть. Он пообещал решить вопрос путем поездок по районам, чтобы на месте найти деньги… Также он предложил разработать концепцию развития системы охраны здоровья на Сумщине, чтобы сохранить то, что создавалось предыдущими поколениями.

Еще один депутат Владимир Горох, который является главным врачом областной больницы прогнозирует большие сокращения в ходе продолжения медреформы, так как, например, в некоторых районах есть инфекционные отделения в райбольницах, где работает 14 человек, ног нет ни одного пациента, так как все едут в областную больницу.

В итоге за изменения в бюджет проголосовали 41 депутат, 7 – не голосовали.