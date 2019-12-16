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Вчера 13:55247

Олег Медуниця: «Маємо бюджетну кризу, яку можна порівняти з 2014 роком»

Депутат Верховної Ради VII та VIII скликання проаналізував сьогоднішню економічну ситуацію в державі та місті Суми. Колишній член парламентського комітету з питань бюджету також поділився своїм баченням про те, якими мають бути першочергові кроки центральної та місцевої влади.

Олег Медуниця, депутат Верховної Ради VII та VIII скликання, член комітету з питань бюджету

Державні гроши

1. Маємо бюджетну кризу, яку можна порівняти з 2014 роком, коли "узнікі Ростова" залишили Україну, і в бюджеті після них була дірка від бублика. Саме тоді в кінці року бюджетні платежі зупинилися.

2. Економіка не зростає. Надходження до бюджету, відповідно, також. Реформа митниці поки що не дала конкретних відчутних бюджетних результатів.

3. Уряд і більшість ВР не пішли на непопулярні заходи бюджетного секвестру. Замість цього були помічені в популізмі, коли перерозподілили видатки державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій. Якраз ці видатки логічно було секвеструвати. Прикметно, що цей перерозподіл для частини лояльних депутатів "щастя" не принесе, адже бюджетна криза сама собою зупинила використання цих коштів.

4. Є плюс. Уряд, чи не вперше, публічно і чесно визнав проблему. Хоча тягнув і балансував до останнього, очевидно, сподіваючись на транш МВФ вже цього року.

Місцеві гроши

1. Це був невдалий рік для бюджету міста Суми. Громада міста втратила кошти через проблеми з обласними комунальними підприємствами. Нинішній Уряд забрав частину коштів з бюджету розвитку міста, які були виділені ще Урядом Гройсмана.

2. Наступний рік буде ще гірший. Через показники, закріплені в державному бюджеті, видатки розвитку міста будуть меншими за 2019 рік. Коштів на соціально-економічний розвиток буде або значно менше, або не буде взагалі. Про кошти Державного Фонду Регіонального Розвитку мені поки що нічого не відомо, але їх точно не буде значно більше, ніж в поточному році. А можливо, навіть зовсім не буде. Майбутнє субвенції на міські дороги так само не визначене.

3. Можна констатувати зупинку фінансової децентралізації. Позиція асоціації місцевого самоврядування тут.

Що робити? Держава

1.Чесно визнати проблеми в бюджеті, які мають явно перехідний характер для бюджету 2020 року. Шукати довгі і дешеві кошти у вигляді запозичень для фінансування дефіциту бюджету наступних років. Продовжувати планово скорочувати дефіцит бюджету, як це було в 2015-2019 роках. Прийняти програму оптимізації і скорочення державних видатків. Можливо, тимчасово заморозити заробітну плату в державному бюджетному секторі, як це було зроблено в 2014-15 роках.

2. Вжити заходів для підйому економіки і збільшення рівня виробництва.

3. Припинити грати на укріплення гривні, що б'є по експортерах і призводить до проблем в наповненні ними бюджету.

4. Впроваджувати ринок землі і виконати програму масової приватизації.

Що робити? Суми

1. Органи місцевого самоврядування та нардепи від Сумщини мають об’єднати зусилля і відстояти інтереси своїх виборців – донести до центральної влади своє бачення розвитку території, бюджетного планування, функцій і повноважень місцевої влади. Інакше, ми можемо забути про відновлення комунальних закладів, ремонт місцевих доріг, закупівлю громадського транспорту і т.д. Будемо просто, як і 10 років тому, годувати Київ та більш привілейовані регіони України.

2. В місті Суми сконцентрувати ресурси на першочергових проблемах. Не допустити скорочення фінансування освіти і медицини. Особливо в частині заробітних плат. Спрямувати додаткові ресурси на місцеві доплати задля уникнення відтоку кадрів, які пізніше не буде звідки поповнити.

3. Підтримати і активізувати діяльність в Асоціації міст України. 

Олег Медуниця, депутат Верховної Ради VII та VIII скликання, член комітету з питань бюджету 

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