Итоги года: хотели как лучше Перезагрузка центральной власти и ее первые последствия для Сум и Сумской области, новые кадровые назначения, бюджетная война и резонансные преступления… Многое из произошедшего в прошлом году наверняка будет иметь продолжение в наступившем и станет информповодом для наших дальнейших публикаций

Фото года. На этом снимке, сделанном 9 мая 2019 года, представители уходящей власти уже несут зонтики над представителем власти будущей — главой избирательного штаба Зеленского на Сумщине Михаилом Ананченко. До того как Ананченко станет народным депутатом Украины, остается два с половиной месяца.

ВЫБОР ГОДА: ЕМУ 42, И ОН НЕ ЛОХ

Главным событием 2019 года стали президентские и парламентские выборы, в результате которых страна получила нового президента, новый парламент с президентским монобольшинством и новый курс.

Поддержка Владимира Зеленского и партии «СН» в Сумской области и в Сумах была даже выше среднеукраинской. Во втором туре президентских выборов в целом по области Владимир Зеленский набрал 82,12% голосов, Петр Порошенко — 15,87%. Расположенные в Сумах округа №№157 и 158 (часть Заречного района Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) поддержали нового президента 77,6 и 80,96 процентами голосов. Судя по настроениям в сумской мэрии, победил их кандидат (отношения мэра Сум Александра Лысенко с руководством облгосадминистрации и облсоветом, представленным в основном командой проигравшего президента, к моменту выборов окончательно испортились).

Парламентские выборы, как в стране в целом, так и в Сумах, уже традиционно стали отражением президентских. В результате в Верховной Раде оказались три представителя партии «Слуга народа»: от 157¬го округа сумская учительница начальных классов и директор детского лагеря «Зоряный» КП «Дорремстрой» Сумского горсовета Татьяна Рябуха (набрала почти 39% голосов), от 158¬го — полтавчанин, проживающий в Киеве, предприниматель Игорь Васильев (почти 47% голосов), еще один — помощник сумского городского головы Михаил Ананченко — прошел по партийному списку. Остальные округа Сумской области тоже поддержали представителей «Зе­команды». Исключением стал север области — округа №№159 (Глухов) и 160 (Конотоп) президентская политсила уступила экс¬«регионалам» Андрею Деркачу и Игорю Молотку, которых называют «хозяевами» этих округов.

За время работы под куполом ВР сумские избранники особо ничем знаменательным себя не проявили. На сессии ходят прилежно, голосуют в унисон со своей фракцией, некоторые стали соавторами нескольких законопроектов. А еще стало известно об их зарплатах в 40 тыс. грн. О том, что Татьяне Рябухе в фейсбуке вопросы по госбюджету лучше не задавать — забанит. О том, что у Игоря Васильева родилась вторая дочь и что из¬за долгов по ипотеке он может лишиться киевской квартиры. Но самым медиа­известным из всех троих стал 24¬летний Михаил Ананченко: в сентябре он не мог толком объяснить журналисту, что такое закон о конфискации (соответствующий законопроект был в тот день вынесен на рассмотрение сессии), а в декабре стал «жертвой покушения», как потом выяснилось, инсценированного СБУ.

В голосовании за партии Сумы и область в унисон со всей Украиной отдали предпочтение президентской политсиле. Как только новая власть приступила к работе, для нее начался обратный отсчет рейтинга. То, о чем предупреждали оказавшиеся в явном меньшинстве (практически один к трем) оппоненты Зе­команды, к сожалению, становится очевидным в последние месяцы уходящего года. Скорее всего, уже постигло разочарование тех, кто голосовал за новую власть «желудком» — колбаса, лекарства, коммуналка не подешевели, а наоборот — подорожали; зарплаты и пенсии не увеличились и особых предпосылок к «концу эпохи бедности» не наблюдается. Не увидев рациональных действий в работе своих молодых и неопытных избранников, как во внутренних, так и во внешних государственных делах, трудно не усомниться в правильности выбора и тем, кто голосовал «разумом». Голосовавшие «сердцем», похоже, еще сохраняют оптимизм, веря в то, что их «киногерою» удастся вырулить из состояния турбулентности и разрулить сложную экономическую и политическую ситуацию в стране.

В следующем году — выборы городского головы и депутатов горсовета. По состоянию на сейчас, благодаря предыдущим небывало благополучным для бюджета города годам, у нынешнего мэра довольно неплохие шансы сохранить свое кресло, оставаясь в «Батькивщине», но не исключено, что для укрепления своих позиций он попытается «позеленеть» или хотя бы избежать соперничества с кандидатом от «Слуги народа». Первый шаг от «Батькивщины» уже сделан — вольно или невольно в декабре мэр написал заявление об увольнении с должности руководителя Сумской областной партийной организации ВО «Батькивщина».

Депутаты горсовета тоже стараются «нарастить мускулы», готовясь к предстоящей предвыборной гонке — например, увеличили размер «депутатских денег» до 1 млн грн, чтобы было чем задабривать электорат (в 2019 году сумма, выделяемая им из бюджета на выполнение избирательных программ и поручений избирателей, составляла 350 тыс. грн). И это только завязка местной предвыборной интриги 2020 года. Дальше будет интересней…

КАНДИДАТЫ ГОДА

Сумская область — единственная из всех областей Украины, где до конца года тянут с назначением председателя облгосадминистрации. После увольнения Николая Клочко в июне 2019 года временно исполнял обязанности главы области его первый зам Вадим Акперов, затем исполняющей обязанности была назначена Ирина Купрейчик, работавшая заместителем Н.Клочко.

По рейтингу издания «Деловая столица» Сумщина находится на 21¬м месте (третья позиция снизу). Как отмечает издание, в этом году усугубляется давняя проблема области — задолженность по зар­плате. В течение января¬мая сумма долга выросла на 17,9 млн грн — с 275,3 до 293,2 млн грн. А за пять месяцев новой власти долг вырос еще на 45,8 млн грн и на 1 ноября достиг 339 млн грн — по 1778 грн на одного штатного работника, что является наихудшим показателем по Украине и в 3,82 раза выше среднеукраинского уровня задолженности.

Кроме того, по итогам трех кварталов область оказалась на последнем месте по объему строительной продукции — как в абсолютных цифрах (954 млн грн), так и в пересчете на душу населения (886 грн/чел., что в 3,05 раза ниже среднеукраинского уровня). При этом по общей площади нового жилья и новых нежилых зданий Сумщина на четвертом месте снизу и на последнем месте соответственно.

Вдобавок область в четверке регионов, где по итогам трех кварталов зафиксировано наибольшее сокращение численности штатных работников (на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и наблюдалась наихудшая динамика розничной торговли. Среди позитивов области в январе­сентябре можно отметить пятое место по динамике нефинансовых услуг: рост на 8% в рыночных ценах.

Тем не менее центральная власть не спешит с кадровыми решениями относительно руководства области. На грани утверждения были две кандидатуры, однако ни одна из них не была утверждена окончательно. 28 октября стало известно, что на должность главы Сумской облгосадминистрации рассматривается кандидатура депутата Конотопского горсовета Инны Пащенко. Раньше Офис президента подавал на согласование в Кабмин кандидатуру Сергея Леонова (профессор кафедры финансов, директор департамента бизнес¬процессов и главный научный сотрудник СумГУ, женат на дочери ректора этого вуза Анатолия Васильева), которая тоже не подошла.

Еще один претендент на кресло главы Сумской облгосадминистрации появился 25 декабря. Им стал лидер харьковской «Самопомощи» экс¬нардеп Роман Семенуха.

КАДРЫ ГОДА

За сменой политической власти традиционно следует миграция силовиков — в одних областях их увольняют как старые кадры, в других назначают, представляя как новые лица.

Полицию Сумщины 17 сентября возглавил Руслан Пиняга, который ранее исполнял обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области — начальника криминальной полиции. С 2018 года работал заместителем начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Украины в Киеве. А прибывший в свое время из Запорожья и занявший должность главы областной полиции Сумщины Николай Лушпиенко вернулся на аналогичную руководящую должность в полиции Запорожской области, забрав с собой своего зама, начальника следственного управления Олега Григорова, начальника управления стратегических расследований Руслана Невожая, начальника городской полиции Павла Карабуту… Возможно, это еще не окончательный список сумских «новых лиц» в Запорожье.

Вместо Олега Григорова заместителем начальника ГУНП в Сумской области — начальником следственного управления 6 ноября стал полковник полиции Андрей Пасичник, который до недавнего времени работал заместителем начальника управления полиции — начальником следственного отдела Днепровского управления полиции ГУНП в г. Киев. А криминальную полицию области с 19 ноября возглавил подполковник полиции Валерий Строкач, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области. А еще 6 лет назад он был оштрафован на 2550 грн за управление служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Возглавлявший управление СБУ в Сумской области с февраля 2017 г. Владислав Косинский был назначен на должность замглавы СБУ Петром Порошенко 4 апреля 2019 года, а через два месяца был уволен Владимиром Зеленским. Предшественник В.Косинского Юрий Гончаров, побывав главой СБУ в Черниговской области, получил назначение на аналогичную должность во Львов.

В сентябре был уволен прокурор области Виталий Матвийчук, который за день до увольнения был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины». В декабре прокуратура области получила нового руководителя — Григория Кондратенко (родился в 1977 году, в органах прокуратуры работает с 2000 года — в прокуратуре Полтавской области, в прокуратуре Сумской области, в августе 2014 года был назначен прокурором Кременчуга, потом работал в Генпрокуратуре начальником отдела).

У сумских налоговиков тоже новый начальник — ранее занимавший руководящие должности в Конотопе и Сумах, заместитель ГУ ГФС в Сумской области Юрий Мельник 15 ноября назначен и.о. главы главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Сумская таможня ликвидируется: часть сумских таможенных постов будет отнесена к Северной таможне, а часть — к Слобожанской (постановление КМУ от 02.10.2019 №858).

Некоторые сумские руководящие кадры нашли работу в Киеве. Так бывший руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий стал замминистра развития громад и территорий. А сумчанин, прокурор Генеральной прокуратуры Александр Новиков, победил в конкурсе на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Еще нельзя не упомянуть одну значительную для города кадровую перестановку — на Сумское НПО вернулся бывший «красный» директор Владимир Лукьяненко. С ним заводчане связывают надежду на возрождение предприятия, которое готовили к банкротству. Оно должно было произойти в мае­июне 2019 года. Сейчас у предприятия появились не только долги, но и заказы. В рамках модернизации украинской газотранспортной системы Сумское НПО приступило к изготовлению газоперекачивающих станций для КС «Яготин». Заново удалось переподписать контракты с узбекскими заказчиками. Почти после года простоя возобновили работу кузнечный и литейный цеха. Люди работают в двухсменном режиме. Однако в цехах трудится по 18¬20 человек, в то время как раньше работало до 400.

В то же время Хозяйственный суд Сумской области рассматривает несколько исков «Проминвестбанка» к предприятию о взыскании в общей сумме 2,7 млрд грн. Кроме того, «Сбербанк» подал иск к «Сумскому НПО» на 1,6 млрд грн. «ИНГ Банк» пытается отсудить 10 млн долл. Ликвидатор «Всеукраинского банка развития» подал ряд исков о взыскании задолженности на сумму около 22 млн долл.

Предприятие перешло под контроль Владимира Лукьяненко­младшего (сына экс¬директора «Сумского НПО») и нардепа Вадима Новинского вследствие проигрыша Константина Григоришина в Лондонском арбитраже на 300 млн долл. В госреестре конечными бенефициарами АО «Сумское НПО» указаны Владимир Лукьяненко (РФ) и Максим Марков (Болгария).

ЧП ГОДА

Первая трагедия 2019 года в Сумах произошла 2 января в подъезде дома №32/1 по ул.Супруна, когда женщина вместе со свекром и малышом в коляске поднялись на якобы капитально отремонтированном лифте на 9¬й этаж. Взрослые вышли из лифта, коляску с малышом зажало дверью, и лифт начал опускаться. От полученных травм ребенок умер. Весь год длилось разбирательство по этому делу, сейчас идет судебное рассмотрение, которое продолжится и в следующем году.

Обвиняют пять человек: заместителя сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко — за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия; директора ООО «Горсумылифт» — за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия; прораба и электромеханика «Горсумылифта» — за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей.

Резонансное преступление совершено в Сумах 10 июля в торговом центре в переулке Терезова — стреляли в сумского бизнесмена и его дочь. Они получили ранения, однако своевременно среагировали, уклоняясь от выстрелов, тем самым спасли свою жизнь. В скором времени полиция задержала стрелка и заказчика покушения. Как выяснили правоохранители, таким образом 28¬летний сын пострадавшего хотел решить свои бизнес¬интересы, устранив конкурента, для чего нанял 19¬летнюю знакомую девушку, дал ей оружие и патроны. В качестве вознаграждения обещал 50 тыс. грн. Последняя готовилась к совершению преступления — выезжала за город и тренировалась стрелять. В день совершения преступления, чтобы не быть узнанной, надела на себя темную одежду, очки и кепку. Оба подозреваемых в совершении законченного покушения на убийство двух лиц были взяты под стражу. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас сын бизнесмена находится в СИЗО, а подозреваемой девушке суд 1 ноября изменил меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Еще одно чрезвычайное событие, всколыхнувшее город, произошло в Сумах утром 28 сентября — в производственном цехе одного из предприятий компании «Гуала Кложерс Украина» произошел взрыв с последующим пожаром. Люди спасались из охваченного пламенем цеха через окна. Пострадали 10 человек, из которых восемь были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию Сумской областной больницы. Затем их переправили в Харьковский ожоговый центр. Сумчанин, который больше других пострадал при взрыве на заводе, вернулся домой только в начале декабря. Впереди его ждет длительный курс реабилитации.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 273 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия), которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Недавно стало известно о жестоком убийстве риелтора. Вечером 22 ноября в полицию обратился мужчина, сообщивший, что не может найти свою жену. Она рано ушла на работу и не вернулась. Правоохранители приехали в офис по улице Ильинской, где работала риелтор. Двери были закрыты снаружи. Когда их взломали, обнаружили тело женщины с многочисленными колото¬резаными ранами. По информации пресс­службы Сумской областной прокуратуры, медики насчитали на теле убитой 26 порезов.

В убийстве подозревается 28¬летний сумчанин, который был клиентом агентства недвижимости. По версии следствия, он совершил убийство из¬за денег, которые риел¬тор отказалась ему возвращать. После задержания подозреваемый в убийстве сознался. По информации полиции, до этого он судим не был. Если вину задержанного докажут, ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

«По объявлению он нашел данное агентство недвижимости и обратился к потерпевшей с целью получения услуг по аренде жилья, при этом заплатив 400 грн. После того как он начал связываться с владельцами предоставленных квартир для аренды жилья, на телефоны никто не отвечал или квартиры уже были сданы, в некоторых случаях телефоны были отключены. Когда он пришел к риелтору с требованием вернуть ему деньги за предоставление некачественных услуг, потерпевшая отказала. В это время у него возник умысел совершить умышленное убийство», — рассказал начальник Главного управления Нацполиции Сумщины Руслан Пиняга.

А еще под конец года героем криминальной хроники стал сумской нардеп Михаил Ананченко, разместивший в фейсбуке свое фото со ссадинами на лице и пост о том, что 15 декабря на него напали у подъезда неизвестные. Вскоре выяснилось, что это — инсценировка — часть операции по разоблачению организатора якобы готовившихся насильственных действий в отношении нардепа в связи с предстоящим голосованием в ВР за отмену моратория на продажу земли. Подозреваемому лицу уже сообщили о подозрении. Из источников в правоохранительных органах «Данкору» известно, что речь идет о главе областной организации ВО «Свобода» Николае Алифанове.

БЮДЖЕТ ГОДА

Второй год бюджет города сокращается. Около 80 млн грн город потерял из¬за перерегистрации областных коммунальных учреждений и предприятий — театров, филармонии, больниц, спортшкол и пр. — в районы области, лишив городской бюджет подоходного налога. Реагируя на такой шаг, Александр Лысенко грозился устроить майдан против областной власти и отключить перерегистрированным структурам воду. «Я думаю, что нужно выходить на улицу… Друзья, это война!» — так охарактеризовал он взаимоотношения сумской мэрии с облгосадминистрацией. Сейчас «война» идет в юридическом поле — городские власти судятся с областными, при этом не теряя надежды, что с переменой центральной власти ситуация изменится.

Однако новое правительство демонстрирует поворот бюджетных потоков в обратную сторону — в декабре забрали часть средств из бюджета социально­экономического развития города — из 9,085 млн грн, выделенных еще предыдущим Кабмином, городу осталось только 1,71 млн грн. «Правительство решило отказать в финансировании расходов на:

— приобретение рентгенологического и диагностического оборудования для городской больницы №5;

— капитальные ремонты в городских детсадах №№1 «Ромашка», 17 «Радость», 8 «Космический», 22 «Родничок», 29 «Росинка»;

— капитальные ремонты жильцов домов по адресу: переулок им. врача Ивана Деревянко, 6; ул. Рабочая, 84; ул. Холодногорская, 51; ул. Бельгийская, 18; ул. Лермонтова, 1; ул. Нахимова, 40;

— приобретение оборудования для центра развития ребенка №28 «Юбилейный» и интерактивной доски для 10¬й школы;

— приобретение ноутбука и звукоусиливающей аппаратуры для коммунального учреждения «Центр участников боевых действий»;

Остаются без финансирования расходы на капитальный ремонт помещений на 2¬м этаже детской клинической больницы Святой Зинаиды.

Значительно уменьшены расходы на обустройство сквера «Памяти» по ул. Ковпака в г. Сумы.

Эти средства были перекинуты на финансирование громад, в которых более авторитетные нардепы «Слуги народа»!», — сообщает депутат горсовета Владимир Чепик.

Кроме того, Госказначейство к концу года заблокировало выплаты в бюджетной сфере — подрядчики бюджетных учреждений и предприятий остались без денег.

Судя по показателям, закрепленным в государственном бюджете­2020, Сумам следует готовиться к сокращению расходов на развитие города. Теперь в условиях сворачивания финансовой децентрализации придется рациональней выбирать приоритеты и концентрировать ресурсы на жизненно важных во¬просах.

C Новым — 2020-м!